Trump serait la personne la plus âgée à devenir président. Il ne partage pas les détails de sa santé

WASHINGTON– S’il gagne les élections du mois prochain, Donald Trump serait la personne la plus âgée de l’histoire des États-Unis à être élue président. Pourtant, le candidat républicain de 78 ans refuse de divulguer de nouveaux détails sur son bien-être physique ou mental, brisant ainsi des décennies de précédent.

Il existe peu d’aperçus de l’état de santé de Trump au cours de l’année dernière. Après avoir survécu à une tentative d’assassinat en juillet, le représentant du Texas. Ronny Jacksonun fervent partisan qui a été son médecin à la Maison Blanche, a écrit un mémo décrivant une blessure par balle à l’oreille droite de Trump. Et en novembre dernier, le médecin personnel de Trump, le Dr Bruce Aronwald, a écrit une lettre le décrivant comme étant en « excellente » santé avec des examens cognitifs « exceptionnels ». Il a noté que « les études cardiovasculaires sont toutes normales et les tests de dépistage du cancer » étaient négatifs. Trump avait également « réduit son poids ».

Mais ces communications n’ont pas abordé des questions plus fondamentales sur la santé de Trump, notamment sa tension artérielle, son poids exact ou s’il a continué à utiliser des médicaments précédemment prescrits pour l’hypercholestérolémie – ou même les tests qu’il a subis. Sa campagne n’a pas non plus révélé si Trump avait reçu un diagnostic de maladie ou avait reçu des soins de santé mentale après la tentative d’assassinat.

Cela donne à ses adversaires politiques, dont son rival démocrate Kamala Harrisl’occasion de s’interroger sur son âge et sa capacité à exercer les fonctions de présidence jusqu’à 80 ans.

« On se demande : pourquoi son personnel veut-il qu’il se cache ? » a récemment demandé Harris alors qu’elle reprochait à Trump de ne pas avoir divulgué les dossiers médicaux, de s’opposer à un autre débat et de sauter une interview avec « 60 Minutes » de CBS. « Il faut se demander : ont-ils peur que les gens voient qu’il est trop faible et instable pour diriger l’Amérique ? Est-ce que c’est ce qui se passe ?

Les médecins de Trump ont longtemps été opaques sur sa santé, comme lorsque son équipe à la Maison Blanche a initialement minimisé la gravité de son hospitalisation en 2020 pour COVID-19.

Ses représentants ont ignoré les multiples demandes de l’Associated Press de fournir des informations plus détaillées sur son statut pour cette histoire.

Dans un effort pour établir un contraste avec Trump, Harris a publié un lettre de son médecin samedi, il a donné beaucoup plus de détails sur ses antécédents médicaux, y compris une liste d’examens et leurs résultats. La lettre indique qu’elle ne souffre d’aucun trouble cardiaque, pulmonaire ou neurologique, qu’elle présente un faible risque de maladie cardiaque et qu’elle est à jour en matière de dépistage du cancer. Elle prend des médicaments contre les allergies et l’urticaire. Elle porte des lentilles de contact et sa seule intervention chirurgicale a eu lieu à l’âge de 3 ans, lorsque son appendice a été retiré lors d’une intervention intestinale.

Bien que la lettre ne précise pas son poids, la vice-présidente de 59 ans a été déclarée en « excellente santé » et possédant « la résilience physique et mentale » requise pour exercer les fonctions de présidente.

Sentant une opportunité de mettre Trump sur la défensive, la campagne Harris a publié lundi une lettre de plus de 250 médecins et autres professionnels de la santé appelant Trump à divulguer ses dossiers médicaux.

Il n’est toutefois pas certain que l’âge soit un facteur important pour les électeurs. Les sondages ont révélé que les électeurs étaient nettement moins préoccupés par les capacités mentales et la santé physique de Trump que par le président Joe Biden lorsqu’il était encore en lice. Depuis que Harris a remplacé Biden sur la liste des candidats, l’avantage de Trump sur cette question a diminué.

