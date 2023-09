Trump sert une « salade de mots » chaotique sur Biden déclenchant la « Seconde Guerre mondiale » et se présentant contre Obama

Dans son dernier discours chargé de gaffes, Donald Trump semblait suggérer l’ancien président Barack Obama se présentait en 2024 alors qu’il avertissait que le président était « atteint de troubles cognitifs » Joe Biden pourrait conduire le pays à la « Seconde Guerre mondiale » s’il était réélu.

Lors de son discours lors du Pray Vote Stand Summit à Washington DC, vendredi, l’ancien président a déclaré : « Nous avons un homme totalement corrompu et le pire président de l’histoire de notre pays, qui souffre de troubles cognitifs et qui n’est pas en état de diriger. et est désormais chargé de s’occuper de la Russie et d’une éventuelle guerre nucléaire.

« Pensez-y. Nous serions très rapidement dans la Seconde Guerre mondiale si nous comptions sur cet homme, et bien plus dévastatrice que n’importe quelle guerre », a-t-il poursuivi alors que la musique dramatique gonflait en arrière-plan.

« Il n’y aura jamais de guerre si cela se produit – il n’y aura jamais de guerre comme celle-ci. Cela effacera tout ce qui existe, tout le monde, cela effacera tous les pays.

Dans le passé, M. Trump a souvent déclaré que M. Biden mènerait le pays dans la Troisième Guerre mondiale et cette gaffe serait peut-être passée inaperçue s’il n’avait pas continué à trébucher sur ses propos, confondant ses opposants politiques entre eux.

L’ancien président a déclaré qu’il battait M. Obama, le 44e président, lors des élections de 2024, puis a semblé suggérer qu’il l’avait battu en 2016 avant de se corriger en disant que son adversaire était alors Hillary Clinton.

Les commentateurs de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, n’ont pas été impressionnés et ont été stupéfaits par la « salade de mots » du discours de M. Trump.

« Nous serions dans la Seconde Guerre mondiale. » Trump a perdu la tête, il démontre à quel point il est atteint de troubles cognitifs. Regardez-le divaguer, trébucher sur ses mots, effacer, puis se tourner vers la lecture du téléprompteur pour se sauver, en le lisant attentivement. Et il se trompe encore. (Vidéo : Newsmax) pic.twitter.com/cS1GLrPHL3 -Mike Sington (@MikeSington) 16 septembre 2023

L’ancien dirigeant de NBCUniversal, Mike Sington, a déclaré : « Trump a perdu la tête, il démontre à quel point il est déficient sur le plan cognitif. Regardez-le divaguer, trébucher sur ses mots, effacer, puis se tourner vers la lecture du téléprompteur pour se sauver, en le lisant attentivement. Et il s’exprime encore mal.

Mehdi Hasan, animateur de MSNBC, a tweeté : « Hier soir, Trump, âgé de 77 ans, était si confus et incohérent qu’il a suggéré qu’Obama était son adversaire en 2024, a également suggéré qu’il avait battu Obama en 2016 et semblait penser que nous étions au bord de la guerre mondiale. *2*.

J’ai exprimé ouvertement mes inquiétudes concernant l’âge de Biden. Mais en étant cohérent :

C’est un gâchis de salade de mots. Trump semble confus quant à savoir contre qui il s’est présenté en 2016. Il n’a que 3 ans de moins que Biden. L’Amérique mérite mieux https://t.co/RcZBrIqDqn – Alyssa Farah Griffin (@Alyssafarah) 16 septembre 2023

Il a ajouté : « Je ne peux qu’imaginer les gros titres si Biden, 80 ans, avait dit cela. »

Ancien membre du personnel de Trump à la Maison Blanche, désormais co-animateur de La vue, Alyssa Farah Griffin, a écrit : « J’ai exprimé ouvertement mes inquiétudes concernant l’âge de Biden. Mais soyez cohérent : c’est un gâchis de salade de mots. Trump semble confus quant à savoir contre qui il s’est présenté en 2016. Il n’a que 3 ans de moins que Biden.

« L’Amérique mérite mieux », a-t-elle conclu.

Vendredi, lors d’un autre événement, l’ancien président a également répété l’affirmation bizarre selon laquelle les Américains doivent présenter une pièce d’identité pour acheter une miche de pain.