L’ancien président Trump apparaîtra dans l’émission à succès de fin de soirée de Fox News Channel, « Gutfeld ! », mercredi soir.

Ce sera la première apparition en studio de Trump dans « Gutfeld! » pendant toute la durée de l’émission. L’ancien président rejoindra l’animateur Greg Gutfeld ainsi que Kat Timpf, Tyrus et la co-animatrice de « Outnumbered » Emily Compagno.

L’intervention de Trump a été enregistrée mercredi après-midi au siège de FOX News Media à New York avant que l’ancien président ne se rende à Long Island pour un meeting de campagne. Cette apparition intervient à un moment crucial de la campagne de 2024, alors que Trump et la vice-présidente Kamala Harris entrent dans la dernière ligne droite de la course à la Maison Blanche.

Trump est apparu devant un public en direct et a participé aux plaisanteries caractéristiques du programme.

« Gutfeld ! » sera la première interview de Trump dans une émission de fin de soirée diffusée à la télévision ou sur le câble au cours d’un cycle électoral depuis « The Tonight Show with Jimmy Fallon » de NBC » en 2016.

« Gutfeld ! » fait régulièrement partie des programmes d’information câblés les plus regardés en Amérique et a terminé le mois d’août en tant que programme numéro 1 parmi le groupe démographique convoité par les annonceurs des adultes âgés de 25 à 54 ans.

FOX NEWS CHANNEL DÉPASSE MSNBC ET CNN EN AOÛT ET TERMINE AVEC LA PLUS GRANDE AUDIENCE DU CÂBLE

« Gutfeld ! » a également été le programme d’information câblé le plus regardé après la Convention nationale démocrate le mois dernier, surpassant toute concurrence.

Selon Nielsen MRI Fusion, « Gutfeld ! » attire plus d’indépendants et de démocrates que tous les programmes diffusés en fin de soirée.

L’émission sera diffusée à 22 heures HE.