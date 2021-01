WASHINGTON: Le président américain Donald Trump a signé mardi un décret interdisant les transactions avec huit applications logicielles chinoises, y compris Ant Group Alipay, a déclaré la Maison Blanche, aggravant les tensions avec Pékin avant que le président élu Joe Biden n’entre en fonction ce mois-ci.

La commande, signalée pour la première fois par Reuters, charge le département du Commerce de définir les transactions qui seront interdites en vertu de la directive et cible également le portefeuille QQ de Tencent Holdings Ltd et WeChat Pay.

Cette décision vise à réduire la menace que représentent les applications logicielles chinoises pour les Américains, qui disposent de larges bases d’utilisateurs et ont accès à des données sensibles, a déclaré un haut responsable à Reuters.

Une porte-parole américaine de Tencent n’a pas immédiatement commenté.

L’ordonnance signée par Trump nomme également CamScanner, SHAREit, Tencent QQ, VMate et WPS Office et indique que «les États-Unis doivent prendre des mesures agressives contre ceux qui développent ou contrôlent des applications logicielles connectées chinoises pour protéger notre sécurité nationale.»

Un responsable américain a déclaré à Reuters que même si l’ordre donnait 45 jours au département du Commerce pour agir, le département prévoyait d’agir avant le 20 janvier, lorsque Trump quitterait ses fonctions pour identifier les transactions interdites.

L’ordre de Trump indique que «en accédant à des appareils électroniques personnels tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs, les applications logicielles chinoises connectées peuvent accéder et capturer de vastes étendues d’informations auprès des utilisateurs, y compris des informations personnelles sensibles et des informations privées.

Il a ajouté que la collecte de données «permettrait à la Chine de suivre les emplacements des employés fédéraux et des entrepreneurs, et de constituer des dossiers d’informations personnelles».

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un autre responsable a déclaré que l’ordre reflétait les ordres exécutifs antérieurs de Trump signés en août, enjoignant au Commerce de bloquer certaines transactions avec WeChat et la société chinoise Tiktok cherchant à interdire certaines transactions qui ont été bloquées par les tribunaux américains.

Toute nouvelle transaction interdite par l’administration Trump est susceptible de faire face à des contestations judiciaires similaires à celles du département du Commerce lorsqu’il a cherché à bloquer les transactions avec WeChat et TikTok. Les ordonnances du Commerce auraient effectivement interdit l’utilisation de l’application chinoise aux États-Unis et empêché les magasins d’applications d’Apple Inc. et d’Alphabet Inc. de les proposer au téléchargement pour les nouveaux utilisateurs.

Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a déclaré dans un communiqué qu’il soutenait «l’engagement de Trump à protéger la vie privée et la sécurité des Américains contre les menaces posées par le Parti communiste chinois».

La dernière action fait l’objet de débats au sein de l’administration depuis une longue période. De nombreux responsables de l’administration sont impatients de consolider la position dure des États-Unis avec la Chine sur un certain nombre de fronts avant que Trump ne quitte ses fonctions.

Le mois dernier, le département du Commerce a ajouté des dizaines d’entreprises chinoises, dont le plus grand fabricant de puces du pays SMIC et le fabricant chinois de drones SZ DJI Technology Co Ltd, à une liste noire commerciale.

Le mois dernier également, l’administration a publié une liste d’entreprises chinoises et russes ayant des liens militaires présumés qui les empêchent d’acheter une gamme de produits et de technologies américains.

En novembre, l’administration a suspendu ses efforts pour mettre sur liste noire Ant Group, la société chinoise de technologie financière affiliée au géant du commerce électronique Alibaba.