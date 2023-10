Trump s’est vu imposer un strict silence par le juge fédéral supervisant l’affaire de subversion électorale de 2020

WASHINGTON — Le juge fédéral supervisant l’affaire d’ingérence électorale de 2020 contre Donald Trump à Washington lui a imposé lundi une ordonnance de silence restreint, interdisant à l’ancien président républicain de faire des déclarations ciblant les procureurs, les témoins potentiels et le personnel du tribunal.

L’ordonnance de la juge de district américaine Tanya Chutkan marque un moment marquant dans l’affaire fédérale qui accuse Trump d’avoir conspiré illégalement pour annuler sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden. Il s’agit de la restriction la plus sérieuse qu’un tribunal ait imposée à la rhétorique incendiaire de Trump, qui est devenue la pièce maîtresse de sa campagne remplie de griefs pour revenir à la Maison Blanche tout en luttant contre des accusations criminelles dans quatre affaires.

Cette ordonnance pourrait mettre fin à une ligne d’attaque que Trump a placée au cœur de sa campagne pour l’investiture présidentielle du GOP en 2024. Mais ce n’est peut-être que le début d’une lutte sans précédent sur les limites qui peuvent être imposées au discours d’un accusé qui fait également campagne pour la plus haute fonction publique américaine.

Dans une publication sur les réseaux sociaux peu après l’audience devant le tribunal fédéral de Washington, Trump s’est engagé à faire appel. Lors d’une apparition électorale dans l’Iowa plus tard lundi, Trump a dénoncé l’ordre comme étant inconstitutionnel et a affirmé que cela ne ferait que l’aider dans les sondages.

S’exprimant depuis le banc, Chutkan a déclaré que Trump avait le droit de critiquer le ministère de la Justice en général et d’affirmer sa conviction que l’affaire était politiquement motivée, mais qu’il ne pouvait pas lancer une « campagne de diffamation » contre les procureurs et le personnel judiciaire.

« Aucun autre accusé ne serait autorisé à le faire, et je ne l’autoriserai pas dans cette affaire », a déclaré Chutkan.

Chutkan, qui a été nommée à la magistrature par le président Barack Obama, a déclaré qu’elle imposerait « les sanctions qui pourraient être nécessaires » si l’ordre de silence était violé, mais elle n’a pas été plus précise. Les juges peuvent menacer les contrevenants à l’ordre de silence d’amendes ou de peines de prison, mais emprisonner un candidat à la présidentielle pourrait provoquer de graves répercussions politiques et poser des obstacles logistiques.

Même si mettre fin au langage dur de Trump pourrait rendre l’affaire plus facile à gérer, l’ordonnance du tribunal est susceptible d’alimenter également les allégations de persécution politique de Trump. La campagne de Trump a rapidement saisi l’ordre du silence dans un courriel d’appel à la collecte de fonds lundi après-midi, affirmant à tort que cela avait été demandé par Biden.

Lors de rassemblements et dans des publications sur les réseaux sociaux, Trump a cherché à plusieurs reprises à vilipender Smith et d’autres procureurs, se présentant comme la victime d’un système judiciaire politisé s’efforçant de lui refuser un autre mandat. Ses remarques désobligeantes se sont poursuivies depuis que les procureurs ont demandé le silence le mois dernier, notamment dans un article publié dimanche dans les médias dans lequel il a qualifié Smith de « dérangé » et a qualifié Chutkan de « hautement partisan ».

Les ordonnances de bâillon ne sont pas rares dans les affaires très médiatisées, mais il existe peu de précédents juridiques d’ordonnances judiciaires limitant la liberté de parole des accusés candidats à une fonction publique et aucune ne s’adressant aux candidats à la présidentielle. Des experts juridiques ont déclaré que la question pourrait être portée devant la Cour suprême des États-Unis.

L’avocat de Trump, John Lauro, s’est farouchement opposé à toute mesure de silence, affirmant que Trump avait le droit de critiquer les procureurs et de « dire la vérité à l’oppression ».

