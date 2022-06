Trump taquine la course 2024 alors que les rivaux du GOP émergent, 1/6 audiences frappées

NASHVILLE, Tennessee –

Alors que les conservateurs religieux se rassemblaient cette semaine dans un complexe tentaculaire près de la maison Grand Ole Opry, Nikki Haley a pressé la foule « Road to Majority » de la Faith and Freedom Coalition de se tourner vers l’avenir.

« C’est à nous de donner une nouvelle naissance au patriotisme », a déclaré Haley, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud qui a été ambassadeur aux Nations Unies sous le président Donald Trump. « Et avec vous, et avec confiance en Dieu, je m’engage à répondre à cet appel et à inspirer à nouveau notre pays », a-t-elle déclaré, ressemblant elle-même à une candidate à la Maison Blanche.

De tels commentaires sont typiques d’un parti qui n’est plus au pouvoir et à la recherche de son prochain chef. Ce qui est inhabituel : le dernier chef du parti prépare son propre retour.

Trump a parlé de la même scène vendredi, faisant sa première apparition publique depuis que le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier a commencé à dévoiler ses tentatives désespérées de rester au pouvoir. Il a présenté des séquences vidéo déchirantes et des témoignages poignants, y compris des témoignages de proches collaborateurs de Trump et de membres de sa famille,

Il a passé une grande partie de son discours à critiquer les efforts du comité comme politiquement motivés et à insister sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal.

Face à la vidéo et aux témoignages de ses alliés, il a tout de même déclaré : « Ce que vous voyez est un mensonge complet et total. C’est une fraude complète et totale. » Il a affirmé que les images avaient été montées de manière sélective et minimisaient l’insurrection comme « une simple protestation qui a été prise en main ».

Et il s’est assuré de taquiner ses propres plans.

« L’une des tâches les plus urgentes auxquelles est confronté le prochain président républicain – je me demande qui ce sera », a déclaré Trump à un moment donné, provoquant une ovation debout et des chants de « USA! »

« Est-ce que quelqu’un voudrait que je me présente à la présidence? » demanda-t-il à la foule, déclenchant plus d’acclamations.

Le retour de Trump dans la conversation publique intervient alors qu’il a activement pesé quand il pourrait lancer officiellement une troisième course présidentielle, selon des personnes familières avec les discussions. Le débat, selon des assistants et des alliés qui insistent sur le fait qu’il n’a pas encore pris de décision finale, porte sur l’opportunité d’annoncer une campagne dans les mois à venir ou, conformément à la tradition, d’attendre après les élections de mi-mandat de novembre.

Trump a passé l’année et demie écoulée à organiser des rassemblements, à prononcer des discours et à utiliser ses avenants pour se venger et façonner davantage le parti à son image. Mais certains supporters disent que l’ancien président, qui a décampé de son club de Floride Mar-a-Lago à Bedminster, New Jersey, pour l’été, s’impatiente également.

Bien qu’il ait savouré son rôle de faiseur de rois du parti – avec des candidats qui ne demandaient que son approbation et accumulant de gros onglets lors de collectes de fonds dans ses salles de bal – Trump manque également les jours où il était réellement roi, en particulier lorsqu’il regarde le président démocrate Joe Biden aux prises avec de faibles cotes d’approbation et une inflation galopante.

« Je pense que beaucoup des plans futurs de Trump sont directement basés sur Biden, et je pense que plus Biden continue de trébucher sur la scène mondiale et sur la scène nationale, les gens oublient les inconvénients, le côté obscur de la présidence de Trump », a déclaré Bryan. Lanza, stratège du GOP et ancien responsable de la campagne Trump.

Une annonce dans un avenir proche pourrait compliquer les efforts d’autres républicains ambitieux pour monter des campagnes. Haley, par exemple, a déclaré qu’elle ne se présenterait pas contre Trump.

Et on craint également qu’une annonce à court terme ne nuise aux républicains dans la dernière ligne droite d’une campagne à mi-mandat au Congrès qui semble de plus en plus favorable au parti. Une candidature de Trump pourrait unir des électeurs démocrates par ailleurs découragés, ravivant l’énergie qui a soulevé le parti lors des campagnes de 2018 et 2020.

Les républicains veulent que les élections de novembre soient présentées comme un référendum sur les deux premières années de la présidence de Biden. Ils ne veulent rien, y compris Trump, pour les détourner de cette trajectoire.

