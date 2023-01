Trump sera-t-il inculpé ? Ce que nous savons de l’enquête Jack Smith

Le comité du 6 janvier est terminé, mais les enquêtes sur Donald Trump ne le sont pas.

Trump est actuellement plus en danger d’inculpation qu’à tout moment depuis qu’il est entré en politique. Un avocat spécial nouvellement nommé supervise non pas une, mais deux affaires contre lui qui sont en cours depuis de nombreux mois. Le premier tourne autour des efforts de Trump pour annuler la victoire électorale de Joe Biden, et le second, la gestion par Trump des informations classifiées. Par ailleurs, les enquêtes de l’État sur sa conduite électorale et ses pratiques commerciales se poursuivent, et Trump a perdu l’immunité de poursuites du président en exercice (conformément à la politique du ministère de la Justice). Et un juge fédéral a estimé que les efforts de Trump pour voler les élections constituaient une infraction à la loi pénale.

Maintenant, si une mise en accusation se produisait, ce ne serait pas la fin de l’histoire, loin de là. Un procès ou des procès suivraient, tout comme de nombreuses contestations judiciaires de l’équipe de Trump (certaines peut-être devant des juges sympathiques). Trump ne peut probablement pas être empêché de poursuivre sa course présidentielle de 2024, sauf par les électeurs, mais malgré les discussions sur ses récents malheurs politiques, il continue de diriger tous les sondages d’un champ multi-candidat du GOP. Il pourrait y avoir bien d’autres rebondissements à venir.

Pour l’instant, cependant, tous les regards sont tournés vers ce nouvel avocat spécial – Jack Smith.

Smith, un procureur de carrière du DOJ qui a démissionné pour faire un passage à La Haye pour poursuivre les crimes de guerre au Kosovo, a repris deux enquêtes qui sont en cours depuis de nombreux mois – deux enquêtes qui créent un contraste un peu étrange.

L’enquête sur la tentative de Trump de rester au pouvoir semble extrêmement importante sur le fond, mais la force de l’affaire judiciaire et les preuves contre lui personnellement ne sont pas si claires.

Pendant ce temps, l’enquête sur sa manipulation de documents classifiés semble juridiquement claire et s’appuie sur des preuves solides – mais il y aurait des tensions entre les enquêteurs quant à savoir si le crime est suffisamment grave pour mériter des accusations.

Alors, l’avocat spécial tentera-t-il d’inculper le président dans l’affaire importante mais peut-être la plus difficile, ou dans l’affaire la plus facile mais la moins monumentale ? Ou les deux?

L’état de l’enquête sur la tentative de Trump de voler les élections de 2020

L’enquête plus vaste du ministère de la Justice sur les attentats du 6 janvier se poursuit depuis qu’ils se sont produits, se concentrant d’abord sur les personnes qui ont réellement pris d’assaut le Capitole. Au départ, il n’y avait pas vraiment de consensus dans le monde politique quant à savoir si Trump avait réellement commis des crimes avec son réseau de mensonges sur l’élection. Une enquête sur lui ne semble donc pas avoir commencé immédiatement.

Nous savons maintenant qu’une équipe de procureurs a commencé à examiner de plus près Trump et ses associés à l’automne 2021. Il y a environ un an, cette équipe a « reçu le feu vert du ministère de la Justice pour porter une affaire jusqu’à Trump, si les preuves les y mènent », selon un récent article de CNN.

La sonde s’est d’abord déroulée tranquillement. En janvier 2022, le Washington Post a rapporté que “jusqu’à présent, le département ne semble pas enquêter directement” sur Trump. Mais à peine une semaine et demie après cet article, la sous-procureure générale Lisa Monaco a confirmé une enquête sur un aspect du stratagème de Trump : les faux électeurs. C’était l’effort des alliés de Trump pour nommer les partisans de Trump comme électeurs dans les principaux États swing que Biden a remportés, et pour que leurs prétendus votes électoraux soient soumis au Congrès et au vice-président Mike Pence et contestent efficacement les votes réels des électeurs.

