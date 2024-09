Trump soutient la reclassification du cannabis comme drogue moins dangereuse, conformément à la position de Harris

WASHINGTON — WASHINGTON (AP) — Donald Trump a manifesté son soutien à un changement de politique fédérale potentiellement historique visant à reclasser marijuana comme une drogue moins dangereuse, alignant ainsi sa position sur celle de son adversaire démocrate, Kamala Harris.

Ce point commun reflète un changement majeur vers un large soutien public à la légalisation au cours des dernières années et marque la première fois que les deux candidats présidentiels des principaux partis soutiennent une vaste réforme du cannabis, selon le US Cannabis Council.

Le candidat républicain à la présidence a publié sur sa plateforme de médias sociaux dimanche soir qu’il « continuerait à se concentrer sur la recherche pour débloquer les utilisations médicales de la marijuana en tant que drogue de l’annexe 3 », et a également déclaré qu’il voterait « oui » sur une proposition visant à autoriser la vente de marijuana aux adultes pour quelque raison que ce soit en Floride.

Publié peu avant que les deux hommes ne se rencontrent pour un débat crucial, le message de Trump laisse entrevoir la possibilité qu’il critique Harris pour ses poursuites passées liées au cannabis lorsqu’elle était procureure de district à San Francisco. Étant donné que les poursuites pour trafic de drogue touchent de manière disproportionnée les accusés non blancs aux États-Unis, cette ligne d’attaque pourrait également s’inscrire dans le cadre des efforts de Trump pour accroître son soutien parmi les hommes non blancs.

Harris soutient la dépénalisation et a qualifié d’« absurde » le fait que Administration de lutte contre la drogue la marijuana est désormais classée dans la catégorie I, aux côtés de l’héroïne et du LSD. Plus tôt dans sa carrière, elle a supervisé l’application des lois sur le cannabis et s’est opposée à la légalisation de l’usage récréatif pour les adultes en Californie alors qu’elle était candidate au poste de procureur général en 2010.

Harris a déjà essuyé des attaques sur son bilan en matière de poursuites lors des débats, notamment de la part de Tulsi Gabbard, démocrate devenue partisane de Trump, qui s’est présentée à l’investiture démocrate à la présidentielle en 2020 et a annoncé en 2022 qu’elle quittait le parti.

Lors de sa campagne de 2016, Donald Trump avait déclaré que la politique sur le cannabis devait être laissée aux États. Cependant, pendant son mandat à la Maison Blanche, le procureur général de l’époque, Jeff Sessions, a levé une politique de l’ère Obama qui empêchait les autorités fédérales de réprimer le commerce de la marijuana dans les États où la drogue est légale.

Le processus de la DEA visant à modifier la classification fédérale du médicament est déjà en cours, lancé par le président Joe Biden. appel pour un examen. Mais la DEA n’a pas encore pris de décision définitive sur ce changement, qui ne légaliserait pas d’emblée la marijuana récréative. Elle pourrait ne pas prendre de décision avant la prochaine administration présidentielle, ce qui mettrait en lumière les positions des candidats.

La politique fédérale en matière de drogues est restée à la traîne par rapport à celle de nombreux États ces dernières années, 38 d’entre eux ayant déjà légalisé la marijuana médicale et 24 légalisant l’usage récréatif.

Environ 70 % des adultes ont soutenu la légalisation dans un sondage Gallup réalisé l’année dernière, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré par l’institut de sondage et plus du double des 3 sur 10 qui l’ont soutenue en 2000. Le soutien était encore plus élevé parmi les jeunes électeurs, un groupe démographique clé dans sept principaux États clés.

« Nous pensons que la réforme du cannabis est une question gagnante », a déclaré David Culver, vice-président senior des affaires publiques du US Cannabis Council, dans un communiqué lundi.

Le changement de politique fédérale ne légaliserait pas directement la marijuana à des fins récréatives. Il déplacerait plutôt la marijuana de la catégorie I à la catégorie III, aux côtés de la kétamine et de certains stéroïdes anabolisants.

Le changement proposé se heurte à l’opposition des défenseurs qui affirment qu’il n’y a pas suffisamment de données et des procureurs généraux de plus d’une douzaine d’États, selon le groupe Smart Approaches to Marijuana.

___

Le journaliste de l’Associated Press Bill Barrow à Atlanta a contribué à ce rapport.