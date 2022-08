Trump: Ses paroles de colère suscitent des avertissements de violence

WASHINGTON –

Un homme armé d’un AR-15 meurt dans une fusillade après avoir tenté de pénétrer dans les bureaux du FBI à Cincinnati. Un homme de Pennsylvanie est arrêté après avoir publié des menaces de mort contre des agents sur les réseaux sociaux. Dans le cyberespace, les appels aux soulèvements armés et à la guerre civile se font plus forts.

Cela pourrait n’être que le début, préviennent les autorités fédérales et les observateurs privés de l’extrémisme. Un nombre croissant d’ardents partisans de Donald Trump semblent prêts à riposter contre le FBI ou d’autres qui, selon eux, vont trop loin dans l’enquête sur l’ancien président.

Les responsables de l’application des lois à travers le pays mettent en garde et sont avertis d’une augmentation des menaces et du potentiel d’attaques violentes contre des agents ou des bâtiments fédéraux à la suite de la perquisition par le FBI de la maison de Trump à Mar-a-Lago.

Les experts qui étudient la radicalisation et la désinformation en ligne – telles que les fausses déclarations agressives de Trump concernant une élection volée – notent que la récente augmentation a été déclenchée par une perquisition légale du domicile de Trump en Floride. Que pourrait-il se passer en cas d’arrestation ou d’inculpation ?

“Lorsque la messagerie atteint un certain niveau, les choses commencent à se produire dans le monde réel”, a déclaré l’ancien procureur général du New Jersey, John Farmer, ancien procureur fédéral qui dirige maintenant l’Eagleton Institute of Politics de l’Université Rutgers. “Et lorsque les personnes occupant des postes de pouvoir et de confiance du public commencent à faire écho à la rhétorique extrémiste, il est encore plus probable que nous allons voir des conséquences dans le monde réel.”

Amplifiées par les médias de droite, les déclarations de colère de Trump et de ses alliés au sujet de la perquisition attisent les flammes de la méfiance de ses partisans envers le FBI – bien qu’il soit dirigé par une personne nommée par Trump – et le gouvernement fédéral en général. Et au moins quelques-uns des partisans de Trump semblent maintenant agir sur sa colère.

La semaine dernière, un homme portant un gilet pare-balles et armé d’un fusil d’assaut et d’un pistolet à clous a tenté de pénétrer dans le bureau du FBI à Cincinnati. Il a ensuite été abattu par la police après avoir échangé des coups de feu avec des agents. Les autorités disent croire que l’homme avait publié des messages sombres sur Truth Social, la plate-forme en ligne de Trump, dont un disant que les agents fédéraux devraient être tués à vue.

Un autre homme a conduit sa voiture dans une barricade du Capitole des États-Unis dimanche et a commencé à tirer des coups de feu en l’air avant de se tuer par balle.

Lundi, le ministère de la Justice a annoncé l’arrestation d’un homme de Pennsylvanie qui avait proféré des menaces de mort répétées contre des agents du FBI sur Gab, une plateforme populaire auprès des partisans de Trump.

“Vous nous avez déclaré la guerre et maintenant c’est la saison ouverte sur VOUS”, a-t-il écrit dans un message partagé par les autorités.

Un bulletin de renseignement conjoint du FBI et de la Sécurité intérieure met en garde contre une augmentation des menaces violentes en ligne ciblant les fonctionnaires fédéraux et les installations gouvernementales. Ceux-ci incluent “une menace de placer une soi-disant bombe sale devant le siège du FBI”, ainsi que des appels à la “guerre civile” et à la “rébellion”, selon une copie du document obtenu par l’Associated Press.

Les mentions de “guerre civile” sur des plateformes telles que Facebook et Twitter ont décuplé dans les heures qui ont immédiatement suivi la recherche de Mar-a-Lago la semaine dernière, selon une analyse de Zignal Labs, une entreprise qui analyse le contenu des médias sociaux.

De nombreux messages contenaient des allégations sans fondement suggérant que le président Joe Biden avait ordonné au FBI de fouiller le domicile de Trump, ou que le FBI avait déposé des preuves pour incriminer Trump.

“Biden envoyant le FBI faire un raid sur un ancien président, le domicile de M. Donald Trump est une déclaration de GUERRE contre lui et ses partisans”, a écrit une affiche sur la plateforme Telegram.

