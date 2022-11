Trump sur la défense après la faiblesse des mi-parcours du GOP, soulevant des questions sur 2024

Quelques jours avant les élections de mi-mandat, l’ancien président Donald Trump a semblé marcher jusqu’au bord de l’annonce officielle de sa campagne présidentielle de 2024.

“J’ai couru deux fois, j’ai gagné deux fois et j’ai fait beaucoup mieux la deuxième fois que la première”, a déclaré Trump, à tort, lors d’un rassemblement dans l’Iowa. “Et maintenant, afin de rendre notre pays prospère, sûr et glorieux, je vais très, très, très probablement le refaire.”

Mais c’était la semaine dernière – à l’époque où les prévisionnistes politiques et les experts prédisaient largement une “vague rouge” qui conduirait les républicains à de fortes majorités au Congrès.

Bien que le contrôle de la Chambre et du Sénat soit toujours en suspens, il est clair que la vague rouge n’est jamais venue, les républicains ayant sous-performé les attentes de haut en bas du scrutin dans les États clés. Cette faible performance a incité certains conservateurs à s’en prendre à Trump, qui avait stimulé les candidats perdants dans de nombreuses courses de haut niveau.

Trump n’a pas tardé à réagir, lançant une série de salves sur les réseaux sociaux contre ses ennemis présumés dans les médias et la politique – y compris le gouverneur Ron DeSantis de Floride, qui est largement considéré comme le plus grand challenger potentiel de Trump pour la nomination au GOP en 2024.

“Malgré avoir choisi tant de gagnants, je dois supporter les fausses nouvelles”, a déploré Trump jeudi sur Truth Social.

“Big Victory, ne soyez pas stupide”, a écrit Trump dans un autre post vendredi matin. « Tenez-vous sur les toits et criez-le fort !

Ce n’est pas la première fois que Trump est accusé d’avoir saboté les espoirs électoraux des républicains. Mais les résultats à mi-mandat ont mis Trump sur la défensive quelques jours seulement avant qu’il ne fasse une “très grande annonce” le 15 novembre – largement attendue comme le lancement de sa campagne présidentielle de 2024.

Trump a conservé son statut de chef du Parti républicain de facto même après avoir perdu contre le président Joe Biden en 2020. Après le 6 janvier 2021, lorsqu’une foule violente stimulée par les fausses affirmations de Trump selon lesquelles l’élection a été volée a pris d’assaut le Capitole américain, top GOP des personnalités ont continué à se lier à Trump et à ostraciser les quelques républicains prêts à le critiquer ouvertement.

Pendant ce temps, de nombreux candidats du GOP ont demandé l’approbation de Trump à mi-mandat, et les sondages l’ont toujours montré comme le favori incontesté pour remporter l’investiture républicaine à la présidence en 2024.

Après que la vague rouge ne se soit pas matérialisée mardi soir, Trump a d’abord affirmé que les candidats qu’il soutenait avaient bien performé. “Bien qu’à certains égards, l’élection d’hier ait été quelque peu décevante, de mon point de vue personnel, ce fut une très grande victoire”, a-t-il écrit dans un article sur les réseaux sociaux.

Trump a affirmé que la grande majorité de ses choix avaient remporté leurs élections. Mais son approbation n’a pas semblé aider dans certaines des courses les plus compétitives du cycle.

Ses candidats préférés au Sénat en Pennsylvanie, le Dr Mehmet Oz, et dans le New Hampshire, Don Bolduc, ont perdu face à leurs adversaires démocrates, selon les projections de NBC News. Le challenger républicain soutenu par Trump, Blake Masters, a suivi le sénateur démocrate sortant Mark Kelly de près de 6 points de pourcentage dans la course au Sénat de l’Arizona, où Kelly est le vainqueur prévu.

Le choix de Trump, Adam Laxalt, avait un avantage de 0,1 point de pourcentage, moins de 1000 voix, au Nevada contre la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto avec 94% des voix samedi matin, selon NBC News. En Géorgie, l’espoir du Sénat républicain Herschel Walker est arrivé juste derrière le sénateur démocrate Raphael Warnock, la course se dirigeant vers un second tour en décembre.

Trump a également approuvé des dizaines de candidats gagnants à la Chambre, mais bon nombre de ces républicains participaient à des courses de chaussures. Lors des trois douzaines d’élections étiquetées “Toss Up” par Cuire le rapport politique, Trump n’a approuvé que six républicains – et cinq d’entre eux ont perdu, selon l’analyse de CNBC. (Le sixième, en compétition pour le 1er district du Congrès de l’Arizona, n’a pas encore été appelé par NBC, mais le démocrate semble détenir une légère avance avec 80% des voix.)

Trump a également approuvé la représentante Lauren Boebert, une candidate MAGA très visible qui devait facilement être réélue dans son district rouge du Colorado. Avec 99% des voix, elle devançait à peine son rival démocrate, selon les projections de NBC.

Les choix de Trump ont également perdu des courses de gouverneurs de haut niveau à New York, au Michigan et en Pennsylvanie, entre autres États clés. Et certains des adversaires de Trump dans le GOP, dont DeSantis et le gouverneur de Géorgie Brian Kemp, ont remporté la victoire par de larges marges.

Avec la figure de Trump qui pèse sur les mi-parcours, certaines voix conservatrices n’ont pas tardé à le pointer du doigt.

“Le moyen le plus sûr de perdre à ces mi-mandats était d’être un politicien soutenu par Trump”, a écrit John Podhoretz dans le New York Post, accompagné d’une page de couverture qui ridiculisait l’ancien président sous le nom de “Trumpty Dumpty”. “Trump est le plus grand perdant du Parti républicain”, lit-on dans le titre d’un article d’opinion post-électoral du Wall Street Journal. Comité éditorial.

“Tellement triste de voir les républicains attaquer et ternir bêtement les résultats des Midterms”, a posté Trump en réponse à ses détracteurs conservateurs, tout en suggérant sans preuve que les élections encore indécises en Arizona et au Nevada sont “truquées”.

Trump a également critiqué à plusieurs reprises le New York Times, une cible de longue date, car il a nié avoir déclaré qu’il blâmait ceux de son entourage pour avoir approuvé Oz en Pennsylvanie.

“Tellement de personnes que j’ai approuvées ont remporté la victoire mardi soir, personne n’était même proche, et ils inventent littéralement une histoire en refusant d’écrire les faits”, a écrit Trump dans un article destiné au Times.

Mais alors même que Trump se heurtait à son propre parti, il semblait se précipiter pour annoncer sa candidature à l’investiture présidentielle du GOP.

“Nous avons eu un énorme succès – pourquoi quelque chose changerait-il?” Trump a déclaré mercredi à Fox News.

L’assistant de longue date de Trump, Jason Miller, a déclaré vendredi matin que Trump annoncerait certainement sa campagne mardi prochain.

“J’ai parlé avec le président Trump ce matin. Il était sur le terrain de golf et je lui ai parlé de mardi, ce qui est vraiment son objectif”, a déclaré Miller sur le podcast de Steve Bannon, un ancien conseiller principal de Trump, a rapporté NBC.

“Il a dit:” Il n’y a pas besoin d’avoir de question. Bien sûr, je cours. Je vais le faire et je veux m’assurer que les gens savent que je suis excité et que nous devons obtenir le retour au pays », a déclaré Miller.

L’annonce de Trump est prévue pour mardi prochain à 21 h HE dans sa maison de villégiature de Mar-a-Lago, selon une invitation envoyée jeudi soir.