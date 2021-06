Trump souhaite une bonne fête des pères aux «perdants du monde, à la gauche radicale et aux RINO» dans une courte déclaration

DONALD Trump a publié dimanche une courte déclaration pour la fête des pères, qualifiant ses opposants politiques de « perdants du monde, de la gauche radicale et des RINO ».

L’ancien président a affirmé qu’il espérait que « tout le monde se rassemblera » dans la déclaration de 22 mots publiée par son comité d’action politique.

Donald Trump a publié une déclaration bizarre pour la fête des pères Crédit : Getty Images – Getty

Trump avec ses cinq enfants et leurs partenaires, ainsi que deux des enfants de Don Jr Crédit : AP

La déclaration ne faisait que 22 mots Crédit : Twitter

« Bonne fête des pères à tous, y compris la gauche radicale, les RINO et les autres perdants du monde », a écrit Trump, alors qu’il continuait à frapper les membres du parti qu’il appelle « Républicain de nom seulement » pour ne pas l’avoir soutenu.

« J’espère qu’un jour, tout le monde se réunira ! »

L’organisation Trump a également publié un message pour la fête des pères accompagné d’une photo de Donald, Donald Jr et Eric Trump à la Maison Blanche.

« Aujourd’hui, nous célébrons les nombreux pères incroyables de notre famille Trump Organization », peut-on lire.

« Bonne fête des pères à vous ! »

La Trump Organization a également rendu hommage à Donald, Don Jr et Eric Crédit : Twitter

Tiffany Trump a partagé des photos avec son père Crédit : Twitter/Tiffany Trump

Trump avec les cinq enfants de Don Jr Crédit : Instagram/donaldjtrumpjr

Trump et son fils aîné Don Jr sont tous deux pères de cinq enfants. Don Jr s’est séparé de la mère de ses enfants, Vanessa, en 2018.

Il sort maintenant avec l’ancienne animatrice de Fox, Kimberly Guilfoyle, qui a un fils issu de son deuxième mariage.

Eric Trump a deux enfants avec sa femme Lara.

La fille aînée de Trump, Ivanka, a également trois enfants avec son mari Jared Kushner, mais il n’était pas inclus dans la photo de la Trump Organization.

Sa deuxième fille, Tiffany, a partagé son propre hommage à Trump en publiant deux photos avec son père.

« Je suis tellement reconnaissante pour votre amour sans limites, votre sens de l’humour hilarant et pour avoir toujours cru en moi! » elle a écrit.

« Bonne fête des pères, papa ! »

Jared Kushner n’était pas représenté dans le message de la Trump Organization Crédit : EPA

Bonne fête des pères, papa ! Je suis tellement reconnaissante pour votre amour infini🥰, votre sens de l’humour hilarant et pour avoir toujours cru en moi ! ❤️ pic.twitter.com/LJ7zbA1vt6 – Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) 20 juin 2021

Le président Joe Biden a également tweeté son propre message pour la fête des pères dans lequel il a félicité les pères en tant que personnes qui « enrichissent notre caractère » et « nous aiment inconditionnellement ».

« Joyeuse fête des pères aux pères, beaux-pères, grands-pères et figures paternelles qui enrichissent notre caractère, nous aiment inconditionnellement et donnent tellement d’eux-mêmes chaque jour pour que nous puissions vivre une vie digne de leurs rêves et de leurs sacrifices », a déclaré sa déclaration.

Le vice-président Kamala Harris sur Twitter « a célébré les pères de nos familles, de nos communautés et de notre pays ».

« Les pères américains rendent les familles plus fortes », a-t-elle écrit.

« Ils rendent notre nation plus forte. »

Trump s’en prend à ses rivaux politiques Crédit : AFP

Bonne fête des pères aux pères, beaux-pères, grands-pères et figures paternelles qui enrichissent notre caractère, nous aiment inconditionnellement et donnent tellement d’eux-mêmes chaque jour pour que nous puissions vivre une vie digne de leurs rêves et de leurs sacrifices. – Président Biden (@POTUS) 20 juin 2021

Les pères américains renforcent les familles. Ils rendent notre nation plus forte. Aujourd’hui, nous célébrons les pères dans nos familles, nos communautés et notre pays. Joyeuse fête des Pères! pic.twitter.com/KJmXVhVGI1 – Vice-président Kamala Harris (@VP) 20 juin 2021

Trump a sans relâche fustigé ses adversaires politiques avec le parti républicain malgré sa popularité continue.

Cela survient alors qu’il fait allusion à plusieurs reprises à une course en 2024.

Il est censé planifier des rassemblements dans les États du champ de bataille et a confirmé son nouveau porte-parole, qu’il a décrit comme un « combattant »

La nouvelle représentante de Trump, Liz Harrington, a promis « d’empêcher les États-Unis de tomber aux mains de la foule de gauche » sous l’administration Biden dans un communiqué publié la semaine dernière.

Les conseillers de Trump ont révélé son intention de se rendre à Cleveland, Ohio, le 26 juin pour un rassemblement, suivi de Tampa, en Floride, le 3 juillet pour un événement MAGA, selon un Washington Post. journaliste.

Il sera aurait apparaissent à Cleveland aux côtés de Max Miller à Cleveland. Miller, qui défie le représentant Anthony Gonzalez, l’un des rares républicains à avoir voté pour le destituer.

Harrington remplacera l’ancien représentant de Trump, Jason Miller, que l’ancien président a décrit comme un membre du personnel « exceptionnel » alors qu’il part pour le secteur privé.