Et jusqu’à présent, le Projet Lincoln fait partie des rares groupes anti-Trump qui dépensent de l’argent en publicités axées sur l’âge de Trump. Une publicité intitulée « One Old Man » décrit Trump comme « faible, impuissant, oublieux, en déclin mental rapide ».

De tels messages sont conçus pour irriter Trump autant que pour orienter les électeurs contre lui, a déclaré Rick Wilson, cofondateur du Lincoln Project.

« Nous faisons ces publicités parce que Trump les déteste », a déclaré Wilson.

Cette dynamique est ironique pour Trump, qui a passé des années à attaquer le président de 81 ans. Celui de Joe Biden âge, le décrivant comme fragile et incapable de relever les défis de la présidence. Après un débat désastreux en juin, les collègues démocrates de Biden ont commencé à soulever ouvertement préoccupations similairesce qui l’a finalement incité à décider de se retirer de la course et de soutenir Harris.

Rien n’oblige les candidats à divulguer des données de santé. Mais les candidats à la présidentielle divulguent traditionnellement leur dossier médical volontairement, compte tenu des exigences du poste, en particulier s’il y a des inquiétudes concernant leur âge.

En 2008, candidat républicain John McCain a ouvert plus de 1 000 pages de documents médicaux pour que le public puisse les examiner. A 72 ans, il aurait été le président le plus âgé élu pour un premier mandat. Confronté à un examen minutieux de son âge avancé en 2019, Biden, alors âgé de 77 ans, a publié un note de trois pages de son médecin.

« À une époque où nous avons des individus de plus en plus âgés qui se présentent ou sont présidents, il me semble que cela devrait être moins acceptable, franchement », d’avoir si peu d’informations, a déclaré le Dr Eric Lenze de l’Université de Washington à St. Louis. un psychiatre gériatrique qui évalue la cognition chez les personnes âgées.

Le dernier rapport approfondi sur la santé de Trump date de 2019, alors qu’il était encore président. Cet examen l’a classé comme obèse, avec un poids de 243 livres et un indice de masse corporelle de 30,4, ce qui augmente le risque de maladie cardiaque, de diabète et d’autres problèmes. Ce rapport a également révélé une augmentation des doses de médicaments contre l’hypercholestérolémie. Bien que Trump ne boive pas d’alcool et ne fume pas, il évite depuis longtemps les exercices autres que le golf et adore la restauration rapide.

Quant à ses antécédents familiaux, son père a souffert tardivement de la maladie d’Alzheimer, un facteur de risque potentiel.

Les alliés de Trump soulignent son mode de vie public actif comme la preuve qu’il n’est pas sur le déclin.

Trump est un golfeur assidu et un hôte engagé lors de réceptions sociales. Il répond bien plus souvent aux questions de la presse que Harris. Il parle souvent pendant plus de 90 minutes lors de ses rassemblements, restant debout tout le temps et ignorant souvent le téléprompteur.

Pourtant, les apparitions publiques de Trump sont souvent empreintes de divagations. Il confond régulièrement les délais, les événements et les personnes.

Lors d’un forum de type mairie à Fayetteville, en Caroline du Nord, Trump ne semblait avoir aucun souvenir d’avoir rencontré un ancien combattant grièvement blessé et sa famille. L’épouse de l’ancien combattant a souligné que « vous lui avez rendu visite à plusieurs reprises » et que « vous ne l’avez vu que cet été ».

Trump a également confondu son rival républicain Nikki Haley avec l’ancien président démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Il a confondu l’emplacement d’une base militaire majeure. Il a déclaré à tort que le Premier ministre hongrois Viktor Orbán dirigeait la Turquie.

Lors d’une conférence de presse sinueuse criblé de déclarations fausses et trompeuses En août, Trump s’est rappelé avoir été passager dans l’hélicoptère avec l’ancien maire de San Francisco, Willie Brown, lorsque celui-ci a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence.

Brun dit plus tard il n’avait jamais partagé un hélicoptère avec Trump. Au lieu de cela, il s’agissait probablement d’un conseiller municipal de Los Angeles, également noir, qui avait partagé un voyage en hélicoptère difficile avec Trump des décennies plus tôt.

