Le président Trump a promis de retourner à la Maison Blanche « dans quatre ans » s’il ne parvient pas à s’accrocher à la présidence maintenant avec ses allégations de fraude électorale après la victoire de Joe Biden.

Le président a organisé une réception de Noël à la Maison Blanche mardi soir où il a taquiné une course de 2024 et a de nouveau répété les allégations selon lesquelles il était le véritable vainqueur de la course présidentielle au début du mois.

«Ça a été quatre années incroyables. Nous essayons de faire quatre ans de plus », a déclaré Trump à la foule, qui comprenait de nombreux membres du Comité national républicain.

Le président Trump a taquiné une course 2024 à la fête de Noël de la Maison Blanche mardi soir

Des images de l’événement ont été partagées par un invité sur les réseaux sociaux et ont montré des dizaines de personnes – dont beaucoup ne portaient pas de masques – entassées dans le Cross Hall de la cheminée de l’État de la Maison Blanche

«Sinon, je vous verrai dans quatre ans», a-t-il ajouté, suscitant les acclamations du public.

Trump a été entendu s’adresser à la foule dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par l’ancienne présidente du Parti républicain de l’Oklahoma, Pam Pollard.

Les images montraient des dizaines de personnes entassées dans le Cross Hall du parquet de la Maison Blanche, debout près les unes des autres alors qu’elles écoutaient le président parler.

Beaucoup de personnes vues dans la vidéo ne portaient pas de masques.

Trump a été filmé en train de faire son entrée alors qu’il saluait une foule d’invités en liesse.

Il a ensuite prononcé un discours répétant les allégations de fraude électorale, bien que son procureur général Bill Barr ait déclaré à l’AP quelques heures plus tôt que le ministère de la Justice n’avait pas découvert de preuves de fraude électorale généralisée et n’avait rien vu qui changerait le résultat de la présidentielle de 2020. élection.

«C’est certainement une année inhabituelle. Nous avons remporté une élection, mais ils n’aiment pas ça », a déclaré Trump au groupe, ajoutant: « J’appelle cela une élection truquée, et je le ferai toujours.

La vidéo montrait des participants se tenant étroitement ensemble pendant qu’ils écoutaient le président parler

Les commentaires interviennent quelques jours après que Trump a finalement admis qu’il quitterait ses fonctions si le collège électoral votait pour Biden plus tard ce mois-ci.

Depuis que les élections ont été déclenchées en faveur de Biden, Trump a affirmé à plusieurs reprises qu’il avait été injustement volé et avait également taquiné une course pour 2024 s’il était forcé de concéder.

L’ancienne présidente du Parti républicain de l’Oklahoma Pam Pollard (photo) a partagé une vidéo des remarques de Trump sur les réseaux sociaux

La fête de mardi soir marque l’une des nombreuses réceptions de vacances que les Trump organiseront ce mois-ci, avec l’intention de célébrer une dernière saison avant que le président ne quitte ses fonctions le 20 janvier.

Les célébrations surviennent alors que les cas de coronavirus ont augmenté dans tout le pays, alors que Washington DC a réprimé la taille des rassemblements et que des experts médicaux ont demandé aux gens de réduire leurs plans de vacances pour éviter tout événement de super propagation.

La Maison Blanche a été le site d’au moins un événement suspecté de super-diffusion COVID-19, et des dizaines d’aides, de membres du personnel de campagne et d’alliés du président ont été testés positifs dans de nombreuses épidémies.

Trump lui-même a été hospitalisé pour le virus en octobre, et la première dame et deux de ses fils ont été testés positifs. De nombreux autres ont dû être mis en quarantaine.

Une personne invitée à une réception a déclaré mardi à DailyMail.com que l’invitation ne faisait aucune mention de masques faciaux ou de précautions liées au COVID.

L’arbre de Noël officiel de la Maison Blanche se trouve dans le Cross Hall et la Blue Room comme le centre des décorations de vacances – il a des rubans jaune vif contrastant avec les rubans rouges sur le reste des arbres

Les décorations dans la salle rouge sont dédiées aux premiers intervenants, aux travailleurs de première ligne et aux employés essentiels comme les employés des épiceries

Les événements de vacances vont des visites des décorations des fêtes de la Maison Blanche – Melania Trump a dévoilé lundi son thème « Amérique la Belle » – aux cocktails et aux boules de cravate noire.

Les invitations sont envoyées à une variété de personnes, y compris les partisans du président, le personnel de la Maison Blanche et leurs familles, les donateurs, les législateurs et les hauts fonctionnaires de Capitol Hill.

Le bal annuel du Congrès, un événement cravate noire qui se tient le 10 décembre, est la plus grande fête de la saison à la Maison Blanche.

Le Parti républicain paie pour les événements, a rapporté le Washington Post, qui peuvent atteindre des millions de dollars.

Le calendrier chargé de la Maison Blanche survient alors que les lieux de travail à travers le pays ont annulé les rassemblements de vacances par précaution et que les familles passent des vacances séparées à cause du coronavirus.

Les fêtes de la Maison Blanche cette année seront plus petites qu’elles ne l’étaient dans le passé et des précautions COVID seront en place, a déclaré un porte-parole de la première dame.

«La Maison du Peuple célébrera Noël et Hanoukka tout en offrant l’environnement le plus sûr possible. Cela comprend des listes d’invités plus petites, des masques seront requis et disponibles, la distance sociale encouragée sur le terrain de la Maison Blanche et des stations de désinfectant pour les mains dans tout le State Floor », a déclaré la chef de cabinet de Melania, Stephanie Grisham.

Elle a noté que la nourriture sera plaquée individuellement et que tout le personnel de service portera des masques et des gants.

«Assister aux fêtes sera un choix très personnel. C’est une tradition de longue date que les gens visitent et apprécient la joie et le décor emblématique des célébrations de Noël annuelles de la Maison Blanche », a déclaré Grisham.