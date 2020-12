WASHINGTON (AP) – Mettant ses objections à l’écart, le président Donald Trump a signé un COVID-19 de plus de 2000 milliards de dollars et un programme de dépenses fédérales annuel pour soulager des millions d’Américains, alors même que le Congrès revenait pour confronter la Maison Blanche sur les priorités restantes dans une fin rare -de épreuve de force de session.

Trump semble avoir accompli peu, voire rien, depuis les jours de drame sur son refus d’accepter l’accord bipartisan radical. Alors que les demandes du président pour des chèques de secours en cas de pandémie plus importants de 2000 dollars semblent vouées à l’échec, sa poussée a offert une opportunité politique aux démocrates, qui soutiennent les allocations plus importantes et forcent les alliés républicains de Trump dans une situation difficile.

Lundi, la Chambre dirigée par les démocrates devrait voter pour porter les paiements de 600 $ à 2000 $, en envoyant un nouveau projet de loi au Sénat. Là, les républicains ont la majorité mais s’opposent à plus de dépenses et sont susceptibles de vaincre l’effort.

L’aumônier de la Chambre s’est ouvert dans la prière pour les législateurs. «Ils retournent au Capitole avec un poids énorme soulevé de leurs épaules, ce pour quoi une nation est reconnaissante», a déclaré le révérend Patrick Conroy.

La confrontation offre plus de symbole que de substance, et on ne s’attend pas à ce qu’elle modifie le paquet massif que Trump a signé à contrecœur dans la loi dimanche soir en Floride, où il passe les vacances. Les 900 milliards de dollars d’aide COVID et 1,4 billion de dollars pour financer les agences gouvernementales fourniront des liquidités recherchées depuis longtemps aux entreprises et aux particuliers et éviteront un arrêt du gouvernement fédéral qui, autrement, aurait commencé mardi, au milieu de la crise de santé publique.

Outre les chèques directs de 600 $ à la plupart des Américains, la partie COVID de la facture ravive une augmentation hebdomadaire des prestations de chômage en cas de pandémie – cette fois 300 $, jusqu’au 14 mars – ainsi qu’un programme populaire de protection des chèques de paie de subventions aux entreprises pour maintenir les travailleurs sur les listes de paie. Il étend les protections contre les expulsions, ajoutant un nouveau fonds d’aide au loyer.

Le paquet COVID s’inspire et se développe sur un effort antérieur de Washington, le plus grand du genre. Il offre des milliards de dollars pour l’achat et la distribution de vaccins, pour la recherche des contacts viraux, les départements de santé publique, les écoles, les universités, les agriculteurs, les programmes de garde-manger et d’autres institutions et groupes confrontés à des difficultés dans la pandémie.

Les Américains qui gagnent jusqu’à 75 000 $ seront admissibles aux paiements directs de 600 $, qui sont progressivement éliminés aux niveaux de revenu plus élevés, et il y a un paiement supplémentaire de 600 $ par enfant à charge.

En attendant, la partie du financement gouvernemental du projet de loi permet aux agences fédérales de fonctionner dans tout le pays sans changements dramatiques jusqu’au 30 septembre.

Avec les votes lundi et mardi pour passer outre le veto de Trump à un projet de loi de défense radical, la tentative d’envoyer des chèques beaucoup plus élevés à l’époque de la pandémie aux gens est peut-être la dernière impasse des derniers jours au pouvoir du président alors qu’il impose de nouvelles demandes et conteste les résultats de l’élection présidentielle. Le nouveau Congrès doit prêter serment dimanche.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a saisi le fossé entre le président et son parti, exhortant Trump à faire pression sur ses alliés du Sénat GOP pour adopter le projet de loi.

« Le président doit immédiatement appeler les républicains du Congrès à mettre fin à leur obstruction et à se joindre à lui et aux démocrates pour soutenir notre législation autonome pour augmenter les chèques de paiement direct à 2 000 dollars », a déclaré Pelosi dans un tweet.

La décision soudaine de Trump de signer le projet de loi est intervenue alors qu’il faisait face à des critiques croissantes de la part des législateurs de tous les côtés au sujet de ses revendications de la onzième heure. Le projet de loi bipartite négocié par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin avait déjà été adopté par la Chambre et le Sénat par de larges marges. Les législateurs pensaient avoir la bénédiction de Trump après des mois de négociations avec son administration.