Et plus récemment, lors d’un rassemblement dans le Wisconsin, il a semblé plisser les yeux devant les téléprompteurs alors qu’il passait d’un sujet à l’autre. Il a décrit le pays comme un « enfer du tiers-monde ». Il a ensuite dit à son public : « Rappelez-vous, il y a un chapeau qui se vend comme un fou », avant de s’interrompre pour commenter une mouche.

« Oh, il y a une mouche, je me demande d’où vient la mouche. Vous voyez, il y a deux ans, je n’aurais pas eu de mouche ici. Vous évoluez rapidement », a déclaré Trump.

Il a commencé à se vanter de son « beau corps » et qualifie ses discours, souvent interminables, de « impeccables ».

Trump répond régulièrement aux questions sur son âge et son état de santé lors de ses apparitions publiques. Dimanche, en Arizona, Trump s’est moqué des critiques qui le qualifiaient de « déficit cognitif » parce qu’il « avait mal prononcé un mot ».

«Ils disent qu’il a des troubles cognitifs!» » taquina Trump. « Non, je te ferai savoir quand je le serai. Je le serai un jour – nous le serons tous un jour. Je serai le premier à vous le faire savoir.

L’AP a consulté plusieurs experts médicaux, mais aucun n’a voulu commenter spécifiquement l’état de santé général ou les capacités cognitives de Trump sans l’avoir examiné ou sans avoir accès à des dossiers médicaux récents.

John R. Beard, directeur du Centre international de longévité de l’Université de Columbia, a identifié ce qui pourrait être des signaux d’alarme concernant des problèmes cognitifs au cours du vieillissement, notamment des schémas de langage inhabituels et des divagations.

« Les gens peuvent passer d’une pensée à une autre sans qu’il y ait de lien logique entre elles, puis avoir tendance à s’étendre longuement sur un problème sans que cela soit vraiment lié à l’argument clé », a déclaré Beard. Mais certaines personnes peuvent présenter ces caractéristiques depuis des années, la question est donc de savoir si elles se détériorent ou nuisent à leurs performances, a-t-il ajouté.

Plus tôt cette année, l’agence d’information scientifique STAT a demandé à une poignée d’experts vieillissants d’analyser des extraits des discours de Trump. Ils ont signalé plusieurs changements troublants depuis 2017, notamment une augmentation de l’ordre confus des mots, des répétitions et de ce qu’on appelle la « pensée tout ou rien ».

Lenze et Beard ont exhorté chaque candidat à la présidentielle, quel que soit son âge, à publier un rapport médical détaillé indiquant clairement son état de santé réel.

Lenze a déclaré qu’après un certain âge, peut-être 70 ou 75 ans, cela devrait inclure un examen neuropsychologique complet, qui prend plusieurs heures. C’est bien plus intensif que les tests de dépistage rapides qui sont un instantané dans le temps, comme le Montreal Cognitive Assessment ou MoCA, que Trump se vante souvent d’avoir réussi en 2018.

« Quelqu’un peut obtenir un score parfait au MoCA tout en restant affaibli », a déclaré Lenze. « Le niveau d’intégrité cognitive et de capacité à diriger la présidence est, je pense, bien supérieur à celui requis pour terminer le MoCA. »

Sans plus d’informations, la simple espérance de vie de l’Américain moyen montre que Trump a une différence d’environ 79 % par rapport à sa survie à un mandat de quatre ans, a déclaré le chercheur vieillissant S. Jay Olshansky de l’Université de l’Illinois à Chicago, qui étudie la santé présidentielle et fait écho aux appel aux dossiers médicaux des candidats. Le jeune Harris a près de 97 % de chances de survivre à un premier mandat, a-t-il déclaré.

Lorsqu’il s’agit de présidence, « ce n’est pas une question d’âge, c’est une question de fonction », a prévenu Olshansky.

___

Des gens ont rapporté de New York. La rédactrice d’Associated Press Michelle L. Price à New York a contribué à ce rapport.