Trump s’immisce dans la course désordonnée pour devenir le prochain président de la Chambre. Est-ce que cela aura de l’importance ?

WASHINGTON (AP) – Donald Trump teste une fois de plus la puissance de son soutien.

Avec une publication tôt le matin sur les réseaux sociaux vendredi, Trump s’est inséré dans la course chaotique pour remplacer Kevin McCarthy comme président de la Chambre en soutenant le représentant de l’Ohio Jim Jordan pour le poste. Cette décision est le dernier exemple de la tentative de Trump d’étendre son influence au sein d’un parti républicain qu’il a déjà fondamentalement remodelé au cours des huit années qui ont suivi sa première candidature à la Maison Blanche.

«Je pense qu’il s’en sort bien. J’espère qu’il réussira », a déclaré Trump, le favori pour l’investiture du GOP 2024, à propos de Jordan dans une interview vendredi avec Real America’s Voice. « Il a de la concurrence, comme vous le comprenez. Et ils sont amis avec moi aussi. Des gens très gentils et de bonnes personnes. Nous allons voir ce qui se passe. »

Avec la ferme emprise de Trump sur la base républicaine, son soutien peut effectivement dégager le terrain dans de nombreuses primaires du Congrès. Mais la course à la présidence est plus complexe, une lutte au sein du parti qui se déroulera en secret par moments et dans un environnement tendu avec de nombreux républicains furieux de l’éviction de McCarthy. La Jordanie fait face à au moins un autre candidat – le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise – qui est également en bons termes avec Trump. Il n’est pas clair si quelqu’un a suffisamment de voix pour remporter le marteau et si la Jordanie perdait, un autre allié de Trump pourrait émerger.

Prises ensemble, ces dynamiques signifient que le soutien de Trump à la Jordanie pourrait ne pas influencer les résultats. Et cela n’a peut-être finalement pas beaucoup d’importance.

Quel que soit le prochain orateur, Trump exerce une influence indéniable sur les républicains de la Chambre. Ce sont ses partisans – menés par le représentant de Floride Matt Gaetz – qui ont orchestré l’éviction de McCarthy et qui ont piloté une grande partie du programme du Parti républicain de la Chambre. Ils ont été incapables ou peu disposés à se dégager de son emprise et se retrouvent maintenant vers une nouvelle élection présidentielle avec lui en tête de liste, même si de nombreux membres du parti s’inquiètent de son éligibilité en novembre et de son impact potentiel sur les élections. les courses.

Mais d’autres facteurs entrent en jeu dans ces délibérations complexes. Les élections à la présidence sont des compétitions qui peuvent dépendre de relations personnelles et d’accords entre législateurs qui s’écartent des lignes idéologiques.

On ne sait pas non plus quel capital politique Trump entend utiliser pour voter en faveur de la Jordanie. Alors que Trump était sur le point de soutenir Jordan, il était en colère que le représentant du Texas Troy Nehls ait annoncé la nouvelle avant d’être prêt, selon deux républicains familiers avec sa pensée qui ont parlé sous couvert d’anonymat.

Un porte-parole de Trump n’a pas répondu aux demandes de commentaires vendredi.

Les interventions de Trump à la dernière minute ont aidé McCarthy à remporter la présidence après 15 tours de scrutin en janvier, mais les résistants dans cette affaire étaient des alliés de Trump. Cette fois-ci, la plupart des conservateurs les plus radicaux faisaient déjà la queue derrière Jordan.

Au lieu de cela, Jordan courtise les républicains modérés, essayant de les convaincre qu’ils seront entendus s’il est élu, malgré sa réputation de partisan de la ligne dure. Le soutien de Trump lie encore plus la Jordanie à l’ancien président, ce qui pourrait rendre plus difficile le soutien des membres modérés.

Pour sa part, Jordan a déclaré que cette approbation l’aiderait à remporter le marteau.

« Il est le chef de notre parti et je pense qu’il sera le prochain président », a déclaré Jordan aux journalistes vendredi au Capitole.

Au-delà de la dynamique immédiate au Capitole, l’implication de Trump dans la course à la présidence témoigne de son rôle démesuré au sein du parti. Plus de trois mois avant les premiers votes de la campagne de 2024, les Républicains font de plus en plus ouvertement référence à Trump comme au leader du parti. Et ce, malgré le fait qu’il fait face à quatre actes d’accusation criminels distincts.

Et alors qu’il apparaît une fois de plus en position de force pour remporter l’investiture du Parti Républicain, le penchant de Trump pour l’attention est visible.