“Nos procureurs examinent ceux-ci, et je ne peux rien dire de plus sur les enquêtes en cours”, a déclaré Monaco.

En mai, l’enquête avait assigné à comparaître de nombreux collaborateurs proches de Trump pour obtenir des documents et demandait spécifiquement des informations sur les avocats qui avaient tenté de l’aider à annuler l’élection. En juin, le domicile de Jeffrey Clark – le fonctionnaire que Trump a tenté de mettre en charge du DOJ, afin qu’il puisse enrôler le Département pour déclarer les résultats des élections frauduleux – a été perquisitionné par des agents fédéraux. L’inspecteur général du DOJ, Michael Horowitz, est impliqué dans l’enquête sur Clark, puisqu’il était un employé du DOJ à l’époque. Le représentant Scott Perry (R-PA), qui a mis Trump en contact avec Clark, est également un sujet clé de cette enquête.

Fin juillet, le Washington Post a rapporté que les procureurs posaient “des heures de questions détaillées” sur les actions de Trump en particulier, sur des sujets tels que l’étendue de son implication dans la fausse campagne électorale et ses efforts pour faire pression sur Pence pour qu’il annule les votes électoraux des États. Puis en septembre, les enquêteurs ont délivré au moins 40 assignations à comparaître en une semaine, cette fois en se concentrant davantage sur les opérations politiques et de collecte de fonds de Trump. Plus récemment, de nouvelles assignations à comparaître ont été envoyées aux responsables de l’État que Trump a tenté de faire pression.

Un nombre croissant d’assistants de Trump sont allés témoigner devant l’un des nombreux grands jurys actifs de Washington, DC ces derniers mois. L’ancien président a déposé une plainte secrète pour tenter de bloquer le témoignage d’assistants comme les avocats du bureau de l’ancien avocat de la Maison Blanche, Pat Cipollone et Patrick Philbin, invoquant des problèmes de privilège, mais il a perdu cette action et ils ont témoigné le mois dernier.

L’enquête semble certainement assez tentaculaire et sérieuse à ce stade. Mais surtout, nous manquons encore de visibilité sur quelques questions importantes.

Premièrement, quelle est la force des preuves contre Trump personnellement ? Ont-ils « renversé » les membres de son entourage qui peuvent témoigner qu’il a sciemment commis une activité de corruption – ou non ? Pourra-t-il se soustraire aux accusations en affirmant que (certains de) ses avocats lui ont dit que tout ce qu’il faisait était légalement autorisé ?

Deuxièmement, que pense le DOJ des questions juridiques au cœur de l’affaire ? Le comité de la Chambre du 6 janvier a fait valoir que Trump avait enfreint quatre lois dans sa tentative de rester au pouvoir: obstruction à une procédure officielle, complot en vue de frauder les États-Unis, complot en vue de faire une fausse déclaration et aide à une insurrection. Et un juge fédéral, David Carter, a déjà statué il y a des mois que des preuves suggèrent que Trump a commis certains de ces crimes.

Pourtant, bien que les enquêteurs du DOJ prennent clairement leur enquête très au sérieux, nous ne savons pas vraiment s’ils sont d’accord avec l’analyse de la loi par le juge Carter, ou s’ils sont même tout à fait sûrs de ce qu’ils en pensent. L’un des arguments de Trump en défense sera probablement qu’il se livrait à des discours politiciens et politiques, et non à un complot criminel. S’il est inculpé, cet argument atteindra sûrement la Cour suprême à un moment donné.

Tout cela est un territoire assez nouveau et il est difficile de citer un cas comme celui-ci. Le sujet est extrêmement important, mais parce que les actions de Trump étaient si sans précédent, il y a beaucoup moins de feuille de route sur ce que l’avocat spécial la voie à suivre devrait être.

