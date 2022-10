Trump s’exprime par vidéo lors d’un rassemblement de l’extrême droite mondiale en Espagne

BARCELONE, Espagne (AP) – L’ancien président américain Donald Trump a soutenu l’extrême droite espagnole dans une vidéo diffusée lors d’un rassemblement à Madrid qui présentait également des messages des principales stars de la droite populiste européenne comme l’Italienne Giorgia Meloni et le Hongrois Viktor Orban .

Dans un enregistrement qui a duré moins de 40 secondes réalisé alors que Trump était dans un avion, Trump a remercié le parti d’extrême droite espagnol Vox et son chef Santiago Abascal pour ce qu’il a appelé le “excellent travail” qu’ils font.

“Nous devons nous assurer que nous protégeons nos frontières et faisons beaucoup de très bonnes choses conservatrices”, a déclaré Trump. “L’Espagne est un grand pays et nous voulons qu’il reste un grand pays. Alors félicitations à Vox pour tant de bons messages que vous envoyez au peuple espagnol et aux peuples du monde.

Vox a attiré l’attention nationale sur le paysage politique espagnol en 2019 lorsqu’il est devenu la troisième force du Parlement espagnol après une élection qui a conduit à une coalition nationale de gauche qui détient toujours le pouvoir. Les messages de Vox incluent la tolérance zéro pour le séparatisme catalan, le mépris pour l’égalité des sexes, les diatribes contre l’immigration non autorisée en provenance d’Afrique et embrassant à la fois la « Reconquista » de l’Espagne médiévale de l’islam ainsi que l’héritage de la dictature du général Francisco Franco au XXe siècle.

Abascal a rendu la flatterie lorsqu’il est monté sur scène en plein air après d’autres messages vidéo de politiciens de droite européens et sud-américains et un discours en personne du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

“Mes remerciements au président Donald Trump, un visionnaire dans la lutte pour des nations souveraines, un visionnaire dans la lutte pour des frontières sûres, qui a dû subir (des attaques) de la part de l’establishment le plus puissant du monde et la plus grande attaque médiatique au monde. leader a dû affronter de mémoire récente », a déclaré Abascal à la foule de plusieurs milliers de personnes, dont beaucoup agitaient des drapeaux espagnols rouges et jaunes.

Malgré son ascension spectaculaire, le parti dirigé par Abascal n’a pas répondu aux attentes qu’il s’était fixé dans les concours régionaux cette année et a subi son premier combat sérieux de luttes intestines entre ses dirigeants. Vox envisage maintenant des élections régionales et municipales l’année prochaine alors qu’il se bat pour surpasser les conservateurs traditionnels espagnols.

Le rassemblement annuel intervient quelques semaines seulement après qu’Abascal et le reste de l’extrême droite européenne aient célébré la victoire du parti néo-fasciste des Frères d’Italie de Meloni.

Le message enregistré de Meloni a duré plusieurs minutes et était axé sur ses priorités alors qu’elle se prépare à devenir la première ministre italienne : faire pression pour un plafonnement des prix de l’énergie dans l’Union européenne et retrouver l’autonomie économique.

La victoire de Meloni a inquiété les dirigeants de l’Union européenne que l’Italie, la troisième économie du bloc, pourrait faire passer les intérêts nationaux en premier, comme le font la Hongrie et la Pologne.

« Nous ne sommes pas des monstres, les gens le comprennent. Vive Vox, vive l’Espagne, vive l’Italie, vive les patriotes européens », a déclaré Meloni. “Ce n’est qu’en gagnant dans nos pays que l’Europe pourra devenir un géant politique que nous voulons, et non un géant bureaucratique.”

Le rassemblement Vox a également présenté des apparitions vidéo de l’ancien président colombien Álvaro Uribe, du politicien de droite chilien José Antonio Kast, de la fille de l’ancienne présidente bolivienne par intérim Jeanine Añez et du sénateur républicain américain Ted Cruz.

“D’un côté, il y a les élites mondiales et la gauche mondiale, qui deviennent de plus en plus brutales et violentes, de l’autre, les populistes conservateurs, qui partagent les valeurs de Dieu, du pays, de la famille et de la liberté”, a déclaré Cruz. « Parfois, la gauche remporte des victoires dangereuses, comme on l’a vu en Colombie. Parfois, les gentils gagnent, comme on l’a vu en Italie.

Cruz a déclaré qu’il espérait que les gains de la droite mondiale incluraient une victoire écrasante des républicains aux élections de mi-mandat du Congrès américain le mois prochain. Trump a fait campagne pour les candidats de droite lors de cette élection du 8 novembre et envisage une autre élection présidentielle.

___

L’écrivain AP Colleen Barry a contribué à ce rapport depuis Milan, en Italie.

Joseph Wilson, l’Associated Press