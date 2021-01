Trump sera-t-il destitué et démis de ses fonctions, ou sera-t-il confronté au 25e amendement?

Le vice-président Mike Pence et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-CA) présideront une session conjointe du Congrès le 6 janvier 2021 à Washington, DC. | Erin Schaff / Getty Images

Les démocrates disent qu’ils veulent de l’action. Les républicains clés espèrent simplement attendre la fin.

L’attention des politiciens se tourne de plus en plus vers la question de savoir si des mesures doivent être prises contre le président Donald Trump avant l’expiration de son mandat, le 20 janvier, après que le chaos présidentiel de mercredi autour de la victoire de Joe Biden ait été officiellement reconnu par le Congrès.

Chuck Schumer, futur chef de la majorité au Sénat appelé jeudi pour que les fonctionnaires «invoquent immédiatement» le 25e amendement, jugeant Trump «incapable» de servir et le dépouillant de ses pouvoirs. Si cela ne se produit pas, a-t-il déclaré, «le Congrès devrait se réunir à nouveau pour destituer le président.»

Peu de temps après, la présidente Nancy Pelosi, qui a le pouvoir de lancer le processus de destitution, a quelque peu accepté – elle a déclaré qu’à moins que le 25e amendement ne soit invoqué, « le Congrès pourrait être prêt à aller de l’avant avec la destitution. » Ce n’est pas un engagement concret, et actuellement, la Chambre n’a pas l’intention de se réunir avant l’inauguration de Biden – mais les plans peuvent changer.

Pour avoir un effet pratique, l’une ou l’autre de ces actions contre Trump devrait gagner le soutien des principaux républicains. Dans le cas du 25e amendement, le vice-président Mike Pence et une majorité du cabinet de Trump devraient faire l’appel. Et pour la destitution, au moins 18 sénateurs républicains devraient voter pour destituer Trump de ses fonctions.

Aucun de ceux-ci ne semble actuellement probable.

Les événements de mercredi auraient suscité des discussions parmi les responsables républicains sur l’invocation du 25e amendement. Mais jeudi, la secrétaire aux transports Elaine Chao annoncé elle démissionnerait, disant qu’elle était «profondément troublée» par la prise du Capitole et le rôle de Trump dans celui-ci. Une fois que cette démission est effective, cela signifie que Chao ne serait plus en mesure de jouer un rôle dans un effort du 25e amendement.

En ce qui concerne la destitution, les démocrates de la Chambre ont le pouvoir de destituer (à nouveau) Trump et ils pourraient bien le faire. Mais tout ce que cela fait, c’est renvoyer la question au Sénat. Et en ce qui concerne la destitution de Trump, le seul républicain du Sénat à avoir voté pour le faire la dernière fois – le sénateur Mitt Romney (R-UT) – indiqué qu’il ne soutient pas le faire maintenant, suggérant: «Je pense que nous devons simplement retenir notre souffle» jusqu’à la fin du mandat de Trump.

Le joker ici serait si le comportement erratique et anarchique de Trump s’aggrave davantage. Les principaux républicains ont clairement indiqué qu’ils soutenaient la transition du pouvoir à Biden. Trump, dans une déclaration tôt jeudi matin, a promis de s’y conformer. Mais il pourrait changer d’avis. Et s’il le fait, l’option du 25e amendement et la destitution et le retrait sont des réponses potentielles.

«Si autre chose se produit, toutes les options seraient sur la table», a déclaré le sénateur Lindsey Graham (R-SC) a dit jeudi.

Une deuxième mise en accusation?

La raison pour laquelle Schumer a déclaré que le Congrès pourrait devoir «se réunir à nouveau» est qu’après la journée stressante et tard dans la nuit à compter les votes électoraux, la Chambre et le Sénat avaient prévu de ne pas revenir en session. jusqu’à la fin de la présidence de Trump.

Il semble donc que la réponse initiale prévue par les dirigeants du Congrès était en effet de ne rien faire, d’attendre la fin des 13 prochains jours et d’espérer le mieux.

Mais beaucoup dans les deux partis étaient scandalisés que l’incitation par Trump d’une foule à prendre d’assaut le Capitole n’entraînerait aucune conséquence pour lui, et certains démocrates ont commencé à appeler à la réponse du Congrès la plus forte à un président abusant de son pouvoir: la destitution.

Greg Sargent du Washington Post rapporte que les démocrates de la commission judiciaire de la Chambre ont commencé à faire circuler jeudi des projets de nouveaux articles potentiels de mise en accusation, un projet accusant Trump d’incitation délibérée à la violence contre le gouvernement américain.

