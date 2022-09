Trump SPAC fait face à une nouvelle pression des investisseurs alors que la fusion de Digital World est en équilibre

L’application de médias sociaux sera développée par Trump Media and Technology Group (TMTG).

Digital World Acquisition Corp., la société qui envisage de rendre public Trump Media and Technology Group, est confrontée aux inquiétudes des investisseurs concernant une éventuelle fusion ratée avec la société de l’ancien président Donald Trump.

La Le Financial Times a rapporté Mardi, le directeur général de DWAC, Patrick Orlando, négocie avec des investisseurs qui ont déclaré qu’ils soutiendraient l’entreprise par le biais d’un investissement privé dans des actions publiques, ou PIPE.

L’accord d’un milliard de dollars devait expirer mardi. S’il s’effondrait, cela signifierait beaucoup moins d’argent pour Trump Media, même s’il finissait par devenir public grâce à une fusion avec DWAC. Orlando faisait pression pour une prolongation de 10 jours, selon le journal.

Les investisseurs de PIPE espèrent faire baisser le prix de conversion minimum de leurs actions privilégiées de 10 dollars à 2 dollars seulement, a rapporté le FT, citant une personne impliquée dans les pourparlers. Cela augmenterait leur profit potentiel sur la transaction, même dans le pire des cas, car cela donnerait aux investisseurs plus d’actions et diluerait les participations des autres actionnaires. – y compris celui de Trump.

La négociation est une tentative de transférer le risque vers DWAC et Trump Media, qui possède Truth Social. Les actions DWAC se négocient actuellement à environ 20 $, en baisse significative par rapport aux sommets de 97 $ plus tôt cette année, mais toujours au-dessus du prix de liquidation de 10 $.

“Trump veut s’assurer qu’il ne fait pas face à beaucoup de dilution”, a déclaré une personne impliquée au FT. “Optiquement, il veut éviter un plancher à 2 $. Il a l’air faible et il ne veut pas avoir l’air faible.”

Les représentants du DWAC et de Trump Media n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

DWAC est une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, une entité cotée en bourse qui rend publiques des sociétés préexistantes. Orlando a prolongé le délai de fusion avec Trump Media au-delà de sa date de début septembre avec une injection de 2,8 millions de dollars de sa société, le sponsor SPAC, ARC Global Investments II. DWAC pousse les actionnaires à approuver une prolongation d’un an du délai. La prochaine assemblée générale est fixée au mois prochain.

Si le délai de fusion n’est pas prolongé, le DWAC a averti que la société pourrait devoir liquider, en redonnant aux actionnaires environ 10 dollars par action, le prix initial de l’action pour une SPAC.

Trump a fondé Trump Media and Technology Group et sa plateforme Truth Social après avoir été banni de Twitter à la suite de l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021. L’ancien président fait face à de multiples enquêtes concernant la tentative d’annulation de l’élection présidentielle de 2020 et le retrait de documents sensibles de la Maison Blanche. La fusion prévue de Trump Media avec DWAC fait l’objet d’enquêtes fédérales sur d’éventuelles violations des valeurs mobilières.

Après un boom en 2020 et 2021, les SAVS se sont largement taries. “SPAC King” Chamath Palihapitiya a laissé deux de ses sociétés de chèques en blanc se dissoudre mardi alors que leurs délais passaient sans prolongation.

Orlando, PDG de DWAC, a vu une de ses SPAC liquidée en 2021. Il a jusqu’en décembre pour empêcher Digital World Acquisition Corp. de subir le même sort.