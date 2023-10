Trump s’engage à étendre son interdiction de voyager à Gaza

CLIVE, Iowa — L’ancien président Donald Trump a appelé lundi à interdire aux réfugiés potentiels de Gaza d’entrer aux États-Unis, promettant d’« étendre » son interdiction de voyager que l’administration du président Joe Biden a annulée en 2021.

« Nous ne faisons venir personne de Gaza, de Syrie, de Somalie, du Yémen, de Libye ou de tout autre pays qui menace notre sécurité », a déclaré Trump lors de son événement de campagne.

« J’ai interdit les réfugiés de Syrie, j’ai interdit les réfugiés de Somalie – des endroits très dangereux – et de tous les endroits les plus dangereux du monde, je les ai interdits », a déclaré Trump.

« Au cours de mon deuxième mandat, nous allons étendre chacune de ces interdictions », a-t-il ajouté.

En 2015, Trump a proposé pour la première fois « un arrêt total et complet » de l’entrée des musulmans aux États-Unis. Dès son entrée à la Maison Blanche, son administration a tenté de promulguer un décret radical, qui a finalement été limité à cinq pays à majorité musulmane (Iran, Libye, Somalie, Syrie et Yémen), ainsi que la Corée du Nord et le Venezuela.

Dans sa campagne actuelle, il a réclamé une interdiction de voyager élargie, mais lundi, c’était la première fois qu’il incluait Gaza.

Certains partisans de Trump dans l’Iowa ont déclaré qu’ils soutenaient son appel à une interdiction.

« Nous n’avons pas besoin d’importer ces problèmes », a déclaré Larry Troxel, 79 ans, de Waukee, Iowa, qui a voté pour Trump à deux reprises et qui penche pour un caucus pour lui en 2024.

Parlant indifféremment des Gazaouis et du Hamas, Jeff Lamberty, 60 ans, qui a voté deux fois pour Trump, a déclaré : « Nous ne pouvons pas contrôler notre frontière aujourd’hui, encore moins un groupe de gens qui veulent tuer des Juifs. »

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a également appelé dimanche à interdire l’entrée des réfugiés palestiniens aux États-Unis après avoir affirmé sans fondement que les plus de 2 millions d’habitants de Gaza sont « tous antisémites ». Et dans une interview dimanche, il a doublé sa mise et a déclaré que les autres pays arabes devraient accueillir les réfugiés palestiniens.

« Vous avez l’Égypte, vous avez l’Arabie saoudite, vous avez la Jordanie, vous avez le Liban, vous avez tous ces autres pays arabes. Ce sont eux qui devraient absorber tous les Arabes palestiniens quittant la bande de Gaza », a déclaré DeSantis.

« À Gaza, on apprend aux enfants à haïr les Juifs. … Ceci est ancré dans la culture », a-t-il ajouté.

Trump, le favori du Parti républicain pour 2024, a également déclaré qu’il enverrait « de manière proactive » des agents d’immigration à des « manifestations pro-jihadistes » aux États-Unis pour expulser les non-citoyens, citant les « foules… littéralement de barbares que nous avons vues dans les rues de New York » lors des récentes manifestations pro-palestiniennes. Il s’est également engagé à « révoquer les visas d’étudiant des étrangers radicalement anti-américains et antisémites dans nos collèges et universités ».

Trump a également déclaré qu’il mettrait en œuvre « un contrôle idéologique strict de tous les immigrants », ce qui inclurait le rejet du Hamas par une personne.

L’année dernière, Trump a fait face à de nombreuses critiques pour avoir dîné avec Ye, le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West – qui était alors critiqué pour ses propos antisémites – ainsi qu’avec le suprémaciste blanc Nick Fuentes. En 2017, il a refusé de condamner un groupe de nationalistes blancs lors d’un rassemblement « Unite the Right » à Charlottesville, en Virginie, affirmant à la place que « de nombreuses parties » étaient responsables de ces violences meurtrières. Lors de cet événement, les nationalistes blancs scandaient « Les Juifs ne nous remplaceront pas ».

Alors que les Républicains en campagne électorale discutent des réfugiés de Gaza, l’administration Biden n’a jusqu’à présent pas parlé publiquement d’une exclusion spéciale pour les Palestiniens.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le 30 septembre, l’administration Biden a fixé à 125 000 le nombre maximum de réfugiés pour l’exercice 2024 – une désignation qui ne précise pas le nombre de réfugiés de chaque pays.

Généralement, les États-Unis n’acceptent qu’un petit nombre de réfugiés palestiniens chaque année, en grande partie parce que la Convention originale sur les réfugiés de 1951 prévoyait intentionnellement une exception pour empêcher les Palestiniens d’accéder au programme, que les États-Unis et d’autres pays utilisent pour contrôler et réinstaller les réfugiés.

Les réfugiés palestiniens suivent un programme distinct des Nations Unies, qui ne fait pas référence aux États-Unis. Pour les quelques privilégiés qui sont orientés vers les États-Unis, les organisations partenaires ont le pouvoir de les orienter.

Au cours de l’exercice 2023, par exemple, les États-Unis n’ont accepté que 56 réfugiés palestiniens ; l’année précédente, c’était 16.

Après l’attaque du Hamas contre Israël, Trump a été critiqué à la fois par les démocrates et les républicains pour avoir critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et qualifié le Hezbollah, un groupe basé au Liban et désigné par les États-Unis comme organisation terroriste, de « très intelligent ».

« Donald Trump suit son comportement erratique de la semaine dernière – critiquant Israël et louant ses ennemis terroristes – en exploitant désormais la peur et l’anxiété dans une tentative éhontée de raviver son interdiction extrémiste et largement rejetée des musulmans », a déclaré le président du Comité national démocrate, Jaime Harrison, dans un communiqué. . « Trump continue de confirmer que son seul principe directeur est ce qui sert lui-même, et non le peuple américain ou notre sécurité nationale. »