Le bulletin de renseignement a également noté que les responsables de l’application des lois fédérales ont identifié de multiples menaces contre les responsables gouvernementaux impliqués dans la perquisition de Mar-a-Lago, y compris des appels à tuer le juge magistrat qui a signé le mandat de perquisition.

Les noms et adresses personnelles des agents du FBI et d’autres responsables ont été publiés en ligne, ainsi que des références à des membres de la famille qui pourraient être des cibles supplémentaires, selon les documents de renseignement.

Les menaces sont étrangement similaires à la rhétorique en ligne qui a précédé l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, déclare le représentant Bennie Thompson, un démocrate du Mississippi qui préside le comité du 6 janvier de la Chambre et le comité de la sécurité intérieure.

“Ces menaces de violence et même de guerre civile – provenant principalement d’extrémistes de droite en ligne – ne sont pas seulement anti-américaines, mais constituent une menace pour notre démocratie et l’État de droit”, a déclaré Thompson.

La perquisition de la résidence de Trump a été exécutée sur la base d’un mandat obtenu légalement et signé par un juge. Mais ce n’est pas la question pour Trump et ses alliés.

“Il s’agit d’un assaut contre un opposant politique à un niveau jamais vu auparavant dans notre pays”, a écrit Trump lundi dans un article sur son Truth Social. “Tiers-Monde!”

Le représentant républicain Paul Gosar de l’Arizona a assimilé l’enquête à la “tyrannie” et a tweeté : “Nous devons détruire le FBI”.

Un autre membre du Congrès de l’Arizona, le républicain Andy Biggs, a cherché à blâmer les agents individuels qui ont exécuté la perquisition. “Cela ressemblait plus à quelque chose que vous verriez dans l’ex-Union soviétique”, a déclaré Biggs cette semaine. “Pourquoi tous ces agents ont-ils délibérément accepté?”

Le sénateur républicain John Thune a déclaré mardi aux journalistes à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, que bien que le ministère de la Justice ait montré qu’il avait suivi les protocoles légaux pour obtenir le mandat de perquisition, sa réticence à l’égard de l’enquête Trump a amené les gens à s’interroger sur les motivations des forces de l’ordre.

“Il y a juste beaucoup de questions sans réponse qui, laissées dans le vide, créent beaucoup de suspicions parmi le peuple américain, et la seule chose que vous ne voulez pas, c’est que les gens ne font pas confiance aux forces de l’ordre”, a déclaré Thune.

D’autres républicains ont tenté de tempérer la rhétorique, comme l’a fait le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, lors d’une apparition ce week-end sur CNN. “Nous devons renoncer à porter un jugement sur eux”, a déclaré Hutchinson à propos des agents. “Le FBI s’acquitte simplement de ses responsabilités en vertu de la loi.”

Mais beaucoup dans les médias conservateurs n’ont pas tenu compte de ce conseil.

“Le raid sur Mar-a-Lago n’était pas un acte d’application de la loi, c’était le contraire”, a déclaré Tucker Carlson lors de son émission sur Fox News lundi soir. “C’était une attaque contre l’état de droit.”

Fox a également partagé une photo trafiquée qui représentait à tort le juge qui a signé le mandat recevant un massage des pieds de Ghislaine Maxwell. Maxwell a été condamnée en juin à 20 ans pour avoir aidé son petit ami Jeffrey Epstein à abuser de filles mineures. La photo originale n’était pas du juge mais d’Epstein, qui s’est suicidé en 2019 en attendant son procès. Brian Kilmeade de Fox News a déclaré plus tard que l’image trafiquée avait été partagée comme une blague.

Les racines de la colère républicaine contre le FBI remontent aux élections de 2016 et aux enquêtes sur les liens présumés de la campagne Trump avec la Russie et sur le traitement par Hillary Clinton de documents classifiés dans un compte de messagerie privé. Cette fureur n’a fait qu’augmenter alors que de nouvelles enquêtes se concentrent sur Trump, ses efforts pour annuler les élections de 2020 et sa gestion de documents classifiés depuis qu’il a quitté ses fonctions.

Des affirmations sans fondement selon lesquelles le FBI aurait secrètement piégé les partisans de Trump pour leurs actions violentes le 6 janvier ont également attisé la colère des utilisateurs conservateurs des médias sociaux.

“Eh bien les gars, vous avez commencé cette guerre civile”, a écrit une affiche sur Gab “Et d’autres vont certainement y mettre fin pour vous.”

——



Les rédacteurs d’Associated Press Michael Balsamo et Stephen Groves ont contribué à ce rapport.