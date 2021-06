Trump suspendu de Facebook pendant deux ans – The Right Scoop

Nos suzerains autoproclamés de Facebook ont ​​décidé que Trump devait être suspendu pendant deux ans avant de pouvoir éventuellement reprendre à nouveau l’utilisation de la plateforme :

Ok tout d’abord, ce n’était pas une insurrection mortelle. Qui a déjà entendu parler d’une insurrection sans armes ? C’était une émeute où, malheureusement, une personne a été abattue par un policier du Capitole.

Cette suspension de deux ans n’est peut-être pas la fin de tout. Selon l’AP, les suzerains autoproclamés réévalueront ensuite la suspension :

Facebook a annoncé qu’il suspendrait les comptes de l’ancien président Donald Trump pendant deux ans après avoir découvert qu’il avait attisé la violence avant l’insurrection meurtrière du 6 janvier.

« À la fin de cette période, nous nous tournerons vers des experts pour évaluer si le risque pour la sécurité publique a diminué. Nous évaluerons les facteurs externes, y compris les cas de violence, les restrictions aux rassemblements pacifiques et d’autres marqueurs de troubles civils », a écrit vendredi Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Facebook, dans un article de blog.

Sur Facebook, la suspension de Trump a signifié que son compte se trouve essentiellement dans la «prison Facebook», où d’autres peuvent lire et commenter les publications précédentes, mais Trump et les autres gestionnaires de compte ne sont pas en mesure de publier de nouveaux contenus. Twitter, en revanche, a définitivement banni Trump de son service et il n’y a aucune trace de son compte là-bas.