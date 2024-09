L’ancien président américain a critiqué les cadeaux de Washington à Kiev et a promis de mettre fin au conflit avec la Russie « dans 24 heures » s’il était élu.

Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky affirme que le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, lui a dit que les États-Unis continueraient à soutenir son pays s’il était élu en novembre. Zelensky a également démenti les informations selon lesquelles il aurait soutenu la rivale démocrate de Trump, la vice-présidente Kamala Harris.

Dans une interview accordée samedi à Fox News, le dirigeant ukrainien a déclaré que même s’il ne « Je sais ce qui se passera après [the US presidential] élections, et qui sera le président », Kiev attendra « des réponses… des États-Unis. »

Il a souligné que la position de Washington est particulièrement importante dans la mesure où Washington a toujours été le principal bailleur de fonds de Kiev. Concernant sa conversation avec Trump vendredi, Zelensky l’a décrite comme « vraiment productif. »

«J’ai reçu de Donald Trump des informations très directes selon lesquelles il serait de notre côté, qu’il soutiendrait l’Ukraine.» » a-t-il poursuivi en affirmant. Zelensky a ajouté que le candidat républicain était « très intéressé » entendre « directement » de lui sur la situation actuelle sur la ligne de front, ainsi que sur les besoins de l’Ukraine.















L’ancien président américain a affirmé qu’il serait en mesure de forcer Zelensky et le président russe Vladimir Poutine à trouver une solution diplomatique. « dans les 24 heures » d’être élu.

S’adressant au magazine New Yorker dimanche dernier, le dirigeant ukrainien a déclaré qu’il croyait en Trump. « ne sait pas vraiment comment arrêter la guerre, même s’il pense qu’il sait comment le faire. » Interrogé par l’animateur de Fox News s’il s’en tenait toujours à ce commentaire, Zelensky a répondu que personne en dehors de l’Ukraine ne peut vraiment comprendre ce que traverse son pays.

« Nous voulons tous les deux voir cette fin, nous voulons tous les deux qu’un accord équitable soit conclu. » » a déclaré Trump après sa rencontre avec Zelensky vendredi.

S’exprimant lors d’un rassemblement électoral mercredi, Trump a critiqué Zelensky pour ne pas avoir négocié avec la Russie pour mettre fin au conflit, affirmant que même le « la pire affaire » serait meilleure que la situation actuelle. L’ancien président a également fait valoir que ni sa rivale démocrate, Kamala Harris, ni le président Joe Biden ne savent comment sortir les États-Unis du conflit ukrainien.

Trump a poursuivi en affirmant que Zelensky voulait que Harris « gagnez si mal cette élection » car les démocrates se sont montrés généreux envers l’Ukraine pendant le mandat de Biden.

« Je pense que Zelensky est le plus grand vendeur de l’histoire. Chaque fois qu’il arrive dans le pays, il repart avec 60 milliards de dollars. » dit-il. Trump s’est déjà engagé à mettre un terme à cette situation.

Moscou a déclaré que la neutralité ukrainienne était l’un des principaux objectifs de son opération militaire, insistant également sur le fait que tout éventuel pourparler de paix tienne compte des « réalité territoriale » du contrôle russe sur les anciennes régions ukrainiennes que Kiev revendique comme siennes.