« Il est autorisé à faire des déclarations qui ne plaisent pas à l’accusation. Cela fait partie de la vie avec le Premier Amendement », a déclaré Lauro, qui a refusé de commenter la décision après l’audience.

La décision est intervenue alors que Trump était à bord de son avion en route vers l’Iowa, où le vote anticipé était prévu, pour deux événements de campagne. On ne sait pas encore si Trump respectera les nouvelles restrictions, ni pour combien de temps. Dans un communiqué, un porte-parole de Trump a qualifié la décision du juge d’« abomination absolue ».

L’équipe de Smith a fait valoir que Trump savait que ses remarques incendiaires – qualifiant le système judiciaire de « truqué », Chutkan de « juge détestant Trump » et les procureurs d’« équipe de voyous » – pourraient inciter ses partisans à menacer ou à harceler ses cibles. Les procureurs ont déclaré que cela faisait partie des efforts de Trump pour éroder la confiance du public dans le système judiciaire, tout comme ils disent qu’il a cherché à saper la confiance dans les élections de 2020 en répandant des mensonges de fraude après sa défaite face à Biden.

« Ce que dit M. Lauro, c’est que l’accusé est au-dessus des lois et qu’il n’est pas soumis aux règles de ce tribunal comme n’importe quel autre accusé », a déclaré la procureure Molly Gaston au juge. « Tout ce que cette ordonnance ferait, c’est l’empêcher d’utiliser la campagne comme une opportunité pour faire des déclarations matériellement préjudiciables sur cette affaire. »

Le juge a rejeté à plusieurs reprises les affirmations de la défense selon lesquelles les procureurs cherchaient à censurer le discours politique de Trump. Chutkan a déclaré que Trump « n’a pas le droit de dire et de faire exactement ce qu’il veut ».

« Vous continuez à parler de censure comme si le défendeur avait des droits illimités au titre du premier amendement. Ce n’est pas le cas », a déclaré Chutkan à Lauro. « Nous ne parlons pas ici de censure. Nous parlons de restrictions pour garantir une administration équitable de la justice dans cette affaire.

Elle a également interrompu l’avocat de Trump lorsqu’il a suggéré que l’affaire était politiquement motivée, en lui disant : « De toute évidence, vous avez en tête un public autre que moi. » Et elle a rejeté la proposition de la défense visant à retarder le procès, actuellement prévu pour mars, jusqu’après les élections de 2024, affirmant que « ce procès ne cédera pas au cycle électoral ».

Lauro a déclaré que Trump n’avait pas violé ses conditions préalables au procès, et que celles-ci étaient suffisantes pour le garder sous contrôle pour l’avenir. Il a dit au juge : « Ce que vous avez mis en place fonctionne. » Chutkan éclata de rire.

« Je vais devoir contester cela », a déclaré le juge.

En lisant à haute voix une série de déclarations de Trump, Chutkan a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant au fait que ses remarques pourraient inspirer la violence.

« Si vous traitez certaines personnes de voyous à de nombreuses reprises, cela ne suggère-t-il pas, M. Lauro, que quelqu’un devrait les faire sortir de la rue ? » a-t-elle demandé à l’avocat de Trump.

Les procureurs ont déclaré que la litanie d’attaques de Trump avait déjà des conséquences. Ils ont noté qu’un des principaux procureurs de l’équipe de Smith avait reçu des communications d’intimidation après avoir été pointé du doigt par Trump, et qu’une femme du Texas avait été accusée en août d’avoir proféré des menaces de mort racistes contre Chutkan, d’origine noire et asiatique, dans un message téléphonique qui lui avait été laissé. chambres.

C’est le deuxième silence imposé à Trump le mois dernier. Le juge supervisant le procès pour fraude civile de Trump à New York au début du mois a émis une ordonnance de silence plus limitée interdisant les attaques personnelles contre le personnel du tribunal à la suite d’une publication de Trump sur les réseaux sociaux qui calomniait le greffier principal du juge.

Richer a rapporté de Boston. Les journalistes d’Associated Press Eric Tucker à Washington et Jill Colvin à New York ont ​​contribué.

Michael Kunzelman, Lindsay Whitehurst et Alanna Durkin Richer, Associated Press