L’état de l’enquête sur les documents classifiés

Le cas des documents classifiés, en revanche, semble plus simple d’un point de vue juridique et probatoire – mais il a ses propres problèmes potentiels.

Lorsque le FBI a perquisitionné Mar-a-Lago à la recherche de documents classifiés en août, le monde politique était en proie à des spéculations sur ce qui aurait pu justifier une action aussi extraordinaire et sur ce que Trump aurait pu faire. Vendait-il des documents classifiés au plus offrant ? Essayait-il de faire chanter l’État profond ? Ces théories n’ont jamais été étayées par des preuves, mais un rapport du Washington Post selon lequel des agents recherchaient des « documents nucléaires » suggérait qu’il s’agissait en effet de choses monumentales.

Pourtant, des rapports plus récents sur l’enquête suggèrent que les procureurs du DOJ et les agents du FBI qui y travaillent ne sont pas entièrement d’accord sur la force de l’affaire.

Selon un rapport du Washington Post en décembre, le FBI n’était initialement pas sûr de vouloir se saisir de l’affaire. Les Archives nationales leur avaient demandé de s’impliquer parce qu’ils avaient trouvé du matériel classifié dans des boîtes qui leur avaient été tardivement renvoyées par Trump, et ils pensaient qu’il manquait plus de matériel. Même après que Trump ait semblé défier une assignation à comparaître du grand jury pour rendre des documents, certains agents du FBI travaillant sur l’affaire “n’étaient pas certains” qu’ils avaient suffisamment de causes probables pour une recherche, selon le Post.

La perquisition a eu lieu en août et les procureurs affirment avoir trouvé des dizaines de documents classifiés, mais ce qu’ils ont trouvé reste mystérieux. Le Post a rapporté que certains documents contenaient « des renseignements hautement sensibles concernant l’Iran et la Chine », y compris une description des programmes de missiles de l’Iran. Le gouvernement a exprimé sa crainte que ces informations ne compromettent les sources humaines de renseignement. Mais il est difficile d’évaluer ces affirmations, car, eh bien, l’information est classifiée.

Pendant ce temps, la division DOJ-FBI aurait persisté. Bloomberg News a rapporté en octobre que bien que certains procureurs du DOJ pensaient qu’il y avait suffisamment de preuves pour accuser Trump d’entrave à la justice parce qu’il avait défié l’assignation à comparaître, certains «critiques internes», y compris au sein du FBI, se demandent pourquoi Trump serait inculpé alors que Hillary Clinton était ‘t dans sa propre enquête sur des informations classifiées. (Clinton avait des informations classifiées dans des chaînes de messagerie envoyées à son compte de messagerie personnel qu’elle avait utilisé pour le travail; Trump avait des documents papier dans des boîtes à Mar-a-Lago.)

En outre, un autre article du Washington Post suggère que les théories les plus inquiétantes et spéculatives sur les motivations de Trump à conserver des documents classifiés n’étaient pas fondées, aux yeux des enquêteurs. Ils en sont venus à croire, au lieu de cela, que son motif était “en grande partie son ego et le désir de conserver les matériaux comme trophées ou souvenirs”. Cela ne le tirerait pas d’affaire pour avoir enfreint la loi sur les informations classifiées, mais c’est certainement moins d’une menace manifeste pour la sécurité nationale que ne le serait, disons, une tentative de vente de documents.

Il y a donc clairement des tensions entre les sources des journalistes quant à savoir si le crime de Trump ici est suffisamment grave pour mériter une inculpation (alors que Clinton n’avait pas été inculpé), les procureurs du DOJ préférant une poussée plus agressive et les agents du FBI plus douteux.

L’avocat spécial Smith devra trancher ses propres opinions sur tout cela, ainsi que sur l’enquête de 2020. Et bien que toute recommandation d’inculpation faite par Smith soit soumise au procureur général Merrick Garland pour approbation, son opinion aura un poids important pour déterminer si Trump finira par être inculpé l’année prochaine.