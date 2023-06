Trump s’engage à soutenir Mark Robinson pour le poste de gouverneur de Caroline du Nord

GREENSBORO, Caroline du Nord (AP) – L’ancien président Donald Trump a déclaré samedi soir en Caroline du Nord qu’il soutiendrait le lieutenant-gouverneur républicain Mark Robinson au poste de gouverneur dans un mouvement que de nombreux délégués s’attendent à cimenter la place de Robinson en tant que favori dans une primaire compétitive du GOP et le propulser au bureau du gouverneur.

Trump a apporté son soutien au Robinson à la voix aussi tranchante lors de la convention du GOP de l’État à Greensboro lors de l’une de ses premières apparitions publiques depuis qu’il a été frappé cette semaine d’un acte d’accusation historique – la première affaire fédérale contre un ancien président.

Trump a déclaré qu’il conserverait son approbation officielle pour une autre fois, mais a dit à Robinson depuis la scène: « Vous pouvez compter dessus, Mark. » Il a qualifié Robinson de « l’une des grandes stars du parti, l’une des grandes stars de la politique ».

L’ancien président, quant à lui, fait face à 37 chefs d’accusation pour avoir stocké de manière inappropriée dans son domaine de Floride des documents sensibles sur les capacités nucléaires, enrôlé des aides pour l’aider à cacher les documents demandés par les enquêteurs et en montrant un « plan d’attaque » du Pentagone et une carte classifiée.

Mais plusieurs délégués de Caroline du Nord, qui ont salué l’ancien président et favori du GOP 2024 avec des applaudissements retentissants, ont rejeté l’acte d’accusation comme une attaque de mauvaise foi de l’administration du président Joe Biden pour saper son concurrent le plus puissant.

De nombreux électeurs républicains s’attendent à ce que l’acte d’accusation, que Trump a qualifié de « parodie de justice », stimulera sa campagne présidentielle – et stimulera celle de Robinson avec elle.

« À bien des égards, il me rappelle Trump en ce sens qu’il ne tire aucun coup », a déclaré Mia Brydie, une déléguée du GOP de 52 ans de Greensboro. « Je l’admire parce que c’est un homme qui parle au nom du peuple. »

Robinson a été élu en 2020 en tant que premier lieutenant-gouverneur noir de l’État lors de sa première candidature à une fonction publique. Il ferait une histoire similaire s’il remportait le poste de gouverneur.

Brydie, une femme noire, a déclaré qu’elle pensait que Robinson était la meilleure personne pour la représenter ainsi que d’autres familles noires et ouvrières. Robinson a publié l’année dernière une autobiographie qui parlait d’une enfance dans la pauvreté et des divers défis financiers auxquels il a été confronté à l’âge adulte.

Mais certains membres du parti se sont demandé si la longue histoire de commentaires durs de Robinson – que certaines femmes, des Juifs et des membres de la communauté LGBTQ + ont qualifié de misogyne, d’antisémite et d’homophobe – pourrait nuire aux chances du parti de reconquérir le poste de gouverneur de près. état divisé.

La campagne de Robinson n’a pas immédiatement répondu samedi aux messages électroniques et téléphoniques demandant des commentaires sur l’approbation.

Malgré le succès républicain dans le contrôle des deux chambres de la législature de l’État, le GOP n’a occupé le poste de gouverneur qu’une seule fois depuis 1992 – en 2012. Le gouverneur démocrate Roy Cooper, qui occupe le poste depuis 2017, est à durée limitée et ne peut pas se représenter. en 2024.

Le procureur général de l’État, Josh Stein, est le seul éminent démocrate à être entré dans la course pour succéder à Cooper. Sa porte-parole de campagne, Kate Frauenfelder, a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’approbation de Robinson par Trump « suscite encore plus de chaos dans la primaire républicaine déjà désordonnée ».

Le trésorier d’État Dale Folwell, qui se présente contre Robinson à la primaire du GOP, a déclaré à l’Associated Press par SMS samedi lors du discours de Trump qu’il n’avait jamais eu l’intention de demander ou de recevoir l’approbation de l’ancien président.

Trump « ne me connaît pas ni mes antécédents pour gouverner ou expliquer le conservatisme sans offenser les gens », a déclaré Folwell.

Charles Norwood, un délégué de Hampstead, a déclaré peu de temps avant le discours de Trump samedi qu’il était indécis quant au candidat au poste de gouverneur à soutenir.

Robinson est « très dynamique », a déclaré Norwood. Mais lui et sa femme, Lynn, ont déclaré qu’ils penchaient tous les deux vers Folwell, qui les a impressionnés pendant son mandat de trésorier de l’État.

« Mark a de l’enthousiasme, mais il n’est peut-être pas familier avec les leviers du pouvoir », a déclaré Norwood. « Il ne fonctionne peut-être pas aussi bien avec le système politique qu’avec le système émotionnel. »

Robinson, a déclaré Norwood, n’est « pas aussi politiquement sophistiqué » que Folwell. Mais le mari et la femme ont convenu que l’approbation de Robinson par Trump serait suffisante pour les influencer « parce que Trump va être président et le gouverneur devrait être de son côté », a-t-il déclaré.

Jonathan Bridges, porte-parole de campagne de l’ancien représentant américain Mark Walker, un autre candidat du GOP au poste de gouverneur, a déclaré qu’il « avait pleinement anticipé » l’expression de soutien de Trump à Robinson, mais s’attend à ce qu’il ne veuille pas donner suite une fois qu’il en apprendra plus sur le lieutenant-gouverneur.

Jim Forster, un délégué de 81 ans du comté de Guilford, a établi plusieurs parallèles entre Trump et Robinson, y compris leurs positions conservatrices dures sur l’avortement et les droits LGBTQ + et leur approche non censurée des discours de campagne. Comme Trump, Robinson est « fort et agressif », a-t-il déclaré.

« Il ferait beaucoup d’erreurs mais ferait aussi beaucoup de bonnes choses », a déclaré Forster. « Il est bruyant, il est bruyant, il est insistant et il a raison – c’est ce qui le rend spécial. »

Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

L’écrivain d’Associated Press, Gary Robertson, a contribué depuis Raleigh.

Hannah Schoenbaum, Associated Press