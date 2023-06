Trump s’est vanté d’un document «secret» «gagne totalement mon cas». Une cassette de ses propos pourrait le conduire en prison

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

FL’ancien président Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises une affirmation juridiquement douteuse selon laquelle il aurait déclassifié des documents sensibles dans sa propriété de Mar-a-Lago avant de quitter la Maison Blanche après avoir perdu l’élection présidentielle de 2020.

Mais il a admis, sur une cassette, six mois après avoir quitté ses fonctions, qu’un document en sa possession était « classé », « hautement confidentiel » et « secret ». Il a admis, sur bande, qu’il pouvait déclassifier de tels documents en tant que président, mais maintenant qu’il n’est plus en fonction, « je ne peux pas ».

L’enregistrement de juillet 2021 était en possession de procureurs fédéraux enquêtant sur la mauvaise gestion présumée par l’ancien président de centaines de documents portant des marques de classification trouvés dans des boîtes à son domicile en Floride, et s’il avait menti aux autorités et à ses avocats au sujet des dossiers qu’il conservait.

Une transcription de l’enregistrement rapportée pour la première fois par CNN et révélé dans un vaste acte d’accusation fédéral devrait être un élément de preuve central dans une affaire fédérale contre l’ancien président, qui fait face à 38 chefs d’accusation dans un document descellé le 9 juin.

L’enregistrement semble également contredire ses fausses allégations en cours concernant des documents en sa possession, alors qu’il s’insurge contre la «chasse aux sorcières» fédérale contre lui, parmi une longue liste d’accusations criminelles, de poursuites et d’autres actions en justice auxquelles il est confronté dans les salles d’audience à travers le pays. .

L’année dernière, il a déclaré à l’animateur de Fox News, Sean Hannity, qu’il pouvait déclassifier des documents sensibles en y réfléchissant.

« Si vous êtes le président des États-Unis, vous pouvez déclassifier simplement en disant que c’est déclassifié – même en y réfléchissant », a-t-il déclaré. « Parce que vous l’envoyez à Mar-a-Lago ou partout où vous l’envoyez. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un processus. Il peut y avoir un processus, mais il n’est pas nécessaire qu’il y en ait.

Lors d’une apparition sur Fox News avec Hannity la semaine dernière, l’ancien président a rejeté les informations sur la bande.

« Tout ce que je sais, c’est ceci: tout ce que j’ai fait était juste », a-t-il déclaré.

En juillet 2021, des responsables de la National Archives and Records Administration avaient déjà passé plusieurs semaines à exhorter M. Trump à restituer les documents qu’ils pensaient avoir en sa possession, aboutissant à une perquisition des forces de l’ordre fédérales à Mar-a-Lago en août 2022.

Le Trump National Golf Club à Bedminster (PA)

L’enregistrement semble avoir eu lieu au complexe de M. Trump à Bedminster, New Jersey, aux côtés de deux personnes travaillant avec son ancien chef de cabinet Mark Meadows sur ses mémoires de son temps dans l’administration. Des assistants de M. Trump, dont la spécialiste des communications Margo Martin, auraient également été présents.

Mme Martin aurait été interrogée sur l’enregistrement lors d’une comparution devant un grand jury dans l’affaire.

Une transcription de l’enregistrement suggère que l’ancien président montrait le document aux personnes présentes dans la salle. Le dossier impliquerait un rapport du département américain de la Défense impliquant une attaque contre l’Iran.

« Secret. Il s’agit d’informations secrètes. Regardez, regardez ça », a-t-il dit à un moment donné, selon la transcription. « Cela a été fait par l’armée et m’a été donné. »

La réunion a suivi Le new yorkerLa publication d’une histoire de Susan Glasser détaillant comment, dans les derniers jours de la présidence de M. Trump, son président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, avait ordonné à son équipe d’empêcher M. Trump de lancer une grève qui pourrait déclencher une guerre.

M. Trump aurait cherché à utiliser le document pour discréditer les avertissements de M. Milley et saper les informations selon lesquelles M. Milley aurait repoussé un président de plus en plus erratique dans les derniers jours de l’administration, mais le document aurait été rédigé beaucoup plus tôt dans l’administration de M. Le président des chefs Joseph Dunford.

Trump dit qu’il est innocent alors qu’il est inculpé de sept chefs d’accusation

« Eh bien, avec Milley – euh, laissez-moi voir ça, je vais vous montrer un exemple. Il a dit que je voulais attaquer l’Iran. N’est-ce pas incroyable? J’ai une grosse pile de papiers, ce truc vient d’arriver. Regarder. C’était lui », a déclaré M. Trump, selon la transcription.

« Ils m’ont présenté ceci – c’est officieux, mais – ils m’ont présenté ceci », a-t-il ajouté. « C’était lui. C’était le ministère de la Défense et lui. Nous en avons regardé quelques-uns. C’était lui. Ce n’est pas moi qui l’ai fait, c’est lui.

Plus tard, il a dit qu’il y avait « toutes sortes de choses – des pages longues ».

« Attendez une minute, voyons ici, » continua-t-il. « Je viens de découvrir, n’est-ce pas incroyable ? Cela gagne totalement mon cas, vous savez. Sauf que c’est comme, hautement confidentiel. Secret. Il s’agit d’informations secrètes. Regarde, regarde ça.

« Secret » et « confidentiel » font partie des marques de classification des documents gouvernementaux sensibles.

M. Trump est accusé de 31 des 38 chefs d’accusation en vertu d’un article de la loi sur l’espionnage qui interdit de « recueillir, transmettre ou perdre » toute « information concernant la défense nationale ».

L’utilisation de l’article 793, qui ne fait pas référence à des informations classifiées, vise probablement à saper les tentatives de M. Trump de prétendre qu’il a déclassifié ces documents avant de les déplacer dans son domicile en Floride. Cette loi est rédigée d’une manière qui pourrait englober la conduite de M. Trump même s’il était autorisé à posséder les informations en tant que président.

Il stipule que quiconque « détient légalement, accède, contrôle ou se voit confier un document … relatif à la défense nationale » et transmet « volontairement » de telles informations de quelque manière que ce soit encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans. .

Pour une condamnation supplémentaire pour obstruction, les procureurs doivent prouver s’il a sciemment conservé des documents des autorités et délibérément défié l’assignation à comparaître du ministère de la Justice pour les documents en sa possession. Une condamnation comprend une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

L’enquête est l’une des deux menées par l’avocat spécial Jack Smith, qui a été nommé par le procureur général américain Merrick Garland pour mener une enquête sur les documents et le rôle de M. Trump dans la tentative du 6 janvier de renverser l’élection présidentielle de 2020.