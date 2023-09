Trump s’engage à invoquer la loi pour expulser les membres étrangers présumés de gangs et les trafiquants de drogue

DUBUQUE, Iowa — L’ancien président Donald Trump a déclaré mercredi que s’il était réélu, il invoquerait « immédiatement » une loi fédérale lui accordant le pouvoir unilatéral de détenir et d’expulser aux États-Unis les non-citoyens âgés de plus de 14 ans.

Dans ses remarques lors d’un arrêt de campagne, Trump s’est engagé à utiliser le Loi sur les ennemis extraterrestres – qui fait partie des lois sur les étrangers et la sédition de 1798 – pour cibler les membres présumés de gangs, les trafiquants de drogue et les membres de cartels.

« Je vais… invoquer immédiatement l’Alien Enemies Act pour éliminer tous les membres de gangs connus ou suspectés… les trafiquants de drogue, les membres de cartels des États-Unis, mettant ainsi fin une fois pour toutes au fléau de la violence des gangs extraterrestres illégaux », a déclaré Trump. depuis une scène de campagne ici devant plus de 1 000 supporters.

Trump a présenté sa proposition dans un discours destiné à décrire ce qui constituerait sa politique d’immigration pour son deuxième mandat – une politique qui préfigure une plus grande utilisation des pouvoirs de l’exécutif et des ressources des forces de l’ordre, que le président pourrait avoir une plus grande part dans la direction.

Il a également déclaré à la foule qu’il rétablirait et « étendrait » également « l’interdiction de voyager » qu’il avait mise en œuvre lors de son premier mandat à la Maison Blanche. L’interdiction, à laquelle le président Joe Biden a mis fin dès le premier jour de son mandat, a interdit à la plupart des individus de sept pays – dont cinq pays à majorité musulmane – d’entrer aux États-Unis.

La loi sur les ennemis étrangers – censée être une mesure de guerre – a notamment été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le président Franklin Delano Roosevelt l’a invoqué à la suite du bombardement de Pearl Harbor pour commande l’observation et la détention par le gouvernement de milliers de ressortissants japonais, allemands et italiens.

La loi stipule qu’un président peut ordonner que des non-citoyens « soient appréhendés, retenus, sécurisés et expulsés en tant qu’ennemis étrangers » lorsqu’il « proclame publiquement » qu’une « invasion ou une incursion prédatrice est perpétrée, tentée ou menacée contre le pays ». territoire des États-Unis par toute nation étrangère.

Un certain nombre de sénateurs démocrates et de groupes de défense des droits civiques ont poussé à l’abrogation de la loi sur les ennemis étrangers.

Mercredi, Trump a déclaré qu’il étendrait son interdiction de voyager pour « refuser l’entrée aux États-Unis à tous les communistes et marxistes ». Le favori républicain n’a fourni aucun détail ni paramètre pour une telle proposition.

Trump a également promis de transférer des milliers de soldats actuellement stationnés à l’étranger vers la frontière américano-mexicaine.

« Nous gardons les frontières des autres, mais nous ne gardons pas les nôtres », a déclaré Trump.

Il a en outre affirmé qu’une nouvelle administration Trump transférerait « des parties massives » des forces de l’ordre fédérales – y compris le FBI, la DEA et l’ATF – vers des rôles de contrôle de l’immigration.

Trump a également déclaré qu’il engagerait la marine à établir des blocus pour garantir que le fentanyl ne pénètre pas dans le pays par les voies navigables.