Le souhait sortant du président Donald Trump est de rendre à nouveau l’architecture fédérale «belle».

La Maison Blanche a publié lundi un décret signé par Trump appelant à l’utilisation de « l’architecture classique » lors de la construction de futurs bâtiments fédéraux, avertissant que « le gouvernement fédéral a en grande partie cessé de construire de beaux bâtiments ».

Dans le décret, l’architecture classique est définie comme « néoclassique, géorgien, fédéral, néo-grec, Beaux-Arts et Art déco » alors que le texte applaudit la conception de la deuxième banque des États-Unis de Philadelphie, du palais de justice des pionniers de Portland et du Thurgood. Palais de justice des États-Unis Marshall à New York.

Le décret nomme certains bâtiments qui sont de bons exemples d’architecture classique comme Portland, Oregon’s Pioneer Courthouse (photo)

À Washington, DC, le département du Trésor (photo) est applaudi pour son look, ainsi que la Maison Blanche, le Capitole américain, la Cour suprême et le Lincoln Memorial

L’ordre condamne les structures brutalistes qui ont surgi dans les années 1960, y compris le bâtiment du ministère de la Santé et des Services sociaux Hubert H. Humphrey (photo)

La commande parle également de la conception controversée du bâtiment brutaliste Robert C. Weaver Department of Housing and Urban Development Building

L’ordre donne ensuite un aperçu des bâtiments que le président trouve particulièrement laids.

En 1962, les principes directeurs de l’architecture fédérale ont fait place au gouvernement pour utiliser des conceptions «contemporaines» lors de la construction de nouveaux immeubles de bureaux.

Cela a conduit à deux bâtiments «controversés» à Washington, DC – le bâtiment brutaliste du ministère de la Santé et des Services sociaux Hubert H. Humphrey et le bâtiment du ministère du logement et du développement urbain Robert C. Weaver.

Le siège actuel du FBI, le J. Edgar Hoover Building, construit en 1965, est également de ce style et de cette période. Dans le passé, Trump a proposé de construire un nouveau bâtiment sur le site du bâtiment Hoover en ruine, afin que le FBI reste en face de son hôtel Trump International à Washignton, DC.

L’ordre se plaint que ces bâtiments brutalistes «se heurtaient visiblement» aux bâtiments existants dans la capitale.

L’Administration des services généraux a fait face à la réaction brutaliste en établissant le programme d’excellence en conception en 1994.

L’objectif était que l’architecture fédérale «fournisse un témoignage visuel de la dignité, de l’esprit d’entreprise, de la vigueur et de la stabilité du gouvernement américain».

Un autre exemple exceptionnel d’architecture classique, selon le texte de l’ordonnance, est le palais de justice des États-Unis Thurgood Marshall à New York.

De plus, la deuxième banque des États-Unis de Philadelphie est utilisée comme exemple de « belle » architecture fédérale

Le bâtiment fédéral moderniste de San Francisco est mentionné dans le décret comme quelque chose à ne pas faire

Tout comme le palais de justice américain Orrin G. Hatch à Salt Lake City, Utah. La structure a été surnommée « The Borg Cube » pour sa ressemblance avec l’habitation spatiale d’un ennemi dans « Star Trek »

Le décret critique le programme pour ne pas avoir atteint cet objectif.

«Dans le cadre du programme d’excellence en conception, la GSA a souvent sélectionné des conceptions d’architectes de premier plan sans tenir compte des contributions locales ou des préférences esthétiques régionales», dit-il. «L’architecture fédérale qui en résulte impressionne parfois l’élite architecturale, mais pas le peuple américain que les bâtiments sont censés servir.

«Beaucoup de ces nouveaux bâtiments fédéraux ne sont même pas visiblement identifiables en tant que bâtiments municipaux», poursuit-il.

Parmi les pires contrevenants, selon l’ordonnance: le bâtiment fédéral de San Francisco et le palais de justice américain Orrin G. Hatch à Salt Lake City, Utah.

Le palais de justice fédéral de l’Utah a gagné le surnom de «The Borg Cube», pour sa ressemblance avec le logement d’une race extraterrestre ennemie dans «Star Trek».

« Il est temps de mettre à jour les politiques qui guident l’architecture fédérale pour résoudre ces problèmes et veiller à ce que les architectes qui conçoivent des bâtiments fédéraux servent leurs clients, le peuple américain », proposait le décret.

L’ordonnance crée le Conseil présidentiel sur l’amélioration de l’architecture civique fédérale.

«Dans le district de Columbia, l’architecture classique sera l’architecture préférée et par défaut pour les bâtiments publics fédéraux en l’absence de facteurs exceptionnels nécessitant un autre type d’architecture», indique l’ordre.

Si un bâtiment doit s’écarter d’une conception classique, le décret exhorte la GSA à « choisir une conception qui suscite le respect du grand public et transmette clairement au grand public la dignité, l’esprit d’entreprise, la vigueur et la stabilité du système américain de l’autonomie gouvernementale ».

La promotion par le président de conceptions plus classiques s’écarte de certains des mouvements qu’il a faits en tant que constructeur.

Trump a tristement démoli le bâtiment Art déco Bonwit Teller à New York pour faire place à la Trump Tower plus moderne en 1979. Trump avait initialement promis de faire don de deux sculptures en relief de 15 pieds sur la façade du bâtiment au Metropolitan Museum of Art. Au lieu de cela, en juin 1980, une équipe de démolition les a martelés, les détruisant – une décision qui a suscité le tollé du public.

Son père, Fred Trump, était responsable de la destruction de l’historique Steeplechase Park de Coney Island.

Au-delà de la Trump Tower, les autres bâtiments du portefeuille Trump n’ont pas été de style classique.

Le Trump Taj Mahal Casino d’Atlantic City était une tour de bureaux criarde, qui ne reproduisait pas les courbes de l’attraction indienne.

En bas de la rue, le Trump Plaza Casino est un gratte-ciel carré.

Il est prévu pour la démolition au début de l’année prochaine, le maire d’Atlantic City mettant aux enchères la possibilité d’appuyer sur le bouton pour faire sauter le bâtiment.