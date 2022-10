Trump s’oppose à l’accélération de l’appel dans l’affaire du raid à domicile en Floride

Donald Trump s’est opposé lundi à une demande du ministère américain de la Justice pour une décision accélérée dans l’affaire principale spéciale impliquant des documents saisis par le FBI lors d’une perquisition en août au domicile de l’ancien président en Floride.

“Le gouvernement n’a pas et ne peut pas articuler de risque réel de perte ou de préjudice résultant d’un processus plus délibératif”, ont déclaré les avocats de Trump dans un dossier déposé devant la 11e US Circuit Court of Appeals.

Le ministère américain de la Justice a décidé vendredi d’accélérer son appel d’une ordonnance nommant un maître spécial pour examiner les dossiers que le FBI a saisis dans le domaine de Trump en Floride.

Le département a déclaré que son incapacité à accéder aux documents non classifiés entrave toujours des aspects importants de son enquête sur la conservation des dossiers gouvernementaux dans le domaine Mar-a-Lago de Trump.

Le ministère de la Justice a demandé à la cour d’appel d’ordonner que tous les documents soient déposés dans l’affaire avant le 11 novembre et de tenir toute audience nécessaire dans l’affaire dès que ce briefing sera terminé.

Les avocats de Trump ont proposé lundi une date limite du 21 novembre pour le dépôt de tous les documents.

L’équipe de Trump s’est également opposée à l’accélération des plaidoiries dans l’affaire, selon le dossier, affirmant que janvier 2023 serait un délai approprié.