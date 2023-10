L’ancien président a soutenu le représentant de l’Ohio Jim Jordan pour ce rôle, après s’être porté volontaire pour intervenir lui-même.

L’ancien président américain Donald Trump a donné son mandat au représentant de l’Ohio, Jim Jordan. « approbation complète et totale » pour devenir président de la Chambre, après que Kevin McCarthy ait été évincé de ce poste plus tôt cette semaine.

« Le membre du Congrès Jim Jordan a été une STAR bien avant d’effectuer son voyage très réussi à Washington DC, représentant le 4e district du Congrès de l’Ohio », Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social vendredi matin. « Il sera un GRAND Président de la Chambre et a mon soutien complet et total. »

Jordan a proposé son nom pour le poste mercredi. Un jour plus tôt, le représentant de Floride Matt Gaetz a mené un vote réussi pour limoger le représentant de Californie McCarthy en raison de désaccords sur les projets de loi de financement et d’un prétendu « accord secret » il a rompu avec le président Joe Biden pour obtenir davantage d’aide militaire à l’Ukraine.

Trump et la Jordanie sont de proches alliés depuis 2016, le législateur de l’Ohio ayant défendu Trump tout au long de l’enquête sur le « Russiagate » et de deux enquêtes de destitution menées par les démocrates. En tant que président du comité judiciaire de la Chambre des représentants, Jordan dirige actuellement l’enquête du Parti républicain sur les transactions étrangères présumées de la famille Biden.















Jordan est un membre fondateur du House Freedom Caucus, un groupe de conservateurs radicaux qui se sont opposés à la présidence de McCarthy plus tôt cette année et sont favorables à une réduction des dépenses publiques, à un renforcement de la sécurité aux frontières et à une réduction ou une interruption drastique de l’aide à l’Ukraine. Gaetz est l’un des membres les plus éminents du groupe et approuvé Jordan pour le poste de conférencier l’année dernière.

L’orateur exerce une influence significative sur le système politique américain, déterminant les projets de loi qui seront soumis au vote et supervisant les tâches des commissions.

Avec le licenciement de McCarthy, l’administration Biden et les responsables de Kiev ont exprimé leur inquiétude quant au risque de tarissement des flux d’armes et d’argent vers l’Ukraine. Jordan a déclaré mercredi à CNN qu’il « contre » soumettre au vote un autre programme d’aide à l’Ukraine, ajoutant que « La question la plus urgente à l’esprit des Américains n’est pas l’Ukraine ; c’est la situation frontalière et la criminalité dans les rues.















Plusieurs législateurs républicains ont fait des déclarations de soutien à la Jordanie après l’approbation de Trump, notamment le représentant du Texas Troy Nehls et la représentante du Colorado Lauren Boebert, qui ont déclaré que la Jordanie le ferait. « mettre fin au financement de l’Ukraine et demander des comptes à l’administration corrompue de Biden ».

Jordan a besoin de 218 voix pour obtenir la présidence, ce qui signifie que tous les représentants républicains, sauf trois, devront le soutenir. Le représentant de la Louisiane, Steve Scalise, a également annoncé sa candidature, mais on ne sait pas s’il restera dans la course après le soutien de Trump à la Jordanie. Avant un éventuel vote la semaine prochaine, Trump prévoit de se rendre au Capitole mardi, ont rapporté plusieurs médias américains.

Si le parti n’était pas en mesure de décider d’un remplaçant pour McCarthy, Trump a déclaré jeudi à Fox News qu’il serait prêt à intervenir et à remplir ce rôle à titre temporaire.