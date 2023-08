Trump s’est vu dire de ne pas parler aux témoins dans l’affaire de complot électoral de 2020. Cela pourrait être un défi

WASHINGTON (AP) – C’était une partie courante d’une audience devant un tribunal fédéral: l’accusé a été informé de ne pas discuter de l’affaire avec des témoins sans la présence d’avocats.

Mais il n’y a rien de routinier dans cette affaire. L’accusé est Donald Trump, accusé d’avoir orchestré un complot visant à renverser les résultats des élections de 2020. Le bassin de témoins potentiels est vaste et comprend des membres du cercle restreint de l’ancien président profondément impliqués dans sa campagne de réélection, dont certains sont actuellement sur sa liste de paie. Ses mensonges sur l’élection – qui constituent la base des accusations – sont répétés dans presque tous les discours qu’il prononce.

« Le langage standard peut ne pas fonctionner ici, quand vous avez des milliers d’Américains qui pourraient être des témoins et qu’il continue d’avoir des contacts quotidiens avec des personnes qui peuvent être impliquées », a déclaré Laurie Levenson, professeur de droit à la Loyola Law School de l’Université Loyola Marymount à Los Angeles. « Tout est plus compliqué dans cette affaire à cause de qui est l’accusé, de ce qu’il a fait et qu’il veut redevenir président. »

Un test pour Trump pourrait avoir lieu dès vendredi. Il assiste au dîner d’été annuel du Parti républicain de l’Alabama. Samedi, il prononcera le discours d’ouverture du 56e gala annuel Silver Elephant du GOP de Caroline du Sud.

Au fur et à mesure que sa campagne se déroule, le bassin de témoins potentiels dans sa dernière affaire est très large. Les audiences du Congrès du 6 janvier 2021, l’émeute du Capitole pourraient offrir un aperçu – ces entretiens ont porté sur plus de 1000 personnes et comprenaient certains des conseillers les plus proches de Trump et des membres de la famille, y compris sa fille Ivanka et son fils Donald Trump Jr.

Il est donc possible qu’il parle déjà de l’affaire devant témoins.

Alors même qu’il se rendait à Washington jeudi pour sa mise en accusation, Trump était accompagné de hauts collaborateurs, dont Jason Miller, un membre du personnel des communications qui avait été largement présenté lors des audiences du Congrès du 6 janvier, et Boris Epshteyn, un conseiller de longue date qui faisait partie des efforts. renverser les résultats des élections en organisant de faux électeurs. Les complications reflètent la réalité que la campagne de Trump et ses problèmes juridiques sont désormais liés.

« Le message juridique est le message politique et le message politique est le message juridique », a déclaré le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, avant le dernier acte d’accusation. « Cela fait partie de ce sur quoi nous fonctionnons. Trump a mis les questions juridiques au centre de sa campagne et de notre point de vue, c’est le message qui fonctionne. »

Trump fait référence aux élections de 2020 dans presque tous les discours qu’il prononce, disant à ses partisans qu’il s’est présenté deux fois et a gagné deux fois alors qu’il promet de le refaire. Les discours de Trump incluent également souvent une discussion approfondie des cas auxquels il est confronté alors qu’il tente le casting des enquêtes dans le cadre d’un effort politisé pour nuire à sa candidature.

Et de nombreux proches conseillers sont des témoins potentiels. Sa campagne de 2024 comprend certains, comme Miller, qui a travaillé pour son effort de 2020, ainsi que de nouveaux dirigeants qui n’ont pas été impliqués dans ses efforts pour annuler les élections.

La question a déjà été soulevée, après que Trump a été accusé par les procureurs fédéraux d’avoir illégalement accumulé des documents classifiés dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride et d’avoir rejeté les demandes du gouvernement de les restituer.

Dans cette affaire, il y a eu un va-et-vient entre le juge et les avocats de Trump pour savoir s’il pouvait parler à son co-accusé, le valet Walt Nauta. L’avocat de Trump, Todd Blanche, a noté que Nauta et les témoins potentiels sont des personnes avec lesquelles Trump interagit quotidiennement, que ce soit dans son complexe de Mar-a-Lago en Floride ou dans ses autres clubs.

Le juge a dit qu’il pouvait parler avec Nauta, mais pas de l’affaire. Nauta était de nouveau avec Trump à Washington jeudi, tenant un parapluie alors que l’ancien président parlait aux journalistes avant de monter à bord d’un avion pour Bedminster, New Jersey.

L’ancien président et actuel favori républicain a déclaré sur le tarmac que le dernier cas était la « persécution » d’un opposant politique par le président Joe Biden.

Lors de sa mise en accusation à Washington, où il a plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation, dont celui de complot en vue de frauder les États-Unis, il a accepté de ne pas parler de l’affaire avec des témoins sans la présence d’avocats, et de ne pas tenter d’influencer des jurés potentiels ou de falsifier les témoins.

Le juge magistrat américain Moxila Upadhyaya lui a dit que s’il ne respectait pas les conditions de sa libération, un mandat d’arrêt pourrait être émis contre lui. Une liste officielle de témoins est généralement présentée plus près du procès, bien que les procureurs signalent souvent les candidats plus tôt dans le processus.

L’ancien président n’est pas connu pour se retenir ou s’abstenir de parler de sujets interdits. Il a également été accusé d’avoir défié les ordonnances des tribunaux auparavant, et il a déjà été réprimandé par un juge supervisant une poursuite secrète pour s’abstenir de commentaires qui étaient « susceptibles d’inciter à la violence ou à des troubles civils ».

Les procureurs de Géorgie ont également sondé Trump et ses alliés pour leurs efforts pour annuler sa défaite électorale dans cet État.

___

La rédactrice de l’Associated Press, Jill Colvin, a contribué à ce rapport depuis New York.

Colleen Long, l’Associated Press