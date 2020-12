Le président Donald Trump à West Point, New York, pour le match de football Army-Navy. | Dustin Satloff / Getty Images

La NDAA bénéficie d’un fort soutien bipartisan, mais Trump n’arrêtait pas de réfléchir à des raisons de lui opposer son veto.

Mercredi, le président Donald Trump a opposé son veto à un projet de loi de dépenses militaires massif de 741 milliards de dollars, ce qui pourrait conduire au premier renversement par le Congrès d’un veto présidentiel pendant le séjour de Trump dans le bureau ovale.

Trump critique la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) depuis un certain temps maintenant. Comme Alex Ward l’a expliqué pour Vox:

Premièrement, le président Donald Trump a menacé de mettre son veto au projet de loi annuel sur la défense parce que les législateurs voulaient que les noms des généraux confédérés soient retirés des bases de l’armée américaine. Ensuite, il a déclaré qu’il torpillerait la législation bipartite à moins qu’elle n’abroge une loi sur la liberté d’expression sur Internet, lui permettant de cracher des théories du complot sur Internet sans contestation. Et dimanche, il s’est engagé à bloquer la facture parce que c’est pas assez dur avec la Chine, bien qu’il ait ce qu’un assistant du Congrès démocrate m’a décrit comme «les dispositions les plus fortes jamais prises pour lutter contre la montée du pouvoir».

Trump a évoqué des préoccupations similaires mercredi.

Les membres démocrates et républicains du Congrès ont repoussé les critiques de Trump. Ils ont soutenu que supprimer les noms des généraux confédérés est tout simplement la bonne chose à faire étant donné la pression plus large pour reconnaître et lutter contre le racisme systémique. Ils ont également déclaré que la loi sur la liberté d’expression sur Internet que Trump veut abroger n’est pas liée à un projet de loi de dépenses traitant de l’armée. (Pour plus d’informations sur les arguments à ce sujet, lisez l’explication de Vox.)

« Il est inadmissible que le président choisisse de jeter une clé dans l’adoption d’un projet de loi aussi critique que le projet de loi annuel sur la défense de notre pays », a déclaré le sénateur Mark Warner (D-VA) dit dans un communiqué.

«La NDAA est devenue loi chaque année depuis 59 ans d’affilée parce qu’elle est absolument vitale pour notre sécurité nationale et nos troupes», a déclaré le sénateur Jim Inhofe (R-OK) dit dans un communiqué. «Cette année ne doit pas être une exception.»

Selon le New York Times, la Chambre se réunira probablement pour envisager une dérogation au veto lundi, et le Sénat pourrait le faire mardi. Les deux tiers de chaque chambre doivent voter en faveur de la dérogation pour qu’elle réussisse, et plus des deux tiers dans chaque chambre ont voté pour que le projet de loi soit adopté par le Congrès.

Les dérogations de veto sont très rares, avec moins de 10% des vetos historiquement annulés. Ce serait la première dérogation depuis que Trump est devenu président.