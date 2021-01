Trump a opposé son veto au projet de loi sur la pêche parce que le sénat contrôlé par les républicains a suivi la Chambre dirigée par les démocrates et a voté pour annuler son veto précédent de la loi annuelle sur la politique de défense, malgré les objections de Trump.

Les auteurs du projet de loi sur les poissons ont déclaré que les filets maillants flottants à gros mailles, qui mesurent entre 1,6 kilomètre et 2,4 kilomètres de long et peuvent atteindre 60,9 mètres sous la surface de l’océan. , être laissé dans l’eau pendant la nuit. pour attraper l’espadon et les requins renards. Mais ils ont déclaré qu’au moins 60 autres espèces marines – y compris les baleines, les dauphins et les lions de mer – peuvent également s’emmêler dans les filets, où ils sont blessés ou meurent.

Il est illégal d’utiliser ces filets dans les eaux territoriales américaines de l’océan Atlantique et du golfe du Mexique, et au large des côtes de Washington, de l’Oregon, de l’Alaska et d’Hawaï. Ils restent légaux dans les eaux fédérales au large de la Californie.

En 2018, la Californie a passé une phase de quatre ans d’élimination des filets maillants flottants à gros mailles dans les eaux de l’État pour protéger la vie marine.

Le projet de loi auquel Trump a opposé son veto aurait abouti à des protections similaires pour les eaux fédérales au large de la Californie dans les cinq ans, et aurait autorisé la National Oceanic and Atmospheric Administration à aider l’industrie de la pêche commerciale à passer à des types d’engins de pêche plus durables.

Trump a déclaré que les pêcheries au filet dérivant de la côte ouest sont soumises à « des exigences légales et réglementaires solides » pour la protection de l’environnement qui sont égales ou au-delà des protections environnementales appliquées aux pêcheries étrangères.

Il a dit que sans cette pêche, les Américains importeront plus d’espadon et d’autres espèces de sources étrangères.