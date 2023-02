Trump suit un gouverneur populaire dans la course républicaine de 2024 – News 24

Ron DeSantis, de Floride, mène la bataille en tête-à-tête, mais une opposition divisée pourrait aider l’ancien président américain à gagner, selon un sondage

Donald Trump aurait du mal à battre le gouverneur de Floride Ron DeSantis dans la course présidentielle du Parti républicain en 2024, mais d’autres candidats pourraient recueillir suffisamment de voix pour que l’ancien président américain remporte une pluralité de délégués dans un champ bondé, un nouveau Yahoo / YouGov sondage diffusé mercredi.

L’enquête a révélé que dans une course en tête-à-tête, DeSantis mène Trump par une marge de 45% à 41%, similaire à l’avance de 45-42 qu’il détenait le mois dernier. Cependant, lorsque l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley est proposée en option, elle est préférée par 11% des électeurs, divisant essentiellement le vote anti-Trump et permettant à l’ex-président de prendre une avance de 38-35 sur DeSantis. Dans un champ élargi pour inclure neuf candidats probables, Trump mène le gouverneur de Floride par 37-36.

Divers sondages ont montré que Trump a perdu une grande partie de son soutien parmi les électeurs républicains depuis les élections de mi-mandat du Congrès de novembre, au cours desquelles les candidats qu’il a soutenus ont obtenu de moins bons résultats que prévu. En revanche, DeSantis a été réélu en tant que gouverneur par la plus grande marge de l’État en 40 ans, et il a dirigé un ticket républicain dans lequel les candidats de Floride ont aidé le GOP à reprendre le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis. Un sondage réalisé en décembre par USA Today a montré que par une marge de près de 2 contre 1, les électeurs républicains veulent que quelqu’un d’autre que Trump remporte l’investiture présidentielle de 2024 du parti.















Néanmoins, même si Trump conserve le soutien indéfectible de, disons, 3 électeurs républicains sur 10, il pourrait remporter une pluralité de voix alors que ses rivaux se font concurrence pour les 70 % restants. Un tel résultat pourrait condamner les républicains à la défaite aux élections générales. D’autres sondages Yahoo / YouGov montrent que le président Joe Biden a une avance de 46-40 sur Trump dans un match revanche en tête-à-tête des élections de 2020. L’avance du titulaire sur DeSantis est de 44-42.

DeSantis a la préférence nette la plus élevée parmi les principaux prétendants actuels des deux parties, à plus 11, sur la base de 49% ou de répondants le voyant favorablement et 38% ayant une opinion défavorable. Trump, en comparaison, est à moins 5, tandis que Biden est à moins 8 et le vice-président Kamala Harris est à moins 16.

Trump a déjà commencé à tirer sur DeSantis, qu’il a surnommé “Ron Desanctimonious.” La dernière insulte est survenue mardi, lorsque Trump a amplifié un message de Truth Social accusant le gouverneur de “préparer les lycéennes” quand il était enseignant. DeSantis a répondu en disant: “Je ne passe pas mon temps à essayer de salir les autres républicains.”