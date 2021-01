WASHINGTON (AP) – Le président Donald Trump a fait pression sur le secrétaire d’État républicain de Géorgie pour qu’il «trouve» suffisamment de voix pour annuler la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de l’État, citant à plusieurs reprises des allégations de fraude réfutées et soulevant la perspective d’une «infraction pénale» si les responsables ne le faisaient pas changer le décompte des votes, selon un enregistrement de la conversation.

L’appel téléphonique avec le secrétaire d’État Brad Raffensperger samedi était la dernière étape d’un effort sans précédent d’un président en exercice pour faire pression sur un responsable de l’État pour qu’il annule le résultat d’une élection libre et juste qu’il a perdue. Le président, qui a refusé d’accepter sa défaite face au président élu démocrate Biden, a affirmé à plusieurs reprises que Raffensperger pourrait modifier les résultats certifiés.

«Tout ce que je veux faire, c’est ceci. Je veux juste trouver 11 780 votes, ce qui est un de plus que ce que nous avons « , a déclaré Trump.

La Géorgie a compté ses votes trois fois avant de certifier la victoire de Biden par une marge de 11 779, Raffensperger a noté: «Président Trump, nous avons eu plusieurs poursuites et nous avons dû répondre devant les tribunaux aux poursuites et aux assertions. Nous ne sommes pas d’accord pour dire que vous avez gagné. «

Des extraits audio de la conversation ont d’abord été mis en ligne par le Washington Post. L’Associated Press a obtenu l’audio complet de la conversation de Trump avec des responsables géorgiens d’une personne à l’appel. L’AP a pour politique de ne pas amplifier la désinformation et les allégations non prouvées. L’AP prévoit d’afficher l’audio complet car il annote une transcription avec des éléments de vérification des faits.

L’intervention renouvelée de Trump et les allégations persistantes et infondées de fraude interviennent près de deux semaines avant son départ de ses fonctions et deux jours avant le double second tour des élections en Géorgie qui détermineront le contrôle politique du Sénat américain.

Le président a profité de la conversation d’une heure pour parcourir une liste d’allégations sur les élections en Géorgie, notamment le fait que des centaines de milliers de bulletins de vote sont apparus mystérieusement dans le comté de Fulton, qui comprend Atlanta. Les responsables ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de cela.

L’histoire continue

Les responsables géorgiens à l’appel sont entendus à plusieurs reprises repousser les affirmations du président, lui disant qu’il s’appuie sur des théories démystifiées et, dans un cas, sur une vidéo éditée de manière sélective.

À un autre moment de la conversation, Trump a semblé menacer Raffensperger et Ryan Germany, le conseiller juridique du secrétaire d’État, en suggérant que les deux pourraient être pénalement responsables s’ils ne trouvaient pas que des milliers de bulletins de vote dans le comté de Fulton avaient été illégalement détruits. Il n’y a aucune preuve pour soutenir l’affirmation de Trump.

«C’est une infraction pénale», dit Trump. « Et vous ne pouvez pas laisser cela arriver. »

Parmi les autres participants à l’appel figuraient Mark Meadows, le chef de cabinet de la Maison Blanche, et des avocats assistant Trump, y compris l’avocat de Washington Cleta Mitchell.

Les démocrates et quelques républicains ont condamné les actions de Trump, tandis qu’au moins un démocrate a appelé à une enquête pénale. Les experts juridiques ont déclaré que le comportement de Trump soulevait des questions sur d’éventuelles violations de la loi électorale.

Le conseiller principal de Biden, Bob Bauer, a qualifié l’enregistrement de «preuve irréfutable» de la pression et de la menace de Trump sur un responsable de son propre parti pour qu’il «annule le décompte des voix légal et certifié d’un État et en fabrique un autre à sa place».

«Il capture toute l’histoire honteuse de l’assaut de Donald Trump contre la démocratie américaine», a déclaré Bauer.

Le sénateur Dick Durbin de l’Illinois, le démocrate n ° 2 de cette chambre, a déclaré que la conduite de Trump «ne méritait rien de moins qu’une enquête criminelle».

