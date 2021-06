Trump « sera à nouveau président dans 6 mois et les États-Unis connaîtront la plus grande renaissance de l’histoire », déclare Mike Lindell de MyPillow

Le PDG de MYPILLOW, Mike Lindell, est convaincu que Donald Trump « sera à nouveau président dans six mois » et provoquera la « plus grande renaissance de l’histoire des États-Unis ».

Dans un article publié mardi, l’homme d’affaires a fait écho à des affirmations infondées que les élections de 2020 seraient annulées alors qu’il annonçait le retour du bureau ovale de Trump dans moins d’un an.

Le PDG de MyPillow est convaincu que Trump sera réintégré Crédit : AP

Lindell a été un allié vocal de Trump Crédit : AP

Le président Biden a battu Trump par 17 millions de voix lors d’une victoire de 80 à 75 millions Crédit : AP

Au cours de l’interview de Rolling Stone, Lindell a déclaré : « Dans six mois, Trump sera notre vrai président et notre pays se dirigera vers sa plus grande renaissance de l’histoire. »

« Trump a gagné entre 80 et 68 millions », a-t-il ajouté plus tard, affirmant que cela serait confirmé lorsque les 50 États seraient audités, comme le comté de Maricopa, en Arizona.

Lindell a insisté sur le fait qu’il y avait des preuves de fraude électorale orchestrée par le Parti communiste chinois.

Bien que les allégations de fraude électorale aient été démystifiées, les croyances du fondateur de MyPillow sont courantes dans le GOP.

Près d’un tiers des républicains croient à une théorie du complot farfelue selon laquelle Trump sera « rétabli » en tant que président d’ici la fin de l’année, selon un sondage.

Les opinions infondées de Lindell sont monnaie courante au sein du Parti républicain Crédit : Getty

Près d’un tiers du GOP croit à une théorie du complot farfelue selon laquelle Trump sera « rétabli » d’ici la fin de l’année Crédit : AFP

L’enquête, menée par Politico/Morning Consult, a révélé que 29% des républicains auto-identifiés pensent qu’il sera très ou assez probable que Trump reprendra le rôle de commandant en chef d’ici la fin de l’année.

Pourtant, une majorité décisive a déclaré qu’elle ne croyait pas aux affirmations, avec 39% d’entre elles pensant que ce n’était « pas du tout probable » et 22% ont déclaré que ce n’était « pas très probable ».

Plus de huit démocrates sur dix – 84 % – et 70 % des indépendants rejettent également l’idée d’un retour potentiel de Trump.

Au total, 19% des 1 990 électeurs inscrits interrogés pour le sondage ont déclaré qu’il était soit « assez probable » ou « très probable » que Trump soit réintégré.

Les résultats de l’enquête sont arrivés un peu plus d’une semaine après qu’un journaliste du New York Times a rapporté que Trump avait dit à ses partisans qu’il s’attendait à être réintégré en tant que président d’ici août.

Trump a fait allusion à un projet spécial sur lequel il travaille après avoir taquiné à plusieurs reprises une course en 2024 Crédit : AP

Biden a remporté les élections de 2020 par un nombre écrasant de voix Crédit : AFP

Pendant ce temps, Trump lui-même a fait allusion à un « projet important » sur lequel il travaille vendredi dernier après avoir taquiné à plusieurs reprises son retour en 2024.

« J’ai refusé deux contrats de livres, du plus improbable des éditeurs, dans la mesure où je ne veux pas faire un tel contrat pour le moment », a-t-il déclaré dans le communiqué.

« J’écris comme un fou de toute façon, cependant, et le moment venu, vous verrez le livre de tous les livres. »

Il a ensuite taquiné quelque chose « d’important » qui est actuellement en préparation, notant: « En fait, je travaille sur un projet beaucoup plus important en ce moment! »

Trump a rencontré jeudi les dirigeants du GOP pour des discussions stratégiques alors qu’il alimente les rumeurs selon lesquelles il envisage une candidature à la présidentielle en 2024.

Le Comité d’étude républicain (RSC) s’est réuni avec Trump dans son club de golf du New Jersey à Bedminister, New Jersey, pour discuter du programme politique du parti et faire des plans pour regagner la majorité au Congrès.

Le président du SC, Jim Banks, a déclaré au New York Post que la candidature présidentielle potentielle de Trump n’avait pas été discutée, mais que les membres du groupe soutenaient ses ambitions pour 2024.

L’ordre du jour qu’ils ont présenté à Trump aurait été calqué sur ses propres politiques pendant son mandat.

Banks a déclaré que la politique du groupe s’engage à faire avancer le programme de Trump et l’ancien président a déclaré qu’il se lancerait dans la campagne électorale des candidats à la suite de son message avant les élections de mi-mandat de 2022.