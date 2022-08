Trump SPAC a un autre revers et retarde le rapport sur les résultats

Digital World Acquisition Group, la société d’acquisition à vocation spéciale qui envisage de fusionner avec Trump Media and Technology Group et le rendre public, demande une prolongation pour déposer son rapport sur les résultats, selon un dépôt réglementaire mardi.

Dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, la DWAC a déclaré qu’elle prévoyait de faire rapport dans le délai de grâce de cinq jours de l’agence à compter de la date de dépôt requise. Les sociétés cotées en bourse sont tenues de déclarer leurs bénéfices au plus tard 35 jours après la fin d’un trimestre.

DWAC a déclaré avoir subi une perte nette d’environ 4,7 millions de dollars et 6,5 millions de dollars pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin, respectivement. Il a déclaré que les montants sont toujours à l’étude et peuvent différer de ses chiffres déclarés.

Trump Media possède Truth Social, un réseau social qui aspire à rivaliser avec Twitter, qui a interdit le président de l’époque en janvier 2021 pour ses tweets alors que des centaines de ses partisans prenaient d’assaut le Capitole américain dans une tentative infructueuse de bloquer la confirmation par le Congrès de l’élection de Joe Biden. Le PDG de Trump Media est l’ancien représentant du GOP Devin Nunes, l’un des alliés les plus fidèles de Trump au Congrès.

La publication retardée des résultats intervient après que DWAC a également demandé la semaine dernière aux actionnaires de prolonger d’un an le délai de sa fusion avec Trump Media à compter du 8 septembre. Une assemblée des actionnaires est provisoirement prévue pour le 6 septembre.

DWAC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les procureurs fédéraux et la SEC ont assigné le DWAC à comparaître dans le cadre de ses enquêtes sur la fusion qui rendrait l’entreprise de Trump publique et lui donnerait potentiellement accès à des milliards de dollars de capital. Le DWAC avait précédemment averti que des enquêtes pourraient compromettre l’accord.

Trump n’a pas été accusé d’actes répréhensibles liés à l’enquête DWAC. Pourtant, il fait face à une myriade de problèmes juridiques, notamment une enquête pénale fédérale sur la suppression de dossiers de la Maison Blanche, une enquête pénale sur l’ingérence dans le processus électoral présidentiel en Géorgie et une enquête pénale fédérale en cours sur l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021.

Le New York Times a rapporté que Patrick Orlando, PDG de DWAC, discuté d’un accord avant l’introduction en bourse de la SPAC. Cela pourrait enfreindre les lois sur les valeurs mobilières qui visent à empêcher les SAVS de planifier des fusions avant les introductions en bourse. Les SAVS, également connues sous le nom de sociétés de chèques en blanc, vendent des actions avant de rechercher un partenaire de fusion.

L’action de DWAC a augmenté d’environ 4 % mardi après-midi, s’échangeant autour de 31 $ – une baisse spectaculaire par rapport à ses sommets après l’annonce de l’accord avec Trump en octobre.