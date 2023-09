Trump sur la liste des témoins pour un procès pour fraude civile de 250 millions de dollars qui débutera la semaine prochaine

Donald Trump et ses fils Don Jr. et Eric seront parmi les témoins du procès pour fraude civile de 250 millions de dollars qui se tiendra la semaine prochaine contre l’ancien président et ses entreprises, selon de nouveaux documents judiciaires.

Trump et ses deux fils aînés – tous deux cadres supérieurs de son entreprise, la Trump Organization – ont été nommés sur des listes de témoins déposées jeudi par les avocats de Trump et le bureau du procureur général de New York, Letitia James, qui allègue que les Trump ont énormément exagéré leurs affaires. actifs depuis des années.

Allen Weisselberg, l’ancien directeur financier de la Trump Organization, qui a plaidé coupable l’année dernière pour avoir dirigé un stratagème de fraude fiscale au sein de l’entreprise pendant 15 ans, figure également sur la liste des témoins. Il a témoigné contre l’entreprise lors d’un procès pénal l’année dernière et a été condamné à cinq mois de prison. L’entreprise a été reconnue coupable et condamnée à une amende de 1,6 million de dollars.

La liste des témoins cite également la fille de Trump, Ivanka Trump, et l’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, parmi les 28 témoins que le bureau du procureur général a l’intention d’appeler.

Ivanka Trump, ancienne cadre supérieure de l’entreprise de Trump, était à l’origine accusée, mais une cour d’appel de l’État a jugé que les plaintes contre elle étaient trop anciennes et les a rejetées.

Le juge Arthur Engoron, qui présidera le procès sans jury à Manhattan la semaine prochaine, s’est en partie rangé du côté du bureau du procureur général dans une décision rendue mardi lorsqu’il a conclu que Trump avait commis des actes de fraude répétés pendant des années. L’avocat de Trump, Christopher Kise, a déclaré qu’il prévoyait de faire appel de la décision, qu’il a qualifiée de « scandaleuse ».

Trump, quant à lui, a fustigé le juge devant lequel il témoignera, le qualifiant de juge « détestant Trump » et ayant violé ses droits civils.

La Division d’appel de l’État – la même cour d’appel qui a rejeté les plaintes contre Ivanka Trump – avait suspendu temporairement la date du procès de lundi après que Trump se soit plaint qu’Engoron n’avait pas statué sur certains de ses arguments. Engoron a statué sur ces questions mardi et la cour d’appel a autorisé le procès de l’affaire lundi.

James a déclaré que Cohen, un ancien loyaliste de Trump, avait déclenché l’enquête de son bureau lorsqu’il avait témoigné devant le Congrès que Trump exagérait régulièrement ses actifs dans les documents financiers. Cohen a plaidé coupable à neuf accusations fédérales d’évasion fiscale, de violation des lois sur le financement des campagnes électorales et de mensonge aux banques et au Congrès, et il a été condamné à trois ans de prison.

Trump a intenté une action en justice de 500 millions de dollars contre Cohen en Floride, alléguant qu’il a manqué à son obligation fiduciaire envers Trump en « à la fois en révélant les confidences du plaignant et en répandant des mensonges sur le plaignant ». Les avocats de Cohen devaient déposer Trump en Floride la semaine prochaine, mais son avocat, Alejandro Brito, a fait valoir devant le tribunal jeudi que Trump devait être à New York en raison du dossier de l’AG.

Le juge d’instance américain Edwin Torres tiendra une autre audience vendredi pour déterminer s’il faut maintenir la date ou la repousser au 8 ou au 9 octobre. Il est également possible que la déposition ait lieu à New York à la demande de Trump, mais cela serait doivent être approuvés par l’avocat de Cohen.

Une source connaissant la situation a déclaré que la déposition aurait toujours lieu – c’est juste une question de quand et où. L’avocat de Donald Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le procès civil pour fraude qui débute la semaine prochaine à Manhattan pourrait durer jusqu’au 22 décembre, a déclaré le juge. En plus des 28 témoins principaux, le bureau du procureur général a répertorié 25 autres personnes comme témoins potentiels en réfutation.

La liste des témoins de Trump, quant à elle, comprenait 127 noms de faits et de témoins experts, en plus de « tout témoin inclus sur la liste des témoins du plaignant ».

Engoron a déclaré dans une décision rendue ce mois-ci qu’il entendrait l’affaire cinq jours par semaine. Le bureau de James disposera de 90 minutes pour une déclaration liminaire lundi, tandis que les avocats des multiples accusés de Trump disposeront de deux heures.

Trump et ses deux fils adultes ont nié tout acte répréhensible. Il a accusé James, un démocrate, d’avoir participé à une « chasse aux sorcières » partisane contre lui.