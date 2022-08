Trump sera déposé alors que l’enquête de New York touche à sa fin

Et selon les réponses de M. Trump aux questions de mercredi, cela pourrait donner un nouveau souffle à cette enquête, qui a perdu de son élan plus tôt cette année.

M. Trump est également aux prises avec une litanie d’autres enquêtes criminelles. Parallèlement à la recherche par le FBI cette semaine de Mar-a-Lago, sa maison et son club privé à Palm Beach, en Floride, les procureurs fédéraux interrogent des témoins sur son implication dans les efforts pour renverser sa défaite électorale ; un comité de la Chambre a tenu une série d’audiences le liant plus étroitement à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole ; et un procureur de district en Géorgie enquête sur une éventuelle ingérence électorale de la part de M. Trump et de ses alliés.

L’enquête de Mme James pourrait se terminer plus tôt que ces enquêtes. Plutôt que de déposer une plainte qui prendrait des années à se résoudre, elle pourrait d’abord poursuivre des négociations de règlement avec les avocats de l’ancien président pour obtenir un paiement financier plus rapide. Mais si elle poursuit finalement M. Trump – et si Mme James l’emporte au procès – un juge pourrait imposer de lourdes sanctions financières à M. Trump et restreindre ses opérations commerciales à New York.

En cherchant à repousser une poursuite de Mme James, les avocats de M. Trump sont susceptibles de faire valoir que l’évaluation de l’immobilier est un processus subjectif et que son entreprise a simplement estimé la valeur de ses propriétés, sans avoir l’intention de les gonfler artificiellement. Alors que Mme James a affirmé dans des documents judiciaires que l’organisation Trump avait fourni de fausses évaluations aux banques pour obtenir des prêts favorables, les avocats de M. Trump pourraient affirmer qu’il s’agissait d’institutions financières sophistiquées qui ont tiré un profit considérable de leurs relations avec M. Trump.