Après avoir créé une tempête médiatique lundi lorsqu’il s’est présenté à son procès pour fraude civile à New York, Trump a rapidement sauté sur l’actualité de la présidence qui menaçait de détourner l’attention de sa direction. Après que plusieurs de ses alliés les plus proches aient évoqué l’idée fantaisiste selon laquelle Trump lui-même pourrait potentiellement servir de président – ​​peut-être à titre intérimaire – Trump a attisé et flirté avec l’idée d’intervenir pour sauver le caucus sans leader du chaos qu’il a contribué à attiser.

«Beaucoup de gens m’ont appelé à propos de haut-parleur. Tout ce que je peux dire, c’est que nous ferons tout ce qu’il y a de mieux pour le pays et pour le Parti républicain », a déclaré Trump aux journalistes au palais de justice mercredi.

Il a ensuite déclaré à Fox News Digital qu’il serait prêt à occuper ce poste pendant 30 à 90 jours.

Trump prévoyait bientôt un voyage au Capitole où il prévoyait de s’adresser aux républicains lors d’un forum de candidats à huis clos – un voyage rapporté pour la première fois par The Messenger – qui aurait marqué sa première visite au bâtiment depuis les violences du 6 janvier, lorsque une foule de ses partisans a pris d’assaut le bâtiment pour tenter d’annuler les élections qu’il a perdues face au président Joe Biden.

Ce voyage n’est plus attendu, selon Nehls et d’autres personnes proches du dossier.

Jordan est depuis longtemps l’un des plus grands champions de Trump sur la Colline. Il a mené des enquêtes sur les procureurs qui ont accusé l’ancien président de conduite criminelle et a contribué aux efforts visant à destituer Biden.

Avant le 6 janvier, il a aidé Trump à élaborer une stratégie sur la manière dont le Congrès pourrait aider Trump à annuler sa défaite face à Biden. En retour, Trump lui a décerné la Médaille présidentielle de la liberté – la plus haute distinction civile du pays – cinq jours après l’attaque du Capitole.

Scalise, un membre vétéran de la direction qui se bat également pour le marteau du président, bénéficie du soutien d’une partie importante de la Conférence républicaine, tandis que d’autres législateurs du GOP regardent ailleurs ou attendent de faire connaître leurs choix.

L’implication de Trump dans le bouleversement du parti républicain à la Chambre des représentants intervient au moment même où les dirigeants républicains tentent d’apaiser le drame et d’apaiser les esprits. Vendredi, un débat prévu sur Fox News entre les candidats a été annulé. Les républicains tentent également d’éviter le spectacle d’une longue course à la présidence en trouvant un candidat consensuel lors de réunions à huis clos la semaine prochaine.

Cependant, beaucoup se préparent à un concours d’une journée. La dernière fois qu’ils se sont tous réunis dans la même salle – peu après que McCarthy ait été démis de ses fonctions de président – ​​des insultes ont été lancées et certains législateurs ont même pensé que cela pourrait se transformer en coups.

Le concours avait été dominé par trois législateurs considérés comme fidèles à Trump : Jordan, Scalise et le représentant de l’Oklahoma, Kevin Hern, ont chacun voté contre la certification des résultats de l’élection présidentielle de 2020. Samedi, Hern a décidé de ne pas briguer le poste, affirmant dans un communiqué que les républicains de la Chambre « doivent s’unir – et le faire rapidement. Il est clair pour moi qu’une course à trois… ne fera que prolonger le processus, créant davantage de divisions, ce qui rendra plus difficile pour tout candidat » de remporter le nombre de voix requis.

Cette allégeance à Trump de Jordan et Scalise pourrait s’avérer utile à Trump s’il gagne. Le programme de Trump pendant son mandat a souvent été contrecarré par les dirigeants du Congrès de son propre parti lorsqu’il s’est affronté avec le président de la Chambre des représentants de l’époque, Paul Ryan, républicain du Wisconsin, et le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, républicain du Kentucky.

Dans les années qui ont suivi son départ de la Maison Blanche, Trump a rompu avec le précédent et a soutenu des centaines de candidats partageant les mêmes idées, dans l’espoir de remplir la Chambre et le Sénat de législateurs partageant sa vision de l’Amérique d’abord s’il redevenait président.

Trump a clairement indiqué son objectif ultime plus tôt cette semaine lorsqu’il a écrit sur son site Truth Social qu’il « ferait tout ce qui est nécessaire pour aider le processus de sélection du président de la Chambre, à court terme, jusqu’à ce que la sélection finale d’un GRAND PRÉSIDENT RÉPUBLICAIN soit faite ». – Un président qui aidera un nouveau président très expérimenté, MOI, à rendre à nouveau sa grandeur à l’Amérique !

___ Colvin a rapporté de New York. La correspondante du Congrès de l’AP, Lisa Mascaro, a contribué à ce rapport.

Stephen Groves et Jill Colvin, Associated Press