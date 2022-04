Donald Trump a qualifié les troupes de ventouses et de perdantes. Le président Biden a montré son respect pour les vétérinaires en réduisant leur taux de chômage à un niveau historiquement bas.

Le président Biden a déclaré dans un communiqué sur le taux de chômage record des anciens combattants :

Jill et moi croyons que notre nation a une obligation sacrée envers les anciens combattants américains et leurs familles. Entre autres choses, cela signifie fournir aux vétérans les outils et les ressources pour les opportunités économiques, la sécurité et la dignité. L’approche de mon administration fonctionne : aujourd’hui, le taux de chômage des anciens combattants est de 2,4 % – à égalité avec le taux le plus bas jamais enregistré – et en baisse par rapport à une moyenne de 6,5 % en 2020.

Des vétérans de tous horizons sont enfin impliqués dans l’accord. Les taux de chômage des vétérans blancs, noirs, asiatiques et hispaniques – hommes et femmes – ont chuté et étaient identiques ou inférieurs à ceux de leurs homologues non vétérans en 2021. Et le taux de chômage des vétérans ayant un handicap lié au service est tombé à 3,4 %.



Ce progrès historique est le résultat des efforts de mon administration pour reconstruire l’économie américaine du bas vers le haut et du milieu vers l’extérieur. Nous continuons à tirer parti de ce bilan avec des initiatives visant à intégrer les anciens combattants dans des industries essentielles comme le camionnage et à nous assurer qu’ils occupent des emplois de qualité bien rémunérés. Et nous poursuivons notre travail pour réduire les coûts auxquels sont confrontés les anciens combattants et les familles de travailleurs.

L’administration Biden a plusieurs efforts en cours pour stimuler l’emploi chez les vétérinaires. Le dernier en date est un programme visant à aider les anciens combattants à obtenir des emplois de chauffeurs de camion. L’industrie du camionnage fait face à une pénurie de chauffeurs et l’administration Biden essaie d’aider les vétérinaires capables de faire le travail à devenir chauffeurs.

L’engagement du président et de la première dame envers les anciens combattants est profond et personnel.

La nation a parcouru un long chemin depuis l’administration précédente, où l’ancien président a qualifié les personnes qui ont fait le sacrifice ultime pour leur pays de ventouses et de perdants.

En tant que président, Biden a fait plus pour les vétérinaires en une journée que Trump en quatre ans

Le président Biden fait plus que respecter les anciens combattants. Il est aux prises avec un problème d’emploi des anciens combattants qui tourmente le pays depuis des décennies.

Joe Biden livre pour ceux qui ont risqué leur vie pour la nation.