À midi jeudi, Schumer et Pelosi étaient au moins rhétoriquement à bord, Pelosi citant «le sentiment écrasant de mon caucus» comme raison. Pourtant, les deux ont présenté la destitution comme un plan de secours. Leur véritable espoir, disaient-ils, était que le vice-président Pence et le Cabinet invoqueraient le 25e amendement et dépouilleraient Trump de ses pouvoirs.

Cependant, ni Schumer ni Pelosi n’ont établi un calendrier selon lequel Pence et le Cabinet devaient prendre cette mesure. Et Pelosi n’a pas concrètement promis de poursuivre la mise en accusation même s’ils n’ont pris aucune mesure – elle a déclaré que la Chambre «pourrait être prête à aller de l’avant avec la mise en accusation».

Il n’est donc pas encore clair si Pelosi poursuivra une deuxième mise en accusation de Trump dans les 13 jours restants avant l’investiture de Biden. Si elle et son caucus le voulaient vraiment, ils le pourraient certainement.

Mais la destitution elle-même n’a aucune conséquence pratique, si ce n’est de renvoyer l’affaire devant le Sénat. En ce qui concerne le moment et la manière dont un procès aurait lieu, Mitch McConnell est toujours le chef de la majorité jusqu’à ce que les résultats des élections spéciales de Géorgie soient certifiés plus tard ce mois-ci, ce qui signifie que lui et les républicains appelleraient les coups. Et bien que les sénateurs républicains aient rejeté à une écrasante majorité la tentative de Trump de voler les élections lors des votes de cette semaine, il est peu probable qu’ils iraient jusqu’à voter pour le démettre de ses fonctions.

Peut-être que cela changerait si le comportement de Trump devenait encore plus anarchique, mais même Romney n’était pas enthousiasmé par cette possibilité lorsqu’il a été interrogé mercredi. «Je pense que le temps est un peu court pour cela», a-t-il déclaré Igor Bobic du HuffPost, faisant référence à la mise en accusation.

Il est également possible que la destitution pour les faits actuellement connus puisse inciter les républicains hésitants à se rallier aux côtés de Trump et à le défendre à la fin de son mandat. Bien que certains républicains de premier plan soient plus critiques à l’égard de Trump qu’à tout autre moment de sa présidence, le soutien de Trump au parti ne s’est évidemment pas évaporé du jour au lendemain – après la prise d’assaut du Capitole, plus de la moitié des républicains de la Chambre ont voté pour rejeter les résultats dans les États Biden a gagné.

Le 25e amendement semble peu probable (encore une fois, à moins que Trump ne s’aggrave davantage)

Comme je l’ai écrit mercredi, les principaux décideurs en invoquant la section 4 du 25e amendement – qui retirerait Trump de ses pouvoirs et ferait de Pence le président par intérim – sont Pence et les secrétaires du cabinet de l’administration Trump.

Théoriquement, le 25e amendement présente certains avantages par rapport à la destitution. Il ne nécessite que l’approbation d’une poignée de personnes et entre en vigueur immédiatement, si Pence et une majorité de secrétaires déclarent que Trump est «incapable» d’exercer les pouvoirs et devoirs de son bureau, et transmettent cette déclaration aux dirigeants du Congrès. Trump peut contester la décision, mais si Pence et les secrétaires réitèrent leur jugement, le Congrès aurait 21 jours pour régler la question – plus de jours qu’il n’en reste pendant le mandat de Trump.

Bien sûr, c’est ainsi que cela est légalement censé fonctionner – mais la section 4 n’a jamais été invoquée, donc la mise en œuvre pratique pourrait être beaucoup plus désordonnée et pourrait ressembler beaucoup à un coup d’État (en particulier pour des gens comme, par exemple, les partisans de Trump qui ont pris d’assaut le Capitole).

Il s’agit d’une sécurité intégrée qui reste disponible si Trump aggrave encore la situation. Mais dans les circonstances actuelles, Pence et les secrétaires du cabinet républicain semblent peu enclins à s’engager dans cette voie. Et le sénateur Lindsey Graham (R-SC) a dit jeudi qu’il ne pense pas que le 25e amendement serait «approprié», dans un signe où l’opinion républicaine penche – bien qu’il ait également dit que «toutes les options seraient sur la table» si quelque chose d’autre se produisait.

Donc, après le chaos de mercredi, cela semble être là où les choses en sont: les républicains de premier plan pensent que le pays a survécu à près de 4 ans de la présidence de Trump, et ils vont espérer passer encore 13 jours.