Indépendamment de sa décision, l’aura d’inévitabilité que Trump cherchait à créer à partir du moment où il a quitté la Maison Blanche a été percée. Certains républicains ont tenté de faire comprendre qu’une candidature Trump aurait peu d’influence sur leurs propres décisions.

Ils incluent son vice-président, Mike Pence, qui a été salué par le comité du 6 janvier comme quelqu’un qui a fait passer l’intérêt national avant ses propres considérations politiques. Trump a continué vendredi à critiquer Pence, qui a pris la parole à plusieurs reprises lors de la conférence.

Envisageant une candidature à la Maison Blanche, Pence maintient un calendrier politique chargé visant à attirer l’attention sur les vulnérabilités démocrates.

D’autres candidats possibles, dont le sénateur du Texas Ted Cruz et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, ont également indiqué que leurs décisions ne reposaient pas sur celles de Trump. Et eux et d’autres sont devenus de plus en plus effrontés dans leur volonté de contrecarrer l’ancien président, y compris en soutenant des candidats qui se présentent contre le sien.

Certains de ces candidats potentiels, dont l’ancien secrétaire d’État de Trump Mike Pompeo, le sénateur de Floride Rick Scott et le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, apparaissaient aux côtés de l’ancien président lors du rassemblement de la Faith and Freedom Coalition à Nashville.

Le champ pourrait inclure une longue liste d’autres, y compris la représentante Liz Cheney, la principale républicaine du panel du 6 janvier et le gouverneur du Maryland Larry Hogan – tous deux critiques de Trump. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est quant à lui considéré par de nombreux fidèles partisans de Trump comme l’avenir de son mouvement.

En effet, beaucoup de ceux qui assistaient à la conférence à Nashville – le complexe se trouve près de l’Opry House, où est diffusée l’émission de radio de musique country « Grand Ole Opry » de longue date – n’ont pas été vendus lors d’une troisième course Trump.

« Je ne sais pas. Le jury est toujours avec moi », a déclaré Jonathan Goodwin, un ministre qui travaille comme organisateur de Faith and Freedom en Caroline du Sud. « Je l’aime bien, mais je pense qu’il s’est tiré une balle dans le pied trop de fois »

Goodwin a déclaré qu’il avait « certainement » ses propres préoccupations concernant les élections de 2020, mais qu’il ne soutenait pas la façon dont Trump avait géré la situation. « Je pense qu’il aurait dû tirer sa révérence gracieusement », a-t-il dit, « qu’il ait été truqué ou non. »

La conservatrice de l’Illinois Pam Roehl, qui est arrivée à la conférence vendredi avec une casquette de baseball Trump rouge et un collier « Trump 2020 », a déclaré qu’elle soutenait toujours l’ancien président, mais qu’elle se retrouvait de plus en plus en minorité parmi des amis qui sont passés à autre chose, jetant leurs autocollants pour pare-chocs. et embrasser DeSantis.

« Ils disent en quelque sorte, ‘Suivez le programme. Pourquoi ne soutenez-vous pas DeSantis?' », a-t-elle déclaré.

Bien qu’il soit de plus en plus clair que Trump ne marcherait pas sans contestation vers la nomination du GOP, un large éventail de candidats pourrait toujours jouer à son avantage. La dynamique commence à ressembler à la campagne de 2016, lorsque Trump a fait face à un groupe de candidats nombreux et peu maniables qui ont divisé le vote anti-Trump.

Certains dans son orbite, comme l’ancien conseiller de campagne Jason Miller, l’ont exhorté à intervenir le plus tôt possible, pour prendre une longueur d’avance sur la construction d’une campagne, geler la concurrence et garder l’attention sur lui-même.

Une première stratégie permettrait également à Trump de présenter ses vulnérabilités juridiques croissantes comme de simples attaques politiques. Un procureur du district d’Atlanta a constitué un grand jury spécial pour enquêter sur son ingérence dans l’élection présidentielle de 2020. Et à New York, Trump et deux de ses enfants ont accepté de siéger pour des dépositions le mois prochain dans le cadre de l’enquête civile du procureur général de l’État sur ses pratiques commerciales.

D’autres exhortent Trump à attendre après les mi-mandat, afin qu’il puisse se présenter sur les victoires des républicains en novembre. Ils avertissent également que déclarer officiellement sa candidature déclencherait des lois sur le financement des campagnes qui fixeraient des limites au montant que les donateurs peuvent donner. Cela changerait également sa relation avec son Save America PAC, qui a plus de 100 millions de dollars en banque – plus que les deux organisations nationales réunies – et finance actuellement ses voyages de campagne.