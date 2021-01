Le président américain Donald Trump a confirmé qu’il s’adressera aux foules rassemblées à Washington, DC alors que le Congrès se prépare à certifier les élections, tout en avertissant « l’organisation terroriste » Antifa de rester à l’écart.

«Restez en dehors de Washington», Trump a tweeté mardi soir, qualifiant Antifa de «Organisation terroriste». Il a ajouté que les forces de l’ordre surveillaient « très proche » et a étiqueté le FBI, le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, la Sécurité intérieure et l’Intérieur – qui dirige la police américaine du parc, responsable des biens fédéraux à Washington – dans le tweet.

Il a également confirmé qu’il prendrait la parole mercredi au rassemblement « Save America » à 11 heures, heure locale, en exhortant «Grandes foules» arriver tôt « des portes » to the Ellipse – un espace ouvert sur le côté sud de la Maison Blanche – ouvrira à 7 heures du matin.

Je prendrai la parole au SAVE AMERICA RALLY demain sur l’Ellipse à 11 h 00, heure de l’Est. Arrivez tôt – les portes ouvrent à 7 heures du matin, heure de l’Est. GRANDES FOULES! pic.twitter.com/k4blXESc0c – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 janvier 2021

Des milliers de partisans du président sont arrivés dans la capitale américaine avant la session conjointe du Congrès de mercredi qui devrait certifier l’élection du démocrate Joe Biden à la présidence, alors même que quelque 150 législateurs républicains ont déclaré qu’ils s’y opposeraient.

Trump semble s’attendre à ce que le vice-président Mike Pence «Rejeter les électeurs frauduleusement choisis,»Signifiant les délégations de cinq États dans lesquels sa campagne alléguait une faute dans l’administration du vote et même une fraude pure et simple.

Dans une série de tweets mardi, Trump a déclaré qu’il espérait que les démocrates prendraient note des manifestants qui « Ne supportera pas le vol d’une victoire électorale écrasante. » Plus important encore, dit-il, le «RINO faible et inefficace [Republican in Name Only] section du Parti républicain » devrait faire attention.

Il étiqueté Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), et les sénateurs John Cornyn (R-Texas) et John Thune (R-Dakota du Sud), qui ont tous refusé de soutenir sa contestation de la légitimité des élections du 3 novembre et ont exhorté le parti pour passer à la présidence de Biden.

Un partisan costumé du président américain Donald Trump assiste à une manifestation à Washington, DC, le 5 janvier 2021.

© REUTERS / Leah Millis



« Washington est inondé de gens qui ne veulent pas voir une victoire électorale volée par des démocrates radicaux de gauche enhardis », Trump a tweeté. «Notre pays en a assez, ils ne le prendront plus! Nous vous entendons (et vous aimons) du bureau ovale. FAITES ENCORE UNE AMÉRIQUE GRANDE! »

Washington est inondé de gens qui ne veulent pas voir une victoire électorale volée par des démocrates radicaux de gauche enhardis. Notre pays en a assez, ils ne le prendront plus! Nous vous entendons (et vous aimons) du bureau ovale. RENDRE L’AMÉRIQUE ENCORE PLUS GRANDE! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 janvier 2021

Son responsable des médias sociaux Dan Scavino a pris le « Vous entendre et vous aimer » littéralement, tweetant une courte vidéo dans laquelle la musique et les chants des manifestants pouvaient être entendus de l’aile ouest.

🔊WOW! Nous vous entendons de l’aile ouest – MERCI❤️🇺🇸🦅 pic.twitter.com/onytmaJUhp – Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) 5 janvier 2021

Le maire de DC Muriel Bowser, un démocrate, a demandé à la Garde nationale comme renfort et a exhorté les résidents à s’abstenir de s’engager avec les manifestants qui «Venez dans notre ville en quête de confrontation.»

Pendant ce temps, la police de DC a arrêté le dirigeant des Proud Boys, Enrique Tarrio, qui s’est envolé pour la capitale pour participer au rassemblement Trump. Tarrio a été arrêté pour «Destruction de biens» – faisant référence aux Proud Boys détruisant un Black Lives Matter lors d’une manifestation le mois dernier – mais ensuite accusé de possession de «Deux chargeurs d’armes à feu de grande capacité», mais pas d’arme pour eux.

Un juge de DC a ordonné à Tarrio de rester entièrement à l’écart du district, citant ses propres publications sur les réseaux sociaux admettant avoir incendié une bannière BLM et affirmant qu’il le ferait. « refais-le, » et notant qu’il y a de tels signes et peintures murales partout dans la ville.

