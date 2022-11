Trump taquine une «grande annonce» à venir la semaine prochaine

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré lundi qu’il ferait une “grande annonce” la semaine prochaine en Floride alors qu’il taquinait une troisième élection présidentielle alors qu’il faisait campagne dans l’Ohio avant le dernier jour de vote des élections de mi-mandat de cette année.

“Je vais faire une très grande annonce le mardi 15 novembre à Mar-a-Lago”, a déclaré Trump devant une foule enthousiaste à Vandalia, Ohio, lundi soir, où il tenait son dernier rassemblement de la mi-mandat pour soutenir le candidat au Sénat JD Vance.

“Nous voulons que rien ne porte atteinte à l’importance de demain.”

Trump a été de plus en plus explicite sur son intention de lancer une troisième campagne présidentielle, déclarant ces derniers jours qu’il se représenterait “très, très, très probablement” et qu’il officialiserait ses intentions “très, très bientôt”.

“Je vais probablement devoir le refaire mais restez à l’écoute”, a-t-il déclaré dimanche soir à Miami. “Restez à l’écoute de demain soir dans le grand état de l’Ohio.”

Les responsables républicains et certaines personnes dans l’orbite de Trump l’avaient exhorté à attendre la fin des mi-mandat pour lancer sa campagne, en partie pour éviter de transformer l’élection en référendum sur lui et pour le protéger d’un éventuel blâme si les républicains ne faisaient pas aussi bien que le parti espère.

Mais Trump a hâte d’aller de l’avant et a déclaré en privé pendant des semaines qu’il pourrait annoncer ses plans lors de l’un de ses rassemblements jusqu’à la fin, alors même que ses aides discutaient des lieux et des dates possibles pour une annonce officielle dans les prochains jours.

Lors d’un rassemblement en Pennsylvanie ce week-end, il a dit à la foule que “dans la très, très, très courte période de temps, vous allez être si heureux, d’accord?”

“Vous allez être surpris de la rapidité. Mais nous devons d’abord remporter une victoire historique pour les républicains le 8 novembre”, a-t-il déclaré.

Trump a remporté l’Ohio, autrefois considéré comme un indicateur, de huit points en 2016 et 2020. L’État a également prouvé un test précoce de son pouvoir d’approbation lorsque sa décision de soutenir Vance dans la primaire hyper compétitive du Sénat de l’État a propulsé le nouveau venu politique à la victoire en un champ républicain bondé.

Vance, auteur, capital-risqueur et ancien critique de Trump, fait partie d’une nouvelle génération de dirigeants républicains qui ont adopté les positions “America First” de Trump, y compris sa politique étrangère isolationniste et l’accent mis sur l’immigration.