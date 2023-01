Trump sera rejoint par Graham, McMaster lors de l’événement SC du 28 janvier

COLUMBIA, SC (AP) – L’ancien président Donald Trump sera rejoint par deux de ses partisans les plus en vue de la Caroline du Sud – le sénateur américain Lindsey Graham et le gouverneur Henry McMaster – lors du premier événement de campagne publique de sa candidature à la Maison Blanche en 2024 plus tard ce mois dans l’état de vote anticipé.

Trump sera au Statehouse de Columbia le 28 janvier et dévoilera son équipe de direction en Caroline du Sud, selon une personne familière avec les plans. Cette personne a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat parce que la personne n’était pas autorisée à parler en public.

La campagne de Trump avait précédemment confirmé l’événement en Caroline du Sud mais n’avait pas fourni de détails.

L’événement comprendra également des membres de la délégation du Congrès de Caroline du Sud, ainsi que des législateurs de l’État, selon la personne.

Le représentant américain Russell Fry, qui, avec le soutien de Trump, a évincé le représentant américain Tom Rice lors d’une primaire l’année dernière, a déclaré mardi à l’AP qu’il serait au déploiement.

Certains agents et élus de Caroline du Sud ont reçu des appels de Graham demandant leur soutien à la candidature de Trump à la réélection. Au moins deux des personnes interrogées avaient rejeté la demande, selon la personne qui a parlé avec le couple.

Depuis l’annonce de sa dernière course présidentielle en novembre, Trump a limité ses apparitions publiques à des événements dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride devant une foule invitée ou dans un cadre virtuel.

La visite de Trump en Caroline du Sud intervient alors que deux des meilleurs républicains de l’État réfléchissent eux-mêmes aux offres de 2024.

Nikki Haley, ancienne gouverneure et ancienne ambassadrice de l’ONU, a déclaré qu’elle prendrait la saison des vacances pour envisager une campagne à la Maison Blanche.

Le sénateur américain Tim Scott a effectué des visites dans d’autres États à vote anticipé et a lancé un comité d’action politique qui pourrait devenir un véhicule de campagne présidentielle. Un porte-parole de Scott n’a pas immédiatement commenté mardi lorsqu’on lui a demandé si le sénateur assisterait à l’événement de Trump.

Meg Kinnard, l’Associated Press