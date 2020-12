Mercredi, le président Donald Trump a opposé son veto à la loi sur l’autorisation de la défense nationale, un programme de sécurité nationale de 741 milliards de dollars qui augmenterait les salaires des troupes, dirigerait l’achat d’armes et définirait des politiques militaires car il ne comprend pas les dispositions qu’il souhaitait.

Il est peu probable que cette décision empêche l’adoption de la NDAA. Le Sénat a adopté le projet de loi 84-13, bien au-delà des deux tiers nécessaires pour mettre un veto à la législation. La Chambre a également adopté le projet de loi à une écrasante majorité. Le projet de loi devrait conserver un soutien sans veto à la suite de la décision de Trump.

« Je retourne, sans mon approbation, HR 6395 … Mon administration reconnaît l’importance de la loi pour notre sécurité nationale. Malheureusement, la loi n’inclut pas les mesures critiques de sécurité nationale, comprend des dispositions qui ne respectent pas nos anciens combattants et nos militaires. et contredit les efforts de mon administration pour mettre l’Amérique au premier rang dans nos actions de sécurité nationale et de politique étrangère. C’est un « cadeau » à la Chine et à la Russie « , a écrit le président.

Trump avait tweeté son intention de mettre son veto à plusieurs reprises.

Le président a dénoncé la législation pour ne pas inclure un langage qui priverait les entreprises de médias sociaux des protections dont elles jouissent en vertu de l’article 230 de la loi sur la décence des communications. La mesure, adoptée en 1996, empêche des entreprises telles que Twitter et Facebook d’être poursuivies par quiconque prétend avoir été lésé par un message. Trump, qui affirme que les entreprises de médias sociaux ont un parti pris contre les conservateurs, a déclaré que l’article 230 était une menace pour la sécurité nationale.

Trump a également dénoncé les dispositions du projet de loi qui supprimeraient les noms des dirigeants confédérés de 10 installations militaires. Trump s’oppose à renommer les bases.

Dans un communiqué, la Maison Blanche a déclaré que le projet de loi « restreint la capacité du président de préserver la sécurité de notre nation en limitant arbitrairement le montant des fonds de construction militaire pouvant être utilisés pour répondre à une urgence nationale » et qu’il « prétend restreindre la capacité du président retirer des troupes d’Afghanistan, d’Allemagne et de Corée du Sud « où les États-Unis sont impliqués dans » des guerres pour toujours « .

La version finale du projet de loi a été opposée par sept républicains, cinq démocrates et le sénateur Bernie Sanders, I-Vt.

Le président du Comité sénatorial des services armés, le sénateur Jim Inhofe, R-Okla., A qualifié le projet de loi essentiel de protéger la nation après son adoption la semaine dernière.

«Il ne se passe pas grand-chose autour de Capitol Hill avec le genre de bilan que possède la Loi sur l’autorisation de la défense nationale, mais il y a une raison pour laquelle ce projet de loi est adopté chaque année au cours des 59 dernières années: c’est le projet de loi le plus important que nous faites toute l’année », a déclaré Inhofe dans un communiqué. «C’est ce que la Constitution nous dit que nous devons faire. Nous devons protéger la liberté, la démocratie et la paix, et soutenir nos troupes. «

Le projet de loi consacre 635,5 milliards de dollars au budget du Pentagone et 26,6 milliards de dollars à des programmes nucléaires relevant du ministère de l’Énergie. 69 milliards de dollars supplémentaires sont réservés aux «opérations d’urgence à l’étranger», qui financent la guerre en Afghanistan et les missions de lutte contre l’EI au Moyen-Orient.

Le projet de loi comprend également une augmentation de salaire de 3% pour les soldats, ainsi que des congés familiaux payés et des protections anti-discrimination accrues pour les employés fédéraux. La version finale alloue 2,2 milliards de dollars à une nouvelle initiative de dissuasion du Pacifique axée sur le contrôle de la Chine dans la région du Pacifique.

La législation aborde le dépouillement des noms, symboles, expositions, monuments et autres accessoires qui honorent la Confédération. Il établirait une commission pour étudier et développer un plan, son coût et les critères pour renommer des bases telles que les forts de l’armée Benning, Bragg, Hood et autres.

Les vétérans de combat et les sens. Tammy Duckworth, D-Ill., Et Joni Ernst, R-Iowa, ont également co-écrit une disposition dans le projet de loi sur les dépenses militaires qui ordonnerait aux services armés de coordonner leurs efforts pour équiper les troupes féminines de gilets pare-balles et pour suivre les données sur les blessures causées par un équipement mal ajusté.

« Ayant servi dans l’uniforme militaire pendant 23 ans, je crois fermement que nous avons l’obligation envers nos troupes de leur fournir des équipements adaptés et utilisables, qu’ils soient hommes ou femmes », a déclaré Ernst dans un communiqué. «Par le biais du projet de loi sur la défense de cette année, je tiens le Pentagone responsable de veiller à ce que nos militaires féminins aient une armure corporelle et un équipement de protection individuelle qui leur conviennent.

Les femmes peuvent assumer des rôles de combat depuis 2015, mais les efforts pour leur procurer une armure appropriée ont été inégaux.