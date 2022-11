Trump sous le feu de l’intérieur du GOP après la mi-mandat

Donald J. Trump a fait face à des attaques publiques inhabituelles de tout le Parti républicain mercredi après une série de défaites à mi-mandat par des candidats qu’il avait triés sur le volet et soutenus, une démonstration de faiblesse alors qu’il se préparait à annoncer une troisième campagne présidentielle dès la semaine prochaine.

Au fur et à mesure que le nombre d’opportunités républicaines manquées s’est effondré, la précipitation à blâmer ouvertement M. Trump a été aussi immédiate que surprenante.

Les alliés conservateurs ont critiqué M. Trump sur les réseaux sociaux et les informations par câble, se demandant s’il devait continuer en tant que chef du parti et désignant sa marque politique toxique comme le fil conducteur tissé à travers trois cycles électoraux ternes consécutifs.

M. Trump a été considéré comme largement responsable de la fin décevante des républicains lors des élections de mardi, car un certain nombre de candidats qu’il avait approuvés lors de courses compétitives ont été vaincus – y compris des candidats au poste de gouverneur et au Sénat de Pennsylvanie et au poste de gouverneur du Michigan, New York. et Wisconsin.