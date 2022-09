Trump taquine la grâce pour les accusés du 6 janvier

Cependant, l’ancien président n’a pas encore officiellement annoncé sa candidature à la Maison Blanche en 2024.

L’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il chercherait “très favorablement” pour avoir gracié ses partisans condamnés pour avoir participé à l’émeute du 6 janvier au Capitole. Plus de 370 émeutiers ont été reconnus coupables, mais aucun pour le crime de “insurrection.”

S’adressant à l’animatrice de radio Wendy Bell jeudi, Trump a déclaré qu’il était “Soutenir financièrement” personnes impliquées dans la défense juridique des émeutiers et a critiqué les procureurs et juges fédéraux qui ont jusqu’à présent obtenu des verdicts de culpabilité pour 353 personnes.

“Vous connaissez ce système de gauche radicale, ces gens sont malades, il y a quelque chose qui ne va pas chez eux”, a déclaré Trump. “Vous obtenez certains de ces juges qui sont si méchants et si en colère et si méchants.”

Le président Trump a déclaré qu’il pardonnerait probablement et présenterait des excuses du gouvernement aux manifestants à partir du 6 janvier. 🙏 pic.twitter.com/k0FzKOdUZ2 – Jen (@jennae_m) 1er septembre 2022

Bien que Trump n’ait pas officiellement déclaré son intention de se présenter aux élections en 2024, il est largement admis qu’il lancera une candidature à la Maison Blanche quelque temps après les élections de mi-mandat de novembre. La plupart des sondages le montrent en train de battre de manière fiable tout challenger primaire républicain potentiel.

“Je regarderai très très favorablement les pardons complets”, Trump a dit à Bell. « Si je décide de me présenter et si je gagne, je chercherai très très fortement à obtenir des pardons. Et je veux dire des pardons complets, avec des excuses à beaucoup.

Sur les 353 personnes mentionnées ci-dessus, 283 ont plaidé coupables à des délits, tandis que 70 ont plaidé coupables à des crimes. Les accusations de délit impliquaient massivement une intrusion sur le terrain du Capitole, tandis que seulement trois ont plaidé coupables de complot séditieux. Personne impliqué dans les événements de la journée n’a été inculpé du crime d’insurrection, un mot fréquemment utilisé par les démocrates et les journalistes pour décrire l’émeute.

Plus de 860 personnes ont été arrêtées en lien avec les événements de cette journée, dont certaines restent à l’isolement dans une prison de Washington DC en attendant leur procès. Les militants conservateurs ont décrit les conditions dans cet établissement comme un “goulag”.

Bien qu’il soit largement admis que Trump déclarera officiellement sa candidature après les mi-mandats, l’ancien président pourrait trouver son chemin vers la Maison Blanche bloqué par une enquête en cours du FBI sur sa prétendue mauvaise gestion de documents classifiés, qui a débuté par un raid du FBI sur son Domaine de Floride le mois dernier. Trump et ses partisans ont accusé l’administration Biden d’avoir armé le FBI dans le but de l’inculper et de l’empêcher de remporter un second mandat.