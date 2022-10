Trump s’en prend avec colère après que sa déposition a été ordonnée

NEW YORK –

L’ancien président américain Donald Trump s’en est pris avec colère mercredi, qualifiant le système judiciaire du pays de “disgrâce brisée” après qu’un juge a décidé qu’il devait répondre aux questions sous serment la semaine prochaine dans le cadre d’un procès en diffamation intenté par un écrivain qui affirme l’avoir violée au milieu des années 1990. .

Il a également qualifié le procès de 2019 d’E. Jean Carroll, chroniqueur de longue date pour le magazine Elle, de “canular et mensonge”.

L’explosion en fin de journée est survenue quelques heures après que le juge de district américain Lewis A. Kaplan à Manhattan a rejeté une demande de ses avocats de retarder une déposition prévue pour le 19 octobre.

Kaplan préside l’affaire dans laquelle Carroll a déclaré que Trump l’avait violée dans le vestiaire d’un magasin Manhattan Bergdorf Goodman au milieu des années 1990. Il a qualifié le procès de “complet escroquerie”.

“Je ne connais pas cette femme, je n’ai aucune idée de qui elle est, à part qu’elle semble avoir pris une photo de moi il y a de nombreuses années, avec son mari, me serrant la main sur une ligne de réception lors d’un événement caritatif de célébrités”, a déclaré Trump. .

“Elle a complètement inventé une histoire selon laquelle je l’ai rencontrée aux portes de ce grand magasin bondé de New York et, en quelques minutes, je l’ai” évanouie “. C’est un canular et un mensonge, comme tous les autres canulars qui m’ont été joués au cours des sept dernières années”, a-t-il déclaré.

Puis il a grommelé : « Maintenant, tout ce que j’ai à faire est d’endurer encore des années d’absurdités juridiques afin de laver mon nom d’elle et des fausses attaques de son avocat contre moi. Cela ne peut arriver qu’à ‘Trump’ !”

Carroll devrait être déposé vendredi.

Roberta Kaplan, l’avocate de Carroll, a déclaré qu’elle était satisfaite de la décision du juge et qu’elle attendait avec impatience de déposer de nouvelles réclamations le mois prochain “et de passer au procès avec toute la célérité” après que l’État de New York a adopté la loi sur les survivants adultes, lui permettant de poursuivre en dommages-intérêts pour le viol allégué sans que le délai de prescription ne l’empêche.

Après la publication de la déclaration de Trump, un porte-parole de la société Kaplan, Kaplan Hecker & Fink, a déclaré que “la dernière déclaration de Donald Trump ne mérite évidemment pas de réponse”.

L’équipe juridique de Trump a essayé diverses tactiques juridiques pour retarder le procès et l’empêcher d’être interrogé par les avocats de Carroll. Mais le juge Kaplan a écrit qu’il était temps d’aller de l’avant, surtout compte tenu de «l’âge avancé» de Carroll, 78 ans, et de Trump, 76 ans, et peut-être d’autres témoins.

“Le défendeur ne devrait pas être autorisé à faire courir le temps à la tentative du demandeur d’obtenir réparation pour ce qui aurait été un tort grave”, a-t-il écrit.

Le procès de Carroll affirme que Trump a porté atteinte à sa réputation en 2019 lorsqu’il a nié l’avoir violée. L’équipe juridique de Trump a tenté d’annuler le procès en arguant que le républicain ne faisait que son travail de président lorsqu’il a nié les allégations, y compris lorsqu’il a renvoyé son accusateur comme “pas mon genre”.

Trump a doublé le commentaire dans sa déclaration mercredi, en disant: «Et, même si je ne suis pas censé le dire, je le ferai. Cette femme n’est pas mon genre ! Elle n’a aucune idée de quel jour, de quelle semaine, de quel mois, de quelle année ou de quelle décennie ce soi-disant «événement» a soi-disant eu lieu. La raison pour laquelle elle ne le sait pas, c’est parce que cela ne s’est jamais produit, et elle ne veut pas se retrouver avec des détails ou des faits qui peuvent être prouvés faux.”

La question de savoir si Trump restera le défendeur dans le procès initial est une question clé, car si Trump agissait dans le cadre de ses fonctions d’employé fédéral, le gouvernement américain deviendrait le défendeur dans l’affaire.

La 2e Cour d’appel du circuit américain a déclaré le mois dernier dans une décision partagée que Trump était un employé fédéral lorsqu’il a commenté les affirmations de Carroll. Mais il a demandé à un autre tribunal de Washington de décider si les déclarations publiques de Trump avaient eu lieu dans le cadre de son emploi.

Kaplan, le juge, a déclaré que Trump avait tenté à plusieurs reprises de retarder la collecte de preuves dans le cadre du procès.

“Compte tenu de sa conduite jusqu’à présent dans cette affaire, la position de M. Trump concernant le fardeau de la découverte est inexcusable”, a-t-il écrit. “Comme cette Cour l’a déjà observé, M. Trump a plaidé cette affaire depuis qu’elle a commencé en 2019 avec l’effet et probablement le but de la retarder.”

Le juge a noté que la collecte de preuves pour que le procès soit jugé était pratiquement terminée, à l’exception des dépositions de Trump et Carroll.

“M. Trump a procédé à une vaste découverte du plaignant, mais n’en a produit pratiquement aucun lui-même », a déclaré Kaplan. “L’achèvement de ces dépositions – qui ont déjà été retardées pendant des années – n’imposerait aucun fardeau indu à M. Trump, et encore moins un préjudice irréparable.”

Le juge a également déclaré que la déposition pourrait être utile lorsque l’avocat de Carroll déposera le mois prochain le nouveau procès.

La question de savoir si le viol a eu lieu est au cœur des plaintes en diffamation, ainsi que du nouveau procès prévu, a déclaré le juge.

___



L’écrivain de l’Associated Press Jill Colvin a rapporté de Washington