Trump a confirmé dans un tweet dimanche qu’il avait parlé avec Raffensperger. La Maison Blanche a renvoyé des questions à la campagne de réélection de Trump, qui n’a pas répondu dimanche à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique. Le bureau de Raffensperger n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Trump a attaqué à plusieurs reprises la façon dont Raffensperger a conduit les élections en Géorgie, affirmant sans preuve que les 16 votes électoraux de l’État avaient été attribués à tort à Biden.

« Il n’a aucune idée! » Trump a tweeté à propos de Raffensperger, affirmant que le responsable de l’État «n’était pas disposé ou incapable» de répondre aux questions.

Réponse Twitter de Raffensperger: «Respectueusement, Président Trump: Ce que vous dites n’est pas vrai. La vérité sortira. »

Divers responsables électoraux à travers le pays et l’ancien procureur général de Trump, William Barr, ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de fraude généralisée lors de l’élection. Les gouverneurs républicains de l’Arizona et de la Géorgie, États clés du champ de bataille cruciaux pour la victoire de Biden, se sont également portés garant de l’intégrité de leurs élections nationales. Presque toutes les contestations judiciaires de Trump et de ses alliés ont été rejetées par des juges, dont deux rejetées par la Cour suprême, qui comprend trois juges nommés par Trump.

En Géorgie, les bulletins de vote ont été comptés trois fois, y compris un décompte manuel obligatoire et un recomptage demandé par Trump.

Pourtant, Trump a publiquement dénigré l’élection, inquiétant les républicains qui pourraient décourager les électeurs du GOP de participer au second tour de mardi opposant le sénateur Kelly Loeffler au démocrate Raphael Warnock et le républicain David Perdue au démocrate Jon Ossoff.

Rebecca Green, qui aide à diriger le programme de droit électoral à la William and Mary Law School, a déclaré que s’il est approprié pour un candidat de remettre en question le résultat d’une élection, les processus pour le faire pour l’élection présidentielle ont suivi leur cours. Les États ont certifié leurs votes.

Green a déclaré que Trump avait soulevé «beaucoup de questions» quant à savoir s’il avait violé des lois électorales.

Carl Tobias, professeur de droit à l’Université de Richmond, a déclaré que Trump était coupable de «conduite répréhensible et, peut-être illégale,».

Trump a noté lors de l’appel qu’il avait l’intention de répéter ses affirmations sur la fraude lors d’un rassemblement lundi soir à Dalton, une région fortement républicaine du nord de la Géorgie.

«Le peuple géorgien est en colère, le peuple du pays est en colère», dit-il sur l’enregistrement.

Biden doit également faire campagne en Géorgie lundi, et la vice-présidente élue Kamala Harris est restée perplexe à Garden City, en Géorgie, dimanche, critiquant Trump pour l’appel.

«C’était un abus de pouvoir chauve, chauve et audacieux de la part du président des États-Unis», a-t-elle déclaré.

Loeffler et Perdue ont largement soutenu Trump dans ses tentatives de renverser les résultats des élections. Mais dimanche, Loeffler a déclaré qu’elle n’avait pas décidé de se joindre à ses collègues républicains pour contester la légitimité de la victoire de Biden sur Trump lorsque le Congrès se réunira mercredi pour affirmer la victoire de 306-232 voix de Biden au Collège électoral.

Perdue, qui était en quarantaine après avoir été exposé à un membre du personnel atteint du coronavirus, a déclaré qu’il soutenait le défi, bien qu’il ne soit pas sénateur en exercice lorsque le vote aura lieu car son mandat est expiré. Pourtant, il a déclaré à Fox News Channel qu’il encourageait ses collègues à s’opposer, affirmant que c’était «quelque chose que le peuple américain exige en ce moment».

Son rival, Ossoff, s’exprimant lors du rassemblement de Garden City, a attaqué Perdue et Loeffler pour ne pas avoir défendu les électeurs géorgiens, affirmant spécifiquement que les électeurs noirs de l’État étaient visés.

«Lorsque le président des États-Unis appelle les responsables électoraux de Géorgie et tente de les intimider pour changer le résultat de l’élection, pour priver les électeurs géorgiens, pour priver les électeurs noirs de Géorgie qui ont rendu cet État pour Joe Biden et Kamala Harris, c’est une attaque directe contre notre démocratie », a-t-il déclaré.

___

Amy et Brumback ont ​​rapporté d’Atlanta. L’écrivain d’Associated Press Russ Bynum à Garden City, en Géorgie, a contribué à ce rapport.