WASHINGTON: Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret définissant des orientations pour l’utilisation de l’intelligence artificielle par les agences fédérales dans la prise de décision gouvernementale.

La Maison Blanche a déclaré que Trump fixait neuf principes pour la conception, le développement, l’acquisition et l’utilisation de l’IA au sein du gouvernement dans le but de «renforcer la confiance du public dans l’utilisation de l’IA et de garantir que l’utilisation de l’IA protège la vie privée et les droits civils. et les libertés civiles. »

L’ordonnance demande aux agences de préparer des inventaires des cas d’utilisation de l’IA dans l’ensemble de leurs services et demande à la Maison Blanche d’élaborer une feuille de route pour des orientations politiques à usage administratif.

Michael Kratsios, directeur de la technologie aux États-Unis, a déclaré que l’ordonnance «renforcera la confiance du public dans la technologie, stimulera la modernisation du gouvernement et démontrera davantage le leadership américain en matière d’intelligence artificielle.

L’administration Trump a fait de l’intelligence artificielle une priorité, émettant plus tôt des orientations aux agences fédérales visant à limiter le «dépassement» dans la réglementation de l’utilisation de l’IA par les entreprises privées, tout en exhortant les agences à utiliser l’IA pour éliminer les réglementations obsolètes.

L’ordonnance souligne que l’utilisation de l’IA doit être «légale; déterminé et axé sur la performance; précis, fiable et efficace; sûr, sécurisé et résilient; compréhensible; responsable et traçable; régulièrement surveillé; transparent; et responsable. »

L’IA est utilisée par de nombreux organismes gouvernementaux pour des outils d’application prédictifs et par les organismes de réglementation pour traiter et examiner de grandes quantités de données afin de détecter les tendances et façonner l’élaboration des politiques.

Certains États et villes des États-Unis ont exprimé des préoccupations concernant les applications d’IA, en particulier un biais algorithmique possible dans l’utilisation de logiciels de reconnaissance faciale par les forces de l’ordre.

Un rapport de février de chercheurs de Stanford et de l’Université de New York soumis à une agence administrative américaine a documenté 157 cas d’utilisation de l’IA par 64 agences fédérales et a déclaré qu’il pourrait «moderniser l’administration publique, en promouvant des formes d’action étatiques plus efficaces, précises et équitables».

Mais le rapport, intitulé «Gouvernement par algorithme», a noté que l’IA peut être utilisée pour refuser des avantages ou prendre des décisions affectant les droits du public et pourrait accroître les préoccupations concernant une action gouvernementale arbitraire.