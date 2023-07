Trump s’est appuyé sur le gouverneur de l’Arizona pour inverser les résultats des élections de l’État après sa défaite en 2020, selon un rapport

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump aurait tenté de pousser le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, à renverser les résultats des élections de 2020 de l’État en sa faveur, selon un nouveau rapport.

Les dernières allégations contre M. Trump affirment que l’ancien président voulait que M. Ducey trouve suffisamment de voix pour annuler sa perte, selon Le Washington Post.

Des sources anonymes, « familières » avec l’appel, ont racontéLa poste que l’ancien président a également chargé son vice-président Mike Pence d’appeler M. Ducey et de le pousser à trouver des preuves des fausses allégations de fraude électorale de M. Trump.

M. Pence aurait appelé M. Ducey à plusieurs reprises pour discuter de l’élection, mais n’a pas donné suite aux demandes présumées de M. Trump.

L’indépendant a contacté M. Trump et le gouverneur Ducey pour commentaires.

Ducey n’est plus en fonction et a fait une brève déclaration àLa poste.

« Ce n’est ni nouveau ni nouveau pour quiconque a suivi ce problème au cours des deux dernières années », a déclaré Daniel Scarpinato, porte-parole de M. Ducey, dans un communiqué. «Le gouverneur Ducey a défendu les résultats des élections de 2020 en Arizona, il a certifié les élections et il a clairement indiqué que la certification a fourni un déclencheur pour que des plaintes crédibles étayées par des preuves soient présentées. Aucun n’a jamais été présenté. Le gouverneur maintient son action pour certifier l’élection et considère que la question est dans le rétroviseur.

Un porte-parole de Trump a affirméLa poste que «l’élection présidentielle de 2020 a été truquée et volée», et a insisté sur le fait que l’ancien président devrait être félicité pour «avoir fait ce qu’il fallait – travailler pour s’assurer que toutes les fraudes faisaient l’objet d’une enquête et étaient traitées».

Aucune allégation de fraude électorale n’a jamais été étayée par des preuves.

Les appels de M. Trump auraient été passés le 30 novembre 2020, alors que M. Ducey signait des documents pour certifier les résultats des élections de 2020 lors d’une cérémonie vidéo diffusée en direct.

Ceux qui se trouvaient à proximité du gouverneur Ducey ont entendu son téléphone portable jouer une version sonnerie de « Salut au chef », la chanson traditionnellement associée au président américain.

M. Ducey n’a pas répondu à l’appel lors de la cérémonie.

L’ancien gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, aurait fait l’objet de pressions de la part de Donald Trump pour trouver des votes afin d’annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État. (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Un donateur qui a dîné avec M. Ducey plus tôt cette année a déclaré que l’ancien gouverneur était surpris que l’avocat spécial Jack Smith n’ait pas tenté de le contacter au sujet des appels téléphoniques entre lui, M. Trump et M. Pence.

M. Smith dirige l’enquête du ministère de la Justice sur les tentatives de M. Trump d’annuler les élections de 2020.

Le donateur s’est adressé au Poste de Washington sous condition d’anonymat.

On ne sait pas si le bureau de M. Smith a contacté M. Ducey depuis que le restaurant a rencontré l’ancien gouverneur.

Le Poste de Washington s’est entretenu avec deux personnes familières avec l’enquête qui ont déclaré que M. Smith avait interrogé des témoins sur les appels de M. Trump aux gouverneurs, dont M. Ducey.

M. Trump a lancé des appels similaires aux responsables électoraux du Michigan et de la Géorgie. L’un de ces appels a été passé le 2 janvier 2021 au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger. Il aurait demandé à M. Raffensperger de trouver des votes pour annuler le résultat des élections de l’État.

La relation entre M. Ducey et M. Trump est devenue glaciale après que le gouverneur a certifié les résultats des élections de l’Arizona qui ont déclaré Joe Biden président.

« Pourquoi se précipite-t-il pour mettre un démocrate au pouvoir, surtout alors que tant de choses horribles concernant la fraude électorale sont révélées lors de l’audience en cours en ce moment », a déclaré M. Trump dans un publication sur les réseaux sociaux après que M. Ducey a certifié l’élection.

Monsieur Trump revendiqué le 5 décembre que M. Ducey et le gouverneur de Géorgie Brian Kemp « se battent plus fort contre nous que les démocrates radicaux de gauche ».

Une semaine plus tard, il les a surnommés tous les deux RINO – Républicains de nom seulement.