Trump sera-t-il un jour jugé pour le 6 janvier ? Voici la réponse qui ressort de la dernière audience

Beaucoup de choses restaient incertaines après l’audience de jeudi sur la manière de procéder dans l’affaire fédérale du 6 janvier contre Donald Trump suite à la Décision de la Cour suprême sur l’immunité . Mais un point semblait clair : le procès ne se déroulera pas de sitôt.

Les parties et la juge de district américaine Tanya Chutkan ont convenu que, comme l’a dit la juge, « la question de l’immunité mettra une fois de plus un terme à ces procédures ».

La prédiction désespérée du juge est une certitude compte tenu de l’avis delphique de la Cour suprême et de la décision ultérieure du ministère de la Justice. acte d’accusation de remplacement dans le cas.

Le nouvel acte d’accusation, déposé la semaine dernière par le procureur spécial Jack Smith, supprime une grande partie des preuves que la Cour suprême avait interdit de présenter parce qu’elles concernaient des comportements bénéficiant d’une immunité absolue. En particulier, il supprime un chapitre entier concernant les efforts de Trump pour amener le ministère de la Justice à dire à tort aux responsables de Géorgie qu’il avait détecté une fraude lors du vote de l’État, remporté de justesse par Joe Biden. L’acte d’accusation de remplacement omet également des preuves concernant les discussions de Trump avec le personnel du bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche.

L’équipe de Smith a reformulé l’acte d’accusation comme un récit sur Trump en tant que candidat – un simple citoyen non revêtu d’une quelconque autorité officielle. Mais le gouvernement a choisi de conserver certaines preuves cruciales des interactions de Trump avec ses subordonnés, à savoir son intimidation vicieuse du vice-président Mike Pence dans le but de l’amener à bloquer les votes électoraux pour Biden le 6 janvier 2021. Le procureur spécial a dû conclure que les preuves étaient si importantes qu’il était prêt à accepter le risque et le retard qu’implique un nouvel examen par la Cour suprême.

L’opinion des juges considère clairement que les discussions entre le président et le vice-président sont « présumées exemptes de toute responsabilité ». Smith peut surmonter cette présomption en démontrant que de telles preuves ne porteraient pas atteinte, selon les termes de la Cour, « à l’autorité et aux fonctions du pouvoir exécutif ».

En pratique, personne ne sait ce que cela signifie. Il en va de même pour la question cruciale de la charge de la preuve : Smith doit-il prouver que l’affaire ne portera pas atteinte à l’autorité exécutive par une prépondérance de preuves, par exemple, ou au-delà de tout doute raisonnable ? Le tribunal ne le dit pas, laissant à Chutkan le soin de répondre à ces questions, avec un risque élevé de renversement de situation si elle se trompe. L’aparté sarcastique de l’avocat de Trump, John Lauro, selon lequel la directive du tribunal était « claire » a provoqué des rires dans la salle d’audience.

Le ministère de la Justice s’appuie vraisemblablement sur un indice laissé dans l’avis d’immunité du juge en chef John G. Roberts Jr. quant à savoir si les interactions entre Trump et Pence concernent « l’autorité et les fonctions du pouvoir exécutif ». Roberts a souligné le double rôle constitutionnel de Pence en tant que fonctionnaire exécutif et président du Sénat. Pence a présidé une session conjointe du Congrès pour certifier l’élection le 6 janvier 2021, agissant à titre législatif plutôt qu’exécutif.

Mais les allusions de la Cour suprême sont loin d’être une garantie. Les conversations les plus accablantes entre Trump et Pence ont eu lieu dans le Bureau ovale avant la procédure devant le Congrès. Smith devra faire valoir que l’examen de ces tête-à-tête désagréables ne porterait pas atteinte à l’autorité exécutive.

Même si Chutkan est d’accord, la question nécessitera probablement un retour devant la Cour d’appel du circuit de Washington DC ainsi que devant la Cour suprême. Lauro, pour sa part, a clairement indiqué que l’équipe de Trump soutiendrait que la présentation des preuves des discussions Pence-Trump au dernier grand jury nécessite le rejet des accusations en vertu de l’avis de la Cour suprême.

Etant donné que le témoignage de Pence n’est que le premier d’une longue série de casse-têtes que les juges ont légué à Chutkan, le gouvernement a fait valoir que le juge de district devrait d’abord trancher toutes les questions d’immunité. Cela signifierait une interruption supplémentaire de l’affaire en appel plutôt qu’une série de passages devant les tribunaux fédéraux pour trancher des questions d’immunité distinctes.

Lauro a soutenu que Chutkan devrait d’abord résoudre les objections de base à l’acte d’accusation de remplacement, y compris un nouvel argument de la défense reprenant le rejet par la juge fédérale de district Aileen Cannon de l’affaire des documents classifiés. Chutkan a répondu qu’elle ne trouvait pas la décision de Cannon selon laquelle le procureur spécial avait été nommé de manière inappropriée « particulièrement convaincante » – un euphémisme pour le consensus selon lequel elle était complètement à côté de la plaque.

Chutkan a semblé peu susceptible d’accepter l’invitation de Trump à traiter d’autres arguments en premier, affirmant que « l’immunité est la clé de voûte ici ». Elle a également rejeté l’argument de Lauro selon lequel l’acte d’accusation de remplacement équivalait à une affaire complètement nouvelle, affirmant que « ce n’est pas plus de choses, c’est moins de choses ».

Lauro a finalement reconnu les motivations politiques de Trump, affirmant que la question de l’immunité ne devrait pas être abordée à ce « moment sensible », c’est-à-dire avant les élections. « Nous parlons de la présidence des États-Unis », a protesté l’avocat de Trump.

Chutkan avait une réponse toute prête : « Je ne parle pas de la présidence. Je parle d’un acte d’accusation en quatre chefs d’accusation. »

Dans une ordonnance rendue plus tard jeudi, le juge a fixé les délais pour les dépôts de dossiers sur l’immunité et d’autres questions jusqu’à la fin du mois d’octobre, rejetant en grande partie les efforts de la défense pour ralentir davantage l’affaire. Cela amènera les procédures préliminaires à la veille des élections.

La frustration de Chutkan était évidente lorsqu’elle a terminé l’audience en notant que ce serait « un exercice futile » de fixer une nouvelle date de procès qui serait ensuite interrompue par de nouveaux appels.

Le résultat de ce qui était autrefois la tentative la plus importante et la plus probable de traduire Trump en justice est décourageant. Grâce à la plus haute cour du pays, un procès que de nombreux observateurs espéraient voir se dérouler avant les élections n’aura probablement pas lieu avant 2026 ou plus tard – s’il a lieu.

