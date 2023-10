Trump soutient Jim Jordan comme président de la Chambre, mais la course reste grande ouverte – La politique américaine en direct

il y a 17 mois 09h36 HAE Revenant à la scène tumultueuse de la Chambre, voici Joanna Walters du Guardian qui explique ce que signifie le soutien de Donald Trump dans la course à la présidence : Donald Trump soutient officiellement l’impétueux, loyaliste de longue date et membre fondateur du House Freedom Caucus d’extrême droite, le député de l’Ohio Jim Jordan, pour succéder à Kevin McCarthy à la présidence de la Chambre lors du vote qui aura lieu la semaine prochaine. « Le membre du Congrès Jim Jordan a été une STAR bien avant de faire son voyage très réussi à Washington, DC, représentant le 4e district du Congrès de l’Ohio », a écrit Trump sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, avec ses quelques fioritures incendiaires, tôt vendredi. Il a ajouté : « Il sera un GRAND Président de la Chambre et aura mon soutien complet et total ! » L’annonce est intervenue quelques heures après que le député texan Troy Nehls a déclaré jeudi soir que l’ancien président américain avait décidé de soutenir la candidature de Jordan et après que Trump a déclaré qu’il serait prêt à assumer lui-même la fonction de leader par intérim si les républicains ne parvenaient pas à lui choisir un successeur après l’étourdissement de McCarthy. expulsion. Trump, l’actuel favori républicain pour l’élection présidentielle de 2024, a profité du vide de leadership au Capitole pour démontrer davantage son contrôle sur son parti et le tirer davantage vers la droite. Donald Trump soutient le loyaliste d’extrême droite Jim Jordan comme président de la Chambre En savoir plus



il y a 32 mois 09h21 HAE Voici plus d’informations sur Callum Jones du Guardian sur les dernières données sur le chômage aux États-Unis et sur ce qu’elles nous disent sur l’état de la plus grande économie du monde : La population active américaine a créé 336 000 emplois le mois dernier, bien plus que prévu, la plus grande économie mondiale restant résiliente face à la hausse des taux d’intérêt. La forte accélération des embauches a entraîné une augmentation de la masse salariale non agricole en septembre de près de deux fois plus que ce que les économistes prévoyaient. Les chiffres de juillet et août ont également été révisés à la hausse, avec respectivement 236 000 et 227 000 emplois créés. La croissance de l’emploi s’est essoufflée ces derniers mois, selon les données officielles, mais est restée largement résiliente alors que la Réserve fédérale luttait pour maîtriser l’inflation. Cela a renforcé l’espoir que la banque centrale parviendra à guider l’économie américaine vers ce qu’on appelle un « atterrissage en douceur », où la croissance des prix se normaliserait et où la récession serait évitée. L’économie américaine a créé 336 000 emplois en septembre, dépassant les attentes En savoir plus



il y a 48 min 09h05 HAE Les États-Unis ont connu une croissance de l’emploi étonnamment robuste en septembre (données) Aux États-Unis, les employeurs ont créé beaucoup plus d’emplois que prévu en septembre, confirment les données gouvernementales publiées il y a quelques minutes, soulignant la résilience du marché du travail, même si les sondages indiquent que les électeurs sont mécontents de Joe Bidenles politiques économiques de . Le bureau des statistiques du travail rapports que l’emploi a augmenté de 336 000 postes le mois dernier, mais que le taux de chômage est resté inchangé à 3,8 %. Il s’agit néanmoins d’une croissance de l’emploi supérieure à ce que les économistes attendaient, et d’une accélération par rapport aux derniers mois : Variations mensuelles de la croissance de l’emploi aux États-Unis. Le président a placé l’économie au centre de sa campagne de réélection, en adoptant le slogan «Bidenomics» et en promouvant publiquement les réalisations législatives des deux dernières années, telles que la loi sur la réduction de l’inflation pour lutter contre le changement climatique et faire baisser les prix des médicaments sur ordonnance, et un projet de loi bipartite pour financer l’amélioration des infrastructures. Mais même si les embauches sont restées résilientes et qu’une récession tant attendue n’est pas encore arrivée, les Américains restent marqués par les niveaux élevés d’inflation enregistrés depuis l’entrée en fonction de Biden et par les récents sondages, notamment celui-ci du Washington Post et d’ABC News, ont montré que les électeurs ne sont pas satisfaits de la gestion de l’économie par Biden. Nous entendrons davantage le président à ce sujet à 11h30, lorsqu’il doit parler des données sur l’emploi, ainsi que pour marquer la Journée nationale de l’industrie manufacturière.