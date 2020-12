WASHINGTON (AP) – Le président Donald Trump a tweeté dimanche qu’il avait l’intention de mettre son veto à un projet de loi de politique de défense de grande envergure, soulevant des préoccupations nouvelles mais non spécifiées concernant la Chine comme raison de rejeter une mesure traditionnellement bipartisane avec près de 60 ans d’expérience. signé dans la loi.

«Le plus grand gagnant de notre nouveau projet de loi sur la défense est la Chine! Je vais veto! Trump a dit.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires par courrier électronique sur les préoccupations spécifiques de Trump concernant la Chine.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré que le projet de loi aiderait à dissuader l’agression chinoise. D’autres partisans du GOP de la mesure, y compris le sénateur John Thune du Dakota du Sud, le deuxième leader du Sénat, et le représentant Mike Gallagher du Wisconsin, membre du Comité des services armés de la Chambre, ont tweeté que le projet de loi dissuaderait les menaces des pays comme la Chine.

La menace était la première de Trump depuis que le projet de loi sur la défense a autorisé le Sénat vendredi, à la suite de son adoption antérieure par la Chambre. Les deux chambres ont approuvé la mesure avec des marges suffisamment importantes pour annuler un veto, ce qui serait une première pour Trump et interviendrait peu de temps avant qu’il ne quitte ses fonctions le 20 janvier. Un vote des deux tiers est nécessaire dans chaque chambre pour que le projet de loi devienne loi. sans la signature de Trump.

Trump, cependant, a l’habitude de ne pas donner suite à l’action qu’il a menacée.

Le président a proféré de nombreuses menaces sur Twitter pour opposer son veto au projet de loi sur l’exigence que les bases militaires honorant les dirigeants confédérés soient finalement renommées. Il a également menacé un veto pour essayer de forcer les législateurs à inclure des dispositions – sans rapport avec l’armée et la défense nationale – pour punir les entreprises de médias sociaux qui, selon lui, étaient biaisées contre lui pendant l’élection.

Le Congrès a approuvé le projet de loi, connu sous le nom de National Defense Authorization Act, pendant près de 60 années consécutives. La version actuelle affirme des augmentations de salaire de 3% pour les troupes américaines et autorise plus de 740 milliards de dollars de programmes militaires et de construction.

La mesure guide la politique du Pentagone et cimente les décisions concernant les niveaux de troupes, les nouveaux systèmes d’armes et l’état de préparation militaire, la politique du personnel militaire et d’autres objectifs militaires. De nombreux programmes ne peuvent entrer en vigueur que si le projet de loi est approuvé, y compris la construction militaire.

McConnell, dans une rare rupture avec Trump, avait exhorté le passage malgré la menace de Trump d’y opposer son veto. McConnell a déclaré qu’il était important que le Congrès poursuive sa série de près de six décennies d’adoption du projet de loi sur la politique de défense.

En plus du budget et des augmentations salariales qu’il fournirait, McConnell a déclaré que le projet de loi «maintiendra nos forces prêtes à dissuader la Chine et à rester fortes dans l’Indo-Pacifique».

Gallagher a tweeté la semaine dernière que les États-Unis étaient au début d’une «nouvelle guerre froide» avec la Chine et que le projet de loi sur la défense «prend des mesures importantes pour nous aider à relever ces défis et finalement à gagner cette compétition». Thune avait déclaré dans un tweet que la mesure aiderait les États-Unis à se défendre contre les menaces de la Chine et de la Russie. «Il est important que ce projet de loi devienne loi dès que possible», a-t-il déclaré.

Trump a tweeté mardi dernier qu’il opposerait son veto au projet de loi sur la défense «très faible» à moins qu’il n’abroge l’article 230, une partie du code de communication qui protège Twitter, Facebook et d’autres géants de la technologie de la responsabilité du contenu. La Maison Blanche a déclaré dans une déclaration de politique que «l’article 230 facilite la diffusion de la désinformation en ligne et constitue une menace sérieuse pour notre sécurité nationale et notre intégrité électorale. Il devrait être abrogé. »

L’auteur de l’Associated Press Matthew Daly a contribué à ce rapport.