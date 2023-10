Trump soutient Jim Jordan comme prochain président de la Chambre

Le soutien de Trump à la Jordanie pourrait aider à régler ce qui semble être une course tumultueuse à la présidence après l’éviction de Kevin McCarthy plus tôt cette semaine.

La Jordanie est un proche allié de Trump et l’un des principaux législateurs républicains enquêtant sur le président Joe Biden. Il serait l’un des députés les plus conservateurs, sinon le plus conservateur, à tenir le marteau du président de mémoire récente s’il était élu.

Le représentant de Jordanie et de Louisiane, Steve Scalise, a commencé à accumuler du soutien pour le rôle de conférencier. Jordan a soutenu la campagne présidentielle de Trump . Scalise, qui a été leader de la majorité sous McCarthy, ne l’a pas fait.

Jordan, le cofondateur du parti conservateur Freedom Caucus, a déclaré jeudi soir sur Fox News qu’il était confiant dans sa capacité à rassembler la conférence républicaine fracturée.

Plus tôt dans la journée, le républicain de l’Ohio a tenu un appel avec des membres modérés du Main Street Caucus au cours duquel il a fait part de ses préoccupations concernant la modification de la motion d’annulation – qui a été utilisée par le représentant Matt Gaetz (R-Fla.) pour évincer McCarthy – et son capacité à récolter des fonds pour la fête .

La Jordanie s’est heurtée aux dirigeants du Parti républicain dans le passé, notamment à l’ancien président républicain John Boehner, qui l’a qualifié de « terroriste » politique.

Mais Jordan, qui préside le comité judiciaire de la Chambre, s’est positionné comme un ardent défenseur de Trump, notamment lors de ses deux procès en destitution. En tant que président, Trump a décerné à la Jordanie la Médaille présidentielle de la liberté. Il était également un allié de McCarthy pendant son mandat de président et l’a défendu à la Chambre avant le vote visant à l’évincer.

La nouvelle de l’approbation de la Jordanie est intervenue alors que Trump avait annoncé plus tôt une visite au Capitole la semaine prochaine et avait même signalé son intérêt à exercer les fonctions de président par intérim de la Chambre jeudi.

Trump a dit Fox News jeudi qu’il envisagerait d’être président temporaire si nécessaire.

« S’ils n’obtiennent pas le vote, ils m’ont demandé si j’envisagerais de devenir président jusqu’à ce qu’ils trouvent quelqu’un pour un mandat plus long, car je suis candidat à la présidence », a déclaré Trump. « Ils m’ont demandé si je pouvais le prendre pendant une courte période pour le parti, jusqu’à ce qu’ils arrivent à une conclusion – je ne le fais pas parce que je le veux – je le ferai si nécessaire, s’ils ne peuvent pas pour prendre leur décision. »

Avant l’annonce du soutien de Jordan, deux personnes familières avec la pensée de Trump ont déclaré qu’il était « 50-50 » quant au fait de se rendre dans la capitale nationale pour comparaître à une réunion du House GOP.

Si Trump devait comparaître, disent ceux qui connaissent sa pensée, ce serait pour « rallier les troupes » et « faire preuve de leadership » sur un parti qui souffre encore de l’éviction de McCarthy par une petite fraction du GOP. Trump, ont-ils déclaré, encouragerait les législateurs républicains à choisir rapidement leur prochain orateur et à éviter une nouvelle bataille prolongée et dramatique à la Chambre.

Ils ont déclaré qu’il était flatté mais qu’il n’avait jamais pris au sérieux les appels à se présenter à la présidence et ont déclaré aux journalistes plus tôt cette semaine qu’il restait concentré sur 2024.

Plusieurs alliés républicains de l’ancien président, dont la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) et Nehls, avaient publiquement proposé Trump à la présidence.

Greene a posté jeudi soir sur X que Trump « A CONFIRMÉ QU’IL PRENDRA LE TRAVAIL » et a même créé un site Web pour collecter des fonds à partir de cette idée. Au moins un autre candidat républicain au Congrès Bo Hines de Caroline du Nord a cherché à lever des fonds pour sa campagne grâce à l’idée de Trump comme président également.

Trump a largement évité de peser sur les efforts visant à évincer McCarthy cette semaine alors qu’il se trouvait au palais de justice de Manhattan pour un procès pour fraude civile, à l’exception d’un article de Truth Social qui se demandait pourquoi « les républicains se battent toujours entre eux, pourquoi ne se battent-ils pas ? les démocrates de gauche radicale qui détruisent notre pays ?