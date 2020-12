Mercredi, le président américain Donald Trump a opposé son veto au projet de loi annuel sur la politique de défense, faisant suite aux menaces de veto sur une mesure qui bénéficie d’un large soutien bipartisan au Congrès et organisant potentiellement le premier vote de dérogation de sa présidence.

Le projet de loi affirme des augmentations de salaire de 3% pour les troupes américaines et autorise plus de 740 milliards de dollars (606 millions d’euros) dans les programmes militaires et la construction.

L’action est intervenue alors que Trump se cachait à la Maison Blanche, ragoût de sa perte électorale et intensifiant son impasse avec les républicains alors qu’il poussait des théories du complot frauduleuses et tentait de les faire pression pour qu’ils soutiennent ses efforts pour annuler les résultats.

La Chambre était sur le point de revenir lundi, et le Sénat mardi, d’examiner les votes pour annuler le veto du président de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale, ou NDAA.

La décision de Trump a provoqué une condamnation rapide, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, l’appelant «un acte d’insouciance stupéfiante qui nuit à nos troupes, met en danger notre sécurité et mine la volonté du Congrès bipartisan».

Le sénateur Jim Inhofe, un républicain de l’Oklahoma, président du Comité sénatorial des services armés, a évité toute critique de Trump, mais a qualifié la NDAA «d’absolument vitale pour notre sécurité nationale et nos troupes. … Nos hommes et femmes qui se portent volontaires pour porter l’uniforme ne devraient pas se voir refuser ce dont ils ont besoin – jamais.

Bien avant d’émettre le veto, Trump a présenté une série de justifications pour le rejeter. Il a appelé les législateurs à inclure des limites sur les entreprises de médias sociaux qui, selon lui, sont biaisées contre lui – et à supprimer les termes permettant de renommer les bases militaires telles que Fort Benning et Fort Hood qui honorent les dirigeants confédérés. Sans entrer dans les détails, il a affirmé que le plus grand gagnant du projet de loi sur la défense serait la Chine.

Dans son message de veto à la Chambre, Trump a cité ces objections et a déclaré que la mesure « ne comprend pas les mesures de sécurité nationale critiques, comprend des dispositions qui ne respectent pas nos anciens combattants et l’histoire de notre armée, et contredit les efforts de mon administration pour mettre l’Amérique au premier plan. nos actions en matière de sécurité nationale et de politique étrangère. C’est un «cadeau» pour la Chine et la Russie. »

Il a également écrit: «De nombreuses dispositions de la loi contredisent directement la politique étrangère de mon administration, en particulier mes efforts pour ramener nos troupes au pays.

La Chambre et le Sénat ont adopté la mesure avec des marges suffisamment importantes pour annuler le veto du président. Trump avait opposé son veto à huit projets de loi auparavant, mais ces vetos ont été maintenus parce que les partisans n’ont pas obtenu les deux tiers des voix nécessaires dans chaque chambre pour que le projet de loi devienne loi sans la signature de Trump.

Le sénateur Mark Warner, un démocrate de Virginie, a qualifié le veto de Trump d ‘«inacceptable» et a déclaré qu’il «aurait hâte de le passer outre».

Avant le veto, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré que le projet de loi aiderait à dissuader l’agression chinoise. D’autres partisans du GOP de la mesure, y compris le sénateur John Thune du Dakota du Sud, le deuxième leader du Sénat, et le représentant Mike Gallagher du Wisconsin, membre du comité des services armés de la Chambre, ont tweeté que le projet de loi contrecarrerait les menaces des pays comme la Chine.

Le sénateur Jack Reed du Rhode Island, le plus haut démocrate du Comité des services armés, a déclaré que la déclaration de Trump selon laquelle la Chine était le plus grand gagnant du projet de loi sur la défense était fausse. Reed a également noté les explications changeantes que Trump avait données pour le veto.

«Le président Trump n’a clairement pas lu le projet de loi et ne comprend pas non plus ce qu’il contient», a déclaré Reed. «Il y a plusieurs dispositions bipartites ici qui deviennent plus dures pour la Chine que l’administration Trump ne l’a jamais été.»

La mesure guide la politique du Pentagone et cimente les décisions concernant les niveaux de troupes, les nouveaux systèmes d’armes et la préparation militaire, la politique du personnel militaire et d’autres objectifs militaires. De nombreux programmes ne peuvent entrer en vigueur que si le projet de loi est approuvé, y compris la construction militaire.

McConnell, dans une rare rupture avec Trump, avait exhorté le passage malgré la menace de Trump d’y opposer son veto. McConnell a déclaré qu’il était important que le Congrès poursuive sa série de près de six décennies d’adoption du projet de loi sur la politique de défense.