Le refus provocateur d’agir du président, médiatisé par une vidéo passionnée qu’il a tweetée juste avant les vacances de Noël, a déclenché le chaos, une interruption des allocations de chômage pour des millions de personnes et la menace d’un arrêt du gouvernement dans la pandémie. C’était une autre crise de son propre fait, résolue quand il a finalement signé le projet de loi dans la loi.

Dans sa déclaration au sujet de la signature, Trump a répété ses frustrations à l’égard du projet de loi de secours COVID-19 pour n’avoir fourni que 600 dollars de chèques à la plupart des Américains et s’est plaint de ce qu’il considérait comme des dépenses inutiles, en particulier pour l’aide étrangère – une grande partie proposée par son propre budget.

Alors que le président a insisté sur le fait qu’il enverrait au Congrès «une version rédigée» avec les dépenses qu’il souhaite supprimer, ce ne sont que des suggestions au Congrès. Le projet de loi, tel que signé, ne serait pas nécessairement modifié.

Pour l’instant, l’administration ne peut que commencer à envoyer les paiements de 600 $.

Les démocrates, qui ont la majorité à la Chambre, «rejetteront toute annulation» soumise par le président, a déclaré la représentante Nita Lowey de New York, présidente de la commission des crédits.

Mais Trump a néanmoins continué d’essayer de faire glisser son pied comme une victoire, disant à ses alliés qu’il avait gagné des concessions en forçant la suppression de ce qu’il a surnommé «les arbres de Noël» de la facture de dépenses. Un jour après la signature, il était de retour sur le terrain de golf en Floride, où il devrait déménager après la prestation de serment du président élu Joe Biden le 20 janvier.

Le républicain Mo Brooks de l’Alabama, un conservateur qui a soutenu l’extraordinaire et futile défi de Trump concernant les résultats des élections, s’est compté lundi parmi les opposants à un plan de secours plus généreux et à l’appel de Trump à des paiements plus élevés.

«C’est de l’argent que nous n’avons pas, nous devons emprunter pour l’obtenir et nous ne pouvons pas nous permettre de rembourser», a-t-il déclaré sur «Fox and Friends».

Mais la Républicaine Elise Stefanik de New York a dit qu’elle était ouverte à l’idée de chèques de 2 000 $. «De nombreux Américains ont désespérément besoin de secours», a-t-elle déclaré dans l’émission.

Dans l’ensemble, les républicains et les démocrates ont rapidement salué la décision de Trump de signer le projet de loi.

« Le projet de loi de compromis n’est pas parfait, mais il fera énormément de bien aux Kentuckiens et aux Américains en difficulté à travers le pays qui ont besoin d’aide maintenant », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky. « Je remercie le président d’avoir signé cet allégement dans la loi. »

D’autres ont critiqué le retard de Trump à transformer le projet de loi en loi. Dans un tweet, le représentant Gerry Connolly, D-Va., A accusé Trump d’avoir «joué à la roulette russe avec des vies américaines. Un endroit familier et confortable pour lui.

Le leader démocrate du Sénat Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré qu’il proposerait la proposition de Trump de chèques de 2000 dollars pour un vote au Sénat – mettant les républicains sur le vif.

« La Chambre adoptera un projet de loi pour donner aux Américains des chèques de 2000 dollars », a tweeté Schumer. « Ensuite, je vais le faire adopter au Sénat. » Il a dit qu’aucun démocrate n’objectera. « Les républicains du Sénat? »

Les démocrates promettent davantage d’aide une fois que Biden prendra ses fonctions, mais les républicains signalent une approche attentiste.

Face à des difficultés économiques croissantes, à la propagation de maladies et à un arrêt imminent, les législateurs ont passé dimanche à exhorter Trump à signer la législation immédiatement, puis à demander au Congrès de donner une aide supplémentaire.

Dans l’état actuel des choses, le paquet comporte un mélange de mesures, parmi lesquelles un feu vert pour le nouveau musée d’histoire des femmes du Smithsonian et le musée national de l’American Latino en tant que nouveaux musées Smithsonian situés près du National Mall. ___

Colvin a rapporté de West Palm